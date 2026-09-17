Több mint másfél hónapig tartó felújítás után újra eredeti helyén működik a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztálya.
Atyaég, mi folyik Szombathelyen? Eltűnt a "falloszszobor”: a ferencesek inkább egy szexshop elé tennék
Eltűnt a szombathelyi Szent Erzsébet térről egy különös, évtizedek óta ott álló alkotás, amelyet az utóbbi időben egyre többen falloszként értelmeztek. A ferencesek most azt mondják, a szerkezetet balesetveszély miatt távolították el, de az új értelmezését sem szeretnék a templom előtti téren. Sőt, a városnak is felajánlanák – egy egészen sajátos helyszínötlettel.
Nemrég egy másik emlékmű is felkavarta a kedélyeket szokatlan formája miatt: a devecseri alkotásról többen egy szárnyas falloszra asszociáltak, most pedig Szombathelyen került a figyelem középpontjába egy évtizedek óta háborítatlanul álló szerkezet. A Szent Erzsébet térről ugyanis nemrég eltávolították azt a különleges alkotást, amelyet a helyiek sokáig elsősorban szellőzőként ismertek. A Sólyom Miklós által tervezett szerkezetet 1986-ban állították fel a ferences templom előtti téren, formája miatt pedig az utóbbi időben egyre többen falloszhoz hasonlították - írt a Nyugat.hu.
A lap megkereste a szombathelyi ferenceseket, hogy miért tűnt el a szerkezet. Tokár János ferences szerzetes szerint elsősorban balesetveszély miatt kellett eltávolítani. Mint írta, a körülötte lévő talaj megsüllyedt, a szerkezet pedig emiatt dőlni kezdett. A fémen több helyen deformáció is kialakult, amit az elmúlt mintegy negyven év amortizációja tovább súlyosbított. A ferencesek szerint azonban volt egy másik szempont is. Tokár János úgy fogalmazott, hogy a tér egyházi környezetben van, hiszen ott található a ferences templom és rendház is, ezért az alkotás „újabb értelmezése” és „jelentése” miatt sem tartják megfelelőnek, hogy továbbra is ott legyen.
A városnak adnák, de van egy különös ötletük
A történet itt vált igazán érdekessé: a ferencesek nem feltétlenül szeretnék megsemmisíteni vagy végleg eltüntetni az alkotást. Tokár János szerint szívesen felajánlják a városnak, hogy olyan helyen állítsák fel, ahol erre igény van, illetve ahol az alkotás mai értelmezését szeretnék megtartani vagy akár erősíteni. A szerzetes még arra is tett javaslatot, szerinte hol lenne erre megfelelő hely: egy sexshop előtti téren.
A különös szerkezet története ezzel tehát korántsem ért véget. A ferencesek szerint most elsősorban a balesetveszély miatt kellett eltávolítani, de az is szerepet játszott a döntésben, hogy az utóbbi időben egészen más jelentést kezdtek társítani a korábban szellőzőként szolgáló alkotáshoz.
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A Szent Erzsébet tér Szombathely hivatalos dokumentumaiban is szerepel, a téren található Árpád-házi Szent Erzsébet Ferences templom címe pedig Szent Erzsébet tér 1.
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