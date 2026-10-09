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HelloVidék

Kiakadtak a helyiek, bezár a kedvenc üzlet: petíciót indítottak, hogy megmentsék a vidéki drogériát

HelloVidék
2026. október 9. 10:15

Hamarosan bezárhat a kőszegi dm drogéria, a hír pedig máris megmozgatta a helyieket. A Pogányi úti üzlet megmaradásáért online petíció indult, amelyben a vásárlók azt szeretnék elérni, hogy a bolt továbbra is a városban maradjon.

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Október 7-én a Kőszeg régen és most Facebook-csoportban is felbukkant a hír, miszerint bezárhat a város dm üzlete. A bejegyzés nyomán a helyiek közül többen is aggódni kezdtek a drogéria jövője miatt, és már online aláírásgyűjtés is indult a bolt megmaradásáért. A kezdeményezés célja, hogy a kőszegi üzlet továbbra is elérhető maradjon a helyi vásárlók számára. A petíciót pár nap alatt már közel 1600 írták már alá. 

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A drogéria a Pogányi út 7. szám alatt működik, és a dm hivatalos üzletkeresőjében jelenleg is szerepel. Az oldalon feltüntetett nyitvatartás szerint hétköznapokon és szombaton 8 és 19 óra között, vasárnap pedig 9 és 17 óra között várja a vásárlókat. Legalábbis még 6 napig biztosan:

Arról egyelőre nem találtunk hivatalos tájékoztatást, hogy pontosan mikor és milyen okból zárhat be az üzlet, ezért a bezárás ténye és időpontja egyelőre nem tekinthető megerősítettnek.
Címlapkép: Getty Images
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