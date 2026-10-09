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Víz nélkül maradhatnak a lakók 18 magyar településen: mutatjuk, hol szünetelhet a szolgáltatás
Tervezett karbantartási munkák miatt átmeneti ivóvízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) szolgáltatási területéhez tartozó tizennyolc településen. A várható korlátozásokról a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a hivatalos Facebook-oldalán adott tájékoztatást.
A víziközmű-szolgáltató tájékoztatása szerint az ivóvízhálózaton végzett munkálatok Dombóvár, Lad, Patosfa, Istvándi, Borjád, Pócsa, Nagybudmér, Hásságy, Majs, Csököly, Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva, Ivánbattyán, Kisbudmér, Ráksi, Igal, valamint Zimány településeket érintik.
A tervezett beavatkozások ideje alatt a fogyasztók időszakos vízkimaradást tapasztalhatnak. A társaság arra kéri a lakosságot, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében előzetesen tájékozódjanak a munkálatok pontos ütemezéséről. Az érintett utcákról és a munkák várható időtartamáról az online ügyintézési felületükön nyújtanak részletes tájékoztatást.
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Megtört az eladók uralma a magyar lakáspiacon? Már szinte elvárás a durva árengedmény: jól járhat, aki venni akar
Megtorpant a magyar új lakások piaca a nyári hónapokban, miközben az árak egyelőre csak mérsékelten reagálnak a gyengülő keresletre.
A magyarok döntő többsége ma is saját tulajdonú ingatlanban él, miközben a megfizethető bérlakások kínálata szűk, a lakáspiac pedig egyre kevésbé támogatja a mobilitást.
Tíz év alatt több mint 11 ezer új lakás és üdülő épült a Balatonnál. Eközben Siófokon és Keszthelyen a növekvő ingatlanszám mellett fogy a népesség.
A napok óta tartó száraz és szélcsendes idő miatt az ország több nagyvárosában jelentősen romlott a levegőminőség.
A gyenge nyári hónapok után szeptemberben ismét élénkülni kezdett a hazai lakáspiac.
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