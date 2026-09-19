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Ezen a vidéki településen vett magának újabb templomot Varnus Xavér: elárulta, mire készül a baranyai zsákfaluban
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Ezen a vidéki településen vett magának újabb templomot Varnus Xavér: elárulta, mire készül a baranyai zsákfaluban

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 13:30

Varnus Xavér orgonaművész újabb elhagyatott templomot vásárolt, ezúttal a Baranya megyei Tékesen, hogy a romos épületet megmentve koncerthelyszínt és saját lakrészt alakítson ki benne - derül ki az RTL riportjából. A 62 éves zenész közel két év után tért haza Magyarországra, célja pedig nemcsak az ingatlan felújítása, hanem az elnéptelenedő falu kulturális életének felvirágoztatása is.

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A Dombóvártól alig kilenc kilométerre fekvő, erdőkkel övezett baranyai zsáktelepülésen, Tékesen álló templom meglehetősen leromlott állapotban várta új gazdáját, akárcsak a művész korábbi, tengerentúli vagy mezőlaki épületei a megvételkor.

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A bejárás során az orgona mögötti beszorult ajtó meglepő titkot rejtett, a leendő toronyszobában ugyanis felhalmozódott madártetemek fogadták a zenészt, amit humorosan a Jurassic Parkhoz hasonlított. A tervek szerint a megtisztítás után ez a helyiség ad majd otthont Varnus Xavér lakrészének.

Az orgonaművész ma már világpolgárként él, idejét magyarországi, kanadai, berlini és olaszországi otthonai között osztja meg. Utazásait elsősorban az időjárás és az egészségi állapota határozza meg. Mivel szívproblémákkal küzd – ami elmondása szerint a Varnus családban gyakori betegség –, a nyarakat a hűvösebb óceánparti klímájú Kanadában, míg a teleket tizennegyedik századi olaszországi házában tölti. Hazatérésének fő apropóját a telt házas hazai hangversenyei és az új baranyai bázis kialakítása adta.

A jelenleg alig 230 fős, folyamatosan csökkenő népességű Tékes polgármestere nagy örömmel fogadta az orgonaművészt. A faluvezetés abban bízik, hogy a templom megmentése új életet lehel a csendes település mindennapjaiba.

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Varnus Xavér határozott célja, hogy a tervezett zenei fesztiválokkal felpezsdítse a helyi kulturális életet, és a hétvégi koncertekkel akár többszörösére növelje az idillikus környezetben fekvő falu lélekszámát.

Címlapfotó forrása: Tékes település Wikipedia oldala. A képet készíttte: Györkő Zsombor
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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