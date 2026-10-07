Senki sem hiszi el, mi nőtt a Balaton kiszáradt medrében: elképesztő dolgot szüreteltek a magyar tengernél + Fotó

Ki gondolná, hogy októberben dinnyét lehet szüretelni a Balaton medrében? Pedig Balatonbogláron éppen ez történt: a Csavargőzös Műemlékhajó közelében, a kiszáradó meder növényzete között több görögdinnye is megtermett. A magokat feltehetően madarak hozhatták, a növények pedig az idei szárazság mellett is termést hoztak.

Nem mindennapi látvány fogadta Balatonbogláron azokat, akik a Balatoni Csavargőzös Műemlékhajó környékén jártak: a kiszáradó tómederben görögdinnye termett. A zöld kúszónövények között több gyümölcs is fejlődött, amelyek közül néhány be is érett.

A növényeket Kopasz Árpád, a műemlékhajó vezetője vette észre. Elmondása szerint a magokat feltehetően a környéken nagy számban előforduló madarak, akár seregélyek is elhullajthatták. A kiszáradó mederben aztán úgy tűnik, megfelelő körülményeket találtak a csírázáshoz, a növények pedig termést is hoztak - írta a Sonline.hu.

A vendégek szeme előtt nőtt a dinnye

A dinnye nem valamilyen gondosan kialakított ültetvény része volt. A Csavargőzös és a Bárka Kávézó stégje közelében, a nádas mellett kialakult szárazabb mederrészen nőtt, ahol a sűrű gaz és a futónövényzet szinte teljesen eltakarta a gyümölcsöket. Öt-hat kisebb dinnye fejlődött a területen, ezek közül három érett be. A látogatók közben szinte észre sem vették, hogy néhány méterre tőlük különös „dinnyeföld” alakult ki a Balaton helyén.

A legszebb példányt az október 3–4-i gőzcsónak-találkozó zárónapján szedték le. A résztvevők meg is kóstolták: a beszámoló szerint a húsa világosabb volt a megszokottnál, az íze viszont teljesen dinnyésnek bizonyult. A gyümölcsből nagyjából tizenöt ember kapott egy-egy kóstolót. Két dinnyét még a száron hagytak, hogy az októberi napsütés tovább érlelhesse őket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A különös történet hátterében természetesen a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása áll. Október 4-én már mindössze 29 centiméteres átlagos vízállást mértek, miközben tavasszal még 90 centiméter körül volt a tó maximuma.