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HelloVidék

Egy kócsaggal a hóna alatt sétált a horgász a kikötőben: döbbenet, mi ejtette fogságba a védett madarat + Fotó

HelloVidék
2026. szeptember 16. 13:45

Nem egészen így tervezte a horgászatot az a férfi, aki egy nagy kócsaggal a hóna alatt érkezett meg a tiszaderzsi kikötőbe. A madár lábára egy kagyló szorult, a horgász pedig rögtön látta, hogy segítségre van szüksége.

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Nem mindennapi mentésnek lehettek tanúi a tiszaderzsi kikötőben: egy horgász ezúttal nem csak a felszerelésével, hanem egy sérült nagy kócsaggal a kezében érkezett meg. A madár lábára egy kagyló záródott rá a sekély vízben, ezért láthatóan nehezen mozgott. Közelebb ment, és hamar kiderült, mi okozta a bajt: egy amuri kagyló szorult rá a kócsag lábára. A férfi nem hagyta ott az állatot, hanem egy pléd segítségével biztonságosan megfogta, majd horgászfogóval eltávolította róla a kagylót - írta a Pecaverzum.

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A madarat ezután a Kárász Kikötőbe vitte, ahol biztonságba helyezték, és értesítették a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őrét, Kiss Ferencet. Ő gondoskodott arról, hogy a sérült kócsag megkapja a szükséges további ellátást.

A magyar természetvédelem egyik legismertebb madara

A nagy kócsag Magyarországon fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 100 ezer forint. A gémfélék közé tartozó, hófehér tollazatú gázlómadár akár egy méter magasra is megnőhet, hosszú lábai pedig jól alkalmazkodnak a sekély vizekben való vadászathoz.

A nagy kócsagnak nem volt mindig ilyen jó dolga Magyarországon: a 19–20. században erősen megfogyatkozott a hazai állománya, egy időben pedig már a kipusztulás is fenyegette. A védelemnek köszönhetően aztán lassan fordult a helyzet, és a hetvenes évektől ismét gyarapodni kezdett a számuk. Ma már a magyar természetvédelem egyik legismertebb jelképe – olyannyira, hogy még az ötforintos hátoldalán is ott szerepel a hófehér madár.
Címlapkép: Getty Images
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