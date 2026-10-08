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Sokkoló látvány: kiszáradás közelébe került Magyarország legmagasabban fekvő tava + Fotó
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Sokkoló látvány: kiszáradás közelébe került Magyarország legmagasabban fekvő tava + Fotó

HelloVidék
2026. október 8. 10:45

Szomorú látványt mutat most a Mátra egyik ismert kirándulóhelye. A Sástó kiszáradt medréről készült fotósorozat került fel a Csodálatos Magyarország Facebook-csoportjába János Ambrus jóvoltából, a felvétel pedig jól mutatja, mennyire megviselte a tó állapotát az idei aszály.

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A Mátrafüred és Mátraháza között fekvő Sástó Magyarország legmagasabban fekvő tava, és a környék egyik kedvelt kirándulóhelye. A tó azonban nem természetes eredetű: az egykori, csaknem kéthektáros mocsaras-lápos területből 1953-ban alakították ki a ma ismert tavat és szigeteket.

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A Sástó már korábban is megszenvedte a száraz éveket. 2022-ben a tavat tápláló erek és források is kiapadtak, 2026 augusztusában pedig ismét a kiszáradás közelébe került: normál körülmények között nagyjából 96 centiméteres az átlagos vízmélysége, akkor viszont sok helyen már csak néhány centiméter víz maradt a mederben.

És a helyzet nem csak a Sástó miatt aggasztó. Október elején is rendkívüli aszályt mutatott a Vízügy aszálymonitoring rendszere, miközben a 2026-os nyár tartós csapadékhiánya az ország felszíni vizeinek állapotát is erősen megviselte. A Sástónak pedig éppen ez az egyik legnagyobb problémája: nincs jelentős vízutánpótlása, így a fennmaradásában különösen fontos szerepe van annak, hogy érkezik-e elegendő csapadék.
Címlapkép: Getty Images
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