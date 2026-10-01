Újra hódít nagyanyáink ősi módszere: így teleltesd át a muskátlit, jövőre kétszer annyi virágot hoz majd

Ki ne dobd ősszel a muskátlit, csak ne hagyd elfagyni! Az egész nyáron virágzó teraszok és ablakpárkányok egyik nagy kedvence nálunk ugyan nem télálló, az első komolyabb fagyoknál tönkremehet, megfelelő odafigyeléssel azonban átteleltethető, így tavasszal újra kihajthat. Most szakemberek segítségével mutatjuk, mikor kell bevinni, mennyire érdemes visszavágni, hova kerüljön télen, mennyit kell öntözni, és azt is, mikor szabad újra kivinni.

A muskátli az egyik legnépszerűbb balkonnövényünk: falusi portákon éppúgy ott virágzik az ablakokban, mint a városi erkélyeken és teraszokon. A nyár végére azonban eljön az idő, amikor a virágládák lakóit meg kell menteni a hidegtől. A muskátli ugyanis nem fagytűrő növény, ezért a szabadban hagyva a fagyok károsíthatják, majd könnyen el is pusztíthatják.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy egynyári növényként kellene kezelnünk: nagy luxus lenne minden ősszel kidobni az egész nyáron virágzó, egészséges töveket. A muskátli valójában évelő növény, csak a magyarországi teleket nem bírja szabadban. Ha van megfelelő, fagymentes helyünk, többféle módon is megpróbálhatjuk átteleltetni. A Nébih oldalán közölt, dísznövények teleltetéséről szóló útmutató is több lehetőséget ismertet erre.

Mikor kell bevinni a muskátlit?

A legfontosabb szabály: ne várjuk meg az első komoly fagyokat. A növényeket még a fagyok előtt érdemes bevinni. Az ősz eleji enyhébb éjszakák általában nem jelentenek azonnali veszélyt, de amikor már tartósan hidegre fordul az idő, nincs értelme kint hagyni a muskátlit.

A Nébih szerint a muskátli számára a világos, fagymentes, 4–10 Celsius-fokos hely megfelelő lehet a téli pihenőhöz. A szakmai ajánlások abban is egyetértenek, hogy télen sokkal kevesebb vízre van szüksége, mint nyáron. Vagyis a fűtött, 22 fokos nappali nem feltétlenül a legjobb választás. Ha viszont csak ilyen helyünk van, a növény akkor is tartható, csak egészen másképp kell gondozni, mint egy hűvös teleltetőben.

Első lépés: nézzük át alaposan a növényt!

Mielőtt bevinnénk a muskátlit, érdemes azonban alaposan átnézni. A beteg, rothadó, elszáradt részeket távolítsuk el, az elnyílt virágokat és száraz leveleket is szedjük le. Ez nem pusztán esztétikai kérdés. A Nébih külön is felhívja a figyelmet arra, hogy a száraz, beteg növényi részekkel kórokozókat és kártevőket is behurcolhatunk a teleltetőhelyre.

Beteg vagy erősen fertőzött növényt ne tegyünk a többi muskátli mellé. Egyetlen problémás tővel ugyanis az egész teleltetett állományt veszélybe sodorhatjuk.

Vissza kell vágni?

Igen, de nem feltétlenül ugyanannyira minden esetben. A Nébih ajánlása szerint a muskátlikat a fagyok előtt be lehet vinni, majd a tél vége felé, február közepétől kezdhető meg a visszavágás és az előhajtatás. Más szakmai útmutatók szerint már ősszel is visszavághatjuk a növényt, különösen akkor, ha kevés helyünk van.

Megyeri Szabolcs kertész a muskátli teleltetéséről szóló útmutatójában az erősebb visszavágást is ismerteti: a futó muskátliknál például körülbelül 10–20 centiméteresre vágja vissza a töveket. A levágott, visszamaradó töveket kell ezután átteleltetni. Aki viszont világos, hűvös helyen, cserépben teleltet, dönthet úgy is, hogy csak mérsékelten vágja vissza a növényt, és tavasszal alakítja ki az új hajtásokat.

Hová tegyük télen a levirágzott muskátlit?

Ez talán az egész művelet legfontosabb része: milyen körülmények között kell átteletetni a növényünk. A muskátli télen fagymentes, lehetőleg világos és jól szellőző helyet igényel. Jó lehet például egy világos pince, fagymentes garázs, veranda, télikert vagy hűvös üvegezett helyiség.

Az ablaktalan, nyirkos pince nem ideális. A túl nedves környezet ugyanis kedvezhet a rothadásnak és a gombás betegségeknek. A RHS szintén világos, levegős, fagymentes helyet javasol a cserepes muskátlik teleltetésére.

A sötét és meleg hely egyszerre különösen rossz kombináció: a növény kevés fény mellett megnyúlhat, legyengülhet, miközben a magasabb hőmérséklet miatt továbbra is növekedni próbál.

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Télen ne locsoljuk túl!

A muskátli télen sokkal kevesebb vizet igényel. A leggyakoribb hiba ilyenkor éppen az, hogy a nyári öntözési rutint visszük tovább. Hűvös helyen, visszavágott, nyugalmi állapotban lévő növénynek alig van vízigénye. Télen csak takarékosan kell öntözni, és hagyni kell, hogy a közeg két öntözés között kiszáradjon.

A Nébih saját edényben, szárazon tartva javasolja a teleltetést, ugyanakkor az általános tanács az, hogy ne álljon vízben a földje, és ne legyen folyamatosan nyirkos.

Egyszerű szabály: inkább legyen kissé száraz, mint túlöntözött.

Három módszer, amivel megmenthetjük jövőre

A legegyszerűbb: marad a cserépben: Ha van elegendő helyünk, ez a legkényelmesebb megoldás. A növényt a saját cserepével vagy balkonládájával együtt bevisszük egy hűvös, fagymentes, világos helyre. Az őszi visszavágás után minimális öntözésre van szüksége. Tavasszal, amikor újra megindul a növekedés, fokozatosan több vizet és fényt kaphat, majd friss földbe is átültethetjük. Száraz teleltetés – a régi módszer: A kerti, álló muskátli egyik hagyományos módszere, hogy a növényt ősszel kiszedjük a földből, a gyökérzetéről lerázzuk a föld nagy részét, majd a tövet újságpapírba csomagolva, hűvös, fagymentes helyen tároljuk. A Nébih szerint ennél a módszernél fontos, hogy a földlabda száraz legyen, különben rothadás indulhat meg. Tavasszal az életképes töveket friss földbe kell ültetni, ültetés előtt pedig a gyökereket néhány órára vízbe is állíthatjuk. Dugványozás – ha nincs hely a nagy töveknek: Nem feltétlenül magát az egész növényt kell átteleltetni. A Nébih szerint a nagyra nőtt tövek helyett dugványokat is készíthetünk: erős, lehetőleg virág nélküli hajtáscsúcsokat levágva, az alsó leveleket eltávolítva friss földbe dughatjuk őket. Világos, meleg helyen és visszafogott öntözéssel tavaszig meggyökeresedhetnek. A dugványozás különösen akkor praktikus, ha sok növényt szeretnénk megőrizni, de nincs helyünk tucatnyi nagy cserépnek. Ráadásul a dugvány az anyanövény tulajdonságait örökíti, így ugyanannak a muskátlinak egyfajta „másolata” lesz.

És mi a helyzet a futómuskátlival?

A futó muskátli teleltetése valamivel kényesebb lehet. A Nébih szerint ezeket nehezebb átteleltetni, és ha mégis megpróbáljuk, elsősorban a saját edényükben, fagymentes helyen való teleltetés jöhet szóba.

Más szakemberek viszont a futó, úgynevezett borostyánlevelű pelargóniumoknál is javasolja a dugványozást és a fagymentes teleltetést. Vagyis itt különösen igaz: nem egyetlen kötelező recept létezik, a fajta, a növény állapota és a rendelkezésre álló teleltetőhely is számít.

Tavasszal sem szabad rögtön kirakni

A teleltetés utolsó lépését sokan elrontják: márciusban vagy áprilisban egyszerűen kiviszik a növényt a szabadba. Pedig a muskátlinak is idő kell, hogy hozzászokjon a több fényhez és a kinti körülményekhez. A Nébih szerint áprilistól fokozatosan kell edzeni a növényeket, és csak a tavaszi fagyok elmúltával kerülhetnek biztonsággal vissza a szabadba.

A friss földbe ültetés és a fokozatos öntözés is ekkor jöhet. A világosabb, melegebb helyen a növény új hajtásokat fejleszt, ezekből alakul majd ki a következő szezon virágzó növénye.

Tényleg több virág lesz jövőre?

Ezt érdemes helyén kezelni. A teleltetés nem garancia arra, hogy a muskátli jövőre kétszer annyi virágot hoz. A megfelelően áttelelt, egészséges növény azonban újra kihajthat, így nem kell minden tavasszal új tövet vásárolni. A teleltetésnek ugyanakkor vannak kockázatai is: a növény legyengülhet, rothadhat, gombásodhat, vagy egyszerűen nem éli túl a telet. A Megyeri Szabolcs által ismertetett módszerek között is szerepel, hogy a teleltetés nem feltétlenül sikerül minden növénynél.

Aki tehát ragaszkodik egy különösen szép, kedvenc színű vagy régi muskátlijához, annak mindenképpen érdemes próbálkoznia. Ha viszont nincs megfelelő hűvös, fagymentes és lehetőleg világos hely, a tavaszi új növény vásárlása lehet az egyszerűbb megoldás.

Muskátli teleltetés – a legfontosabb szabályok röviden