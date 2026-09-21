Kikapott a Real, nagyot fordított a Vasas és az Újpest: itt a hétvége fociösszefoglalója

A hétvégi európai futballfordulók során a Barcelona folytatta hibátlan szereplését a La Ligában, a Borussia Dortmund őrzi veretlenségét a Bundesligában, míg a Manchester City ötödik egymást követő győzelmével magabiztosan vezeti a Premier League-et. A hazai élvonalban a Győri ETO FC és a Puskás Akadémia harcol az élen, míg az olasz Serie A-ban három csapat osztozik a vezetésen.

A hétvégi fordulókban a nagy európai bajnokságokban és a hazai élvonalban is néhol meglepő eredmények születtek. A Barcelona továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a spanyol bajnokságot, miközben a német Bundesligában a Borussia Dortmund őrzi veretlenségét. A Premier League-ben a Manchester City dominanciája töretlen, az olasz Serie A-ban pedig hármas holtverseny alakult ki az élen. Lássuk, hol mi történt!

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A hazai élvonalban a Győri ETO és a Puskás Akadémia egyaránt 15 ponttal áll az élen. A Győr idegenben 2-1-re győzött az MTK ellen, és ezzel begyűjtötte negyedik sikerét. A Puskás Akadémia szintén magabiztosan, 3-1-re nyert hazai pályán a Honvéd ellen, így mindkét listavezető megőrizte pozícióját.

A Vasas FC nagyot lépett előre a tabellán: 2-0-ról felállva 4-2-re verte a Debreceni VSC-t, és 14 pontra tornázta fel magát. Ugyanennyi ponttal a harmadik helyen áll az Újpest FC, amely 2-1-re nyert a Zalaegerszegi TE ellen - szintén hátrányból fordítva. A Ferencváros csak 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza ellen, így 12 ponttal visszacsúszott az ötödik helyre.

Premier League: a City száguldása folytatódik

Az angol élvonalban a Manchester City hibátlan mérleggel vezeti a tabellát. Enzo Maresca csapata sorban az ötödik győzelmét aratta, ezúttal a Sunderland ellen nyert 5-3-ra, így 15 ponttal magabiztosan áll az élen. Az Arsenal a Brighton ellen váratlan, 3-0-s vereséget szenvedett, így 12 ponton maradt.

Nagy meglepetést okozott a Brentford is, amely hazai pályán 3-0-ra győzte le a Chelsea-t. Az Everton 1-0-ra nyert az Ipswich Town ellen, míg a Liverpool szűk, 1-0-s győzelmet aratott a Bournemouth AFC vendégeként.

A tabella alján továbbra is kritikus a helyzet a Tottenham Hotspur számára. Az Aston Villa elleni 3-2-es vereséggel mindössze 2 pontot gyűjtöttek öt forduló után. Hasonlóan nehéz helyzetben van a Fulham is, amely 1-1-es döntetlent játszott a Manchester United ellen - továbbra sem sikerül feljebb kapaszkodni a nyugat-londoni gárdának.

Serie A: hármas holtverseny az élen

Az olasz bajnokságban az AS Roma, az Inter és a Lazio egyaránt 13 ponttal áll az élen az ötödik forduló után. Az AS Roma és az Inter 2-2-es döntetlent játszott egymással egy rendkívül kiélezett rangadón. A találkozón a Roma kétgólos előnyre tett szert, de a címvédő Inter egyenlíteni tudott.

Serie A 5. forduló AS Roma 2 2 Inter Milan Félidő: 2-0 2026. szeptember 19. szombat 18:00 | Stadio Olimpico, Rome Hazai gólszerzők 6' Manu Koné, 37' Manu Koné Vendég gólszerzők 46' Lautaro Martínez, 79' Lautaro Martínez 49 Labdabirtoklási arány 51 123 Támadások 98 62 Veszélyes támadások 56 4 Kaput eltaláló lövések 5 7 Kaput elkerülő lövések 8 4 Szögletek 2 3 Sárga lapok 3 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 7 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.09.21.

A Lazio simán, 2-0-ra győzött a még pont nélküli Venezia vendégeként, így szintén megtartotta helyét az élbolyban. A Cagliari egy ponttal lemaradva a negyedik helyen áll, miután 1-0-ra legyőzte az Udinesét.

Az AC Milan újra jó formában van: a Lecce elleni 3-0-s sikerrel 11 pontig jutott, és az ötödik helyet foglalja el. A Juventus szintén fontos győzelmet aratott, 2-0-ra nyert az Atalanta ellen, és 10 pontjával az élmezőnyben helyezkedik el.

La Liga: töretlen a Barca menetelése

A spanyol élvonalban a Barcelona tovább folytatja lenyűgöző szereplését. A katalánok hetedik mérkőzésüket is megnyerték: idegenben 3-1-re győztek a Sevilla ellen. Hét győzelmükkel 21 pontnál járnak, magabiztosan vezetik a tabellát, és egyedüli veretlenként állnak a mezőny élén.

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Az Atletico Madrid fontos rangadót nyert a Real Madrid ellen, 2-1-re győzött, és ezzel 16 pontra tornázta fel magát a második helyen. Ugyancsak 16 pontja van a harmadik helyen álló Real Betisnek, amely 1-1-es döntetlent játszott az RC Deportivo ellen.

Az RC Celta magabiztos, 5-0-s győzelmet aratott a Racing Santander ellen, és javított pozícióján a tabellán. A Valencia CF továbbra is szenved: a Real Sociedad elleni 3-2-es vereség után hét forduló alatt mindössze 4 pontot gyűjtött.

Bundesliga: a Dortmund hibátlan, a Bayern gólzáport zúdított Schäferékre

A német Bundesligában a Borussia Dortmund továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a tabellát. A VfB Stuttgart elleni 1-0-s győzelemmel megszerezte negyedik sikerét, és 12 ponttal áll az élen. A Bayern München látványos, 7-0-s győzelmet aratott az Union Berlin ellen, és 10 ponttal feljött a második helyre.

Szintén 10 ponttal áll az SC Freiburg, amely 2-2-es döntetlent játszott az Eintracht Frankfurt ellen, és ezzel a harmadik helyet foglalja el. A Bayer Leverkusen fontos, 2-0-s győzelmet aratott az RB Leipzig ellen.

Ligue 1: élen a Monaco, a PSG legyőzte a Marseille-t

A francia bajnokságban az AS Monaco továbbra is őrzi vezető helyét. Az RC Lens elleni 2-1-es győzelemmel 13 pontra növelte pontjai számát.

A Lyon remek formát mutat: a Stade Rennais elleni magabiztos, 4-0-s győzelemmel 11 pontra javított, és megosztott második helyen áll a Paris FC-vel. A Lille 10 ponttal a negyedik helyen áll, miután 2-1-re kikapott az OGC Nice-tól.

A Paris Saint-Germain fontos, 2-1-es győzelmet aratott a Marseille vendégeként, és ezzel 8 pontra tornázta fel magát. A Marseille számára katasztrofális a szezonkezdet, öt forduló után mindössze 3 pontot gyűjtött.