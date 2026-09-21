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Rém hiteles csalás terjed, autópálya-bírsággal riogatnak a bűnözők: nehogy bedőlj, lenullázzák a bankszámlád

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 06:30

Adathalász csalásra figyelmeztet az osztrák autópálya-üzemeltető, az Asfinag. A csalók hamis e-mailekben azt állítják, hogy az autósok érvényes matrica nélkül használták az osztrák autópályákat, ezért akár 3000 eurós (több mint egymillió forintos) bírságot is kaphatnak. A fenyegetés elkerülésére egy 10 napos matrica utólagos megvásárlását kérik, ám a megadott linkre kattintva a gyanútlan áldozatok bankkártyaadatai is illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

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Az osztrák Asfinag (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) figyelmeztetést adott ki a jelenleg terjedő, autópálya-matricákkal kapcsolatos adathalász e-mailek miatt. A csalók a társaság vagy annak ügyfélszolgálata nevében küldenek üzeneteket, amelyekben azt állítják, hogy az autósok érvényes matrica nélkül használták az osztrák autópálya- és gyorsforgalmi úthálózatot.

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A levelek szerint emiatt rendezetlen tartozásuk keletkezett, amelyet mielőbb rendezniük kell. A csalás nemcsak az osztrák autósokat érinti, hanem németországi utazóknak is küldenek ilyen üzeneteket.

3000 eurós bírsággal riogatják az autósokat

A hamis e-mailekben a csalók azzal fenyegetik a címzetteket, hogy akár 3000 eurós (több mint egymillió forintos) pénzbírságot is kaphatnak, ha nem intézkednek. A büntetés elkerülése érdekében egy 10 napos autópálya-matrica utólagos megvásárlását követelik, 12,36 euróért (kb. 4500 forintért). Az üzenetek arra szólítják fel a címzetteket, hogy kattintsanak a pótdíj azonnali kifizetésére felszólító gombra.

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A link azonban nem a hivatalos fizetési felületre vezet, hanem egy adathalász oldalra. Aki megadja az adatait, annak bankkártya-információi a csalókhoz kerülhetnek. Ezeket a bűnözők később jogosulatlan tranzakciókhoz használhatják fel, akár a levélben szereplő összegnél jóval nagyobb pénzt is leemelve az áldozatok számlájáról.

Az osztrák autópálya-üzemeltető minden rendelkezésére álló csatornán, így a weboldalán, a közösségi médiában és a matricaértékesítési felületén is igyekszik felhívni a figyelmet a csalásra.

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A társaság azt kéri az autósoktól, hogy alaposan ellenőrizzék a feladó e-mail-címét, ne kattintsanak a gyanús levelekben található linkekre, és semmiképpen ne adják meg személyes vagy bankkártyaadataikat. Az Asfinag arra is felhívja a figyelmet, hogy a csaló üzenetekben szereplő összeg szokatlan, ami szintén árulkodó jel lehet.

A vállalat a technikai lehetőségeihez mérten megpróbál fellépni az adathalász linkek ellen. Bár a csalók az Asfinag arculatát utánozva küldik ki az e-maileket, a feladó címének ellenőrzésével felismerhető, hogy nem valódi társasági üzenetekről van szó.
Címlapkép: Getty Images
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