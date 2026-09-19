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entoloma sinuatum gomba, amelyet livid entoloma és livid rózsaszínűgomba és ólommérgező néven ismernek.
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Élesedett az őszi bírságbomba: 65 ezres büntetésre számíthatnak a nemtörődöm magyarok

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 16:30

Könnyen drága mulatság lehet az őszi gombászás, ha valaki a teli kosár reményében figyelmen kívül hagyja a természetvédelmi szabályokat. A szabálysértési helyszíni bírság elérheti a 65 ezer forintot, de a jogsértés jellegétől függően más eljárás és további következmények is szóba kerülhetnek. Azt is érdemes előre tisztázni, melyik erdőben gyűjthetünk szabadon, mert a sokat emlegetett kétkilós határ önmagában nem jogosít fel mindenhol a gombaszedésre.

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Egy kiadós erdei séta és a saját gyűjtésű gombából készülő vacsora sokak számára hozzátartozik az őszi hétvégékhez. A kosár megtöltése előtt azonban a terület szabályainak is érdemes utánanézni: attól, hogy egy erdő látogatható, még nem feltétlenül vihetjük haza az ott talált gombát. Különösen a védett területeken kerülhet sokba, ha valaki letér az engedélyezett útvonalról, vagy a szükséges engedély nélkül kezd gyűjteni.

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A szabálysértési törvény alapján természetvédelmi szabálysértés miatt a természetvédelmi őr is kiszabhat helyszíni bírságot. Ennek általános összeghatára 6500 és 65 ezer forint között van, a törvényben meghatározott ismételt elkövetésnél pedig 90 ezer forintig is emelkedhet. A tiltott helyen tartózkodás, az engedélyköteles tevékenység jogosulatlan végzése vagy a védett élőlények jogellenes elvitele egyaránt szerepel a természetvédelmi szabálysértés tényállásában.

A 65 ezer forint ugyanakkor nem minden szabálytalan gombaszedésre automatikusan kiszabott büntetés, és nem is az összes lehetséges szankció felső határa. A jogsértés minősítésétől függően természetvédelmi bírság kiszabása is felmerülhet, amelyre külön szabályok vonatkoznak. A természetvédelmi törvény szerint ennek megfizetése a kártérítési, illetve az esetlegesen fennálló büntetőjogi felelősség alól sem mentesít.

Védett természeti területen a gyűjtés főszabály szerint természetvédelmi hatósági engedélyhez kötött. Ez az ehető, egyébként nem védett gombákra is vonatkozik; az adott terület kezelési terve azonban meghatározott feltételekkel felmentést adhat az engedély beszerzése alól. Fokozottan védett területen már a jelzett turistautakról és tanösvényekről való letéréshez is engedély szükséges. Indulás előtt ezért célszerű az illetékes nemzetipark-igazgatóságnál tájékozódni a helyi előírásokról. Ezeket a szabályokat ugyancsak a természetvédelmi törvény rögzíti.

A mennyiségi korlátozást is sokan túl általánosan értelmezik. Az erdőtörvény végrehajtási rendelete szerint a teljes egészében állami tulajdonú erdőkben személyenként, naponta legfeljebb két kilogramm gomba számít egyéni szükségletnek. Ekkora mennyiséghez főszabály szerint nem kell az erdőgazdálkodó hozzájárulása, a természetvédelmi előírásokat azonban ilyenkor is be kell tartani.

Ha valaki ennél többet szeretne gyűjteni, előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérnie az erdőgazdálkodótól. A nem teljes egészében állami tulajdonú erdőkben – így a magánerdőkben is – már kisebb mennyiséghez is szükséges a haszonvételi jog gyakorlójának előzetes írásbeli hozzájárulása. A rendelet azt is egyértelművé teszi, hogy a saját szükségletre gyűjtött gomba nem hozható kereskedelmi forgalomba.

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A fajok védettségére a terület besorolásától függetlenül figyelni kell: egy védett gomba attól még nem válik szabadon gyűjthetővé, hogy egy közönséges erdőszélen bukkanunk rá. A védett fajokat felsoroló rendelet gombafajokat is tartalmaz. Aki bizonytalan abban, mit talált, ne szedje le találomra; az étkezésre szánt zsákmányt pedig fogyasztás előtt érdemes gombaszakellenőrrel átnézetni.

Az Őrségben már tavaly szigorították az ellenőrzéseket

Ahogy arról tavaly beszámoltunk, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága a gombaszezon idején szigorította a gyűjtés ellenőrzését. A gazdag gombavilágáról ismert térségben a rókagombák, vargányák és tuskógombák sok hobbigombászt vonzottak az erdőkbe, a látogatók nagy száma pedig a védett természeti értékek megóvására is fokozott figyelmet irányított.

Az igazgatóság akkor arra kérte a gyűjtőket, hogy kerüljék a fokozottan védett területeket, kizárólag nem védett fajokat szedjenek, és tartsák be a mennyiségi korlátozásokat. A szervezett gombagyűjtések, tanfolyamok és túrák kapcsán a természetvédelmi hatósági engedély szükségességére is felhívták a figyelmet. Korábbi cikkünkben a Gombatanfolyam tájékoztatását idézve írtunk a 6500–65 ezer forintos bírságról, valamint arról, hogy védett gomba gyűjtése vagy a fokozottan védett területre történő jogosulatlan belépés feljelentéshez is vezethet.
Címlapkép: Getty Images
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