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HelloVidék

Végleg befellegzett a vidéki belvárosi üzleteknek? Elkeseredett harcot vívnak a magyar kereskedők a túlélésért

HelloVidék
2026. szeptember 25. 09:45

Egyre több bezárt és kiadó üzlethelyiséget látni Szombathely belvárosában: a Szombathelyi Televízió riportja szerint jelenleg 16 üzlet áll üresen a Fő tér és környékén. A helyi vállalkozók szerint több tényező is nehezíti a belvárosi üzletek működését, az online vásárlástól a megváltozott fogyasztói szokásokon át a munkaerőhiányig. A kereskedők egy része összefogással próbálná élénkíteni a belvárost, miközben vannak olyan üzlettulajdonosok is, akik szerint korai lenne temetni a Fő teret.

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A Szombathelyi Televízió riportja szerint jelenleg 16 üzlethelyiség áll üresen a város belvárosában. A Fő tér és a környező utcák üzletei között több bezárt vagy kiadó helyiséget is találni, miközben vannak olyan régi üzletek, amelyek továbbra is működnek. A megszólaló vállalkozók több okot is említenek a nehézségek hátterében. Ilyen a megváltozott vásárlási szokás, az online kereskedelem térnyerése, a munkaerőhiány, illetve az elmúlt évek gazdasági hatása. A beszámolóban az osztrák bevásárlóturizmus visszaesését is a tényezők között említik.

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A Pelikán Restaurant & Bár nemrég költözött új helyre, de most a Facebook-on jelentette be, hogy szeptember 27-én bezárja kapuit a megszokott, mindennapi vendéglátóhelyként. A hely rendezvényszervezője arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány utáni újranyitást követően még gyorsan beindult a forgalom, később azonban egyre nehezebbé vált a nagy étterem működtetése. A korábbi Pannónia Étterem tavaly év végén ismét bezárt, a vendéglátóhely azóta a Pelikán Hotel éttermében működik, ahol elsősorban nagyobb rendezvényeket tartanak.

Nem minden belvárosi vállalkozás látja azonban ennyire borúsan a helyzetet

A több mint négy évtizede működő Margaréta Virágszalon vezetője szerint a Fő tér állapota és az üres üzlethelyiségek megjelenése is rontja a belváros összképét. Szerinte több ponton is változásra lenne szükség, az üzletek portáljaitól kezdve az üresen álló helyiségek kezeléséig.

A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara korábban vállalkozói fórumot is kezdeményezett annak érdekében, hogy az érintettek közösen keressenek megoldásokat. Cseri József, a kamara elnöke szerint fontos lenne a vállalkozók összefogása, a korábbi kezdeményezések azonban egy idő után a vállalkozói érdeklődés csökkenése miatt nem tudtak megfelelően működni.

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Van, aki szerint nem kell temetni a szombathelyi belvárost

Perjési Péter látszerész mester, aki csaknem húsz éve működteti üzletét a belvárosban, úgy látja: a Fő tér továbbra is fontos kereskedelmi és kulturális pontja a városnak. Szerinte a városszéli bevásárlóközpontok és multinacionális üzletek elszívják ugyan a vásárlók egy részét, de megfelelő szolgáltatással, választékkal és minőséggel lehet versenyezni.

A megszólalók szerint a vállalkozók együttműködése is segíthetne a belvárosi forgalom élénkítésében. Felmerült például a keresztpromóciók és a kölcsönös kedvezmények alkalmazása, amelyekkel a kisebb helyi vállalkozások vonzóbbá tehetnék egymást és a belvárost a vásárlók számára.
Címlapkép: Getty Images
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