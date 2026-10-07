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Szelet görögdinnye a kezében az égbolton háttérben
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Senki sem hiszi el, mi nőtt a Balaton kiszáradt medrében: elképesztő dolgot szüreteltek a magyar tengernél + Fotó

HelloVidék
2026. október 7. 11:45

Ki gondolná, hogy októberben dinnyét lehet szüretelni a Balaton medrében? Pedig Balatonbogláron éppen ez történt: a Csavargőzös Műemlékhajó közelében, a kiszáradó meder növényzete között több görögdinnye is megtermett. A magokat feltehetően madarak hozhatták, a növények pedig az idei szárazság mellett is termést hoztak.

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Nem mindennapi látvány fogadta Balatonbogláron azokat, akik a Balatoni Csavargőzös Műemlékhajó környékén jártak: a kiszáradó tómederben görögdinnye termett. A zöld kúszónövények között több gyümölcs is fejlődött, amelyek közül néhány be is érett.

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A növényeket Kopasz Árpád, a műemlékhajó vezetője vette észre. Elmondása szerint a magokat feltehetően a környéken nagy számban előforduló madarak, akár seregélyek is elhullajthatták. A kiszáradó mederben aztán úgy tűnik, megfelelő körülményeket találtak a csírázáshoz, a növények pedig termést is hoztak - írta a Sonline.hu.

A vendégek szeme előtt nőtt a dinnye

A dinnye nem valamilyen gondosan kialakított ültetvény része volt. A Csavargőzös és a Bárka Kávézó stégje közelében, a nádas mellett kialakult szárazabb mederrészen nőtt, ahol a sűrű gaz és a futónövényzet szinte teljesen eltakarta a gyümölcsöket. Öt-hat kisebb dinnye fejlődött a területen, ezek közül három érett be. A látogatók közben szinte észre sem vették, hogy néhány méterre tőlük különös „dinnyeföld” alakult ki a Balaton helyén.

A legszebb példányt az október 3–4-i gőzcsónak-találkozó zárónapján szedték le. A résztvevők meg is kóstolták: a beszámoló szerint a húsa világosabb volt a megszokottnál, az íze viszont teljesen dinnyésnek bizonyult. A gyümölcsből nagyjából tizenöt ember kapott egy-egy kóstolót. Két dinnyét még a száron hagytak, hogy az októberi napsütés tovább érlelhesse őket.

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A különös történet hátterében természetesen a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása áll. Október 4-én már mindössze 29 centiméteres átlagos vízállást mértek, miközben tavasszal még 90 centiméter körül volt a tó maximuma.
Címlapkép: Getty Images
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