Víz nélkül maradhatnak a lakók 18 magyar településen: mutatjuk, hol szünetelhet a szolgáltatás

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Tervezett karbantartási munkák miatt átmeneti ivóvízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) szolgáltatási területéhez tartozó tizennyolc településen. A várható korlátozásokról a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a hivatalos Facebook-oldalán adott tájékoztatást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A víziközmű-szolgáltató tájékoztatása szerint az ivóvízhálózaton végzett munkálatok Dombóvár, Lad, Patosfa, Istvándi, Borjád, Pócsa, Nagybudmér, Hásságy, Majs, Csököly, Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva, Ivánbattyán, Kisbudmér, Ráksi, Igal, valamint Zimány településeket érintik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tervezett beavatkozások ideje alatt a fogyasztók időszakos vízkimaradást tapasztalhatnak. A társaság arra kéri a lakosságot, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében előzetesen tájékozódjanak a munkálatok pontos ütemezéséről. Az érintett utcákról és a munkák várható időtartamáról az online ügyintézési felületükön nyújtanak részletes tájékoztatást.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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