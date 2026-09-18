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Vihar a Balaton felett – Magyarország
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Veszélyben a balatoni viharjelzés? Szorult helyzetbe került a siófoki obszervatórium

HelloVidék
2026. szeptember 18. 13:45

Újra fellángolt a vita a Siófoki Viharjelző Obszervatórium körüli építkezések miatt. Az állomás egyik oldalán már áll egy ötszintes társasház, a másikon pedig a korábbi Hotel Móló helyén épül egy szintén ötszintes szálláshely. Csatári Ernő országgyűlési képviselő szerint a beruházások akadályozhatják a meteorológiai méréseket, ezért kezdeményezné az obszervatórium országos védelmét. A beruházó szerint ugyanakkor az épületek jogerős hatósági engedélyek alapján valósulnak meg, és a meteorológiai szolgálattal is egyeztettek.

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A Siófoki Viharjelző Obszervatórium a Balaton partjának közvetlen közelében, a Vitorlás utcában működik. A HungaroMet innen készíti a balatoni viharjelzéseket, és az állomásról folyamatosan figyelik a légköri folyamatokat.

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Az állomás környezetében azonban az elmúlt években jelentősen megváltozott a beépítés. Nyugati oldalán egy ötszintes, nyolclakásos társasház épült, keleti oldalán pedig a korábbi Hotel Móló helyén készül egy új, ötszintes Hotel Apartman, kétszintes mélygarázzsal.

A fejlesztések már korábban is vitát váltottak ki

A Sonline beszámolója szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat 2013-ban jelezte a hatóságoknak, hogy a nyugati irányú beépítés befolyásolhatja a meteorológiai méréseket. A kifogások többek között a hőmérséklet, a légnyomás, a szélirány, a szélerősség és a széllökések mérését érintették. A mostani ügyet Csatári Ernő országgyűlési képviselő hozta ismét napirendre. A politikus az obszervatórium közelében készített videóban azt állította, hogy az egyik korábbi mérési pont az egyik épület felhúzása óta már nem alkalmas a dél-délnyugati irányból érkező szél pontos mérésére.

A képviselő szerint a vízparti terület egy része magántulajdonban van, ami szerinte a vízügyi méréseket is nehezíti. Azt is kifogásolta, hogy a Balaton vízhőmérsékletét mérő bójához vezető kábel magánterületen halad át. Csatári Ernő bejelentette: parlamenti javaslatot készít az obszervatórium országos védelméért. A kezdeményezés a tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet területére is kiterjedne.

A beruházó vitatja az állításokat

A képviselő videójára Kolarics Gergely, az Azúr Szórakoztatóközpont Kft. tulajdonosa nyílt levélben reagált. A beruházó szerint Csatári Ernő több állítása nem felel meg a tényeknek, és a fejlesztések jogerős hatósági engedélyek alapján valósultak meg. Kolarics közlése szerint 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben is egyeztettek az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetésével. Azt is állítja, hogy a beruházó díjmentesen gondozza a növényzetet az OMSZ kérésére, és időbeli korlátozás nélküli szolgalmi, illetve parthasználati jogot biztosít a meteorológiai szolgálat számára a mérőeszközök megközelítéséhez és a szükséges munkákhoz.

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A beruházó azt is vitatta, hogy a vízügyi szervek számára ellehetetlenítették volna a méréseket. Közlése szerint a társasághoz ilyen hivatalos megkeresés nem érkezett, a vízügyi igazgatóságnak pedig a közelben saját partszakasza van.

Már az első társasház miatt is tiltakoztak

A mostani konfliktus nem új keletű. A korábbi társasház építése előtt az Országos Meteorológiai Szolgálat már jelezte, hogy a beépítés problémát okozhat a meteorológiai mérések szempontjából. A beruházó akkor azt közölte, hogy az épületet az OMSZ szempontjainak figyelembevételével áttervezték, és felajánlották, hogy a meteorológiai szolgálat műszereket helyezhet el az épület tetején.

A másik oldalon álló Hotel Móló értékesítése 2021-ben történt meg, amikor a Balatoni Hajózási Zrt. több ingatlanát is értékesítésre kínálta. A siófoki szállodát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén 1,5 milliárd forintért vásárolták meg. A Hotel Móló bontása 2025 januárjára fejeződött be, a helyén pedig jelenleg az új Hotel Apartman kivitelezése zajlik.
Címlapkép: Getty Images
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