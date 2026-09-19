Megszereztük a legízesebb magyaros töltött paprika receptjét: egészen más kerül bele, mint gondolnád

Ősz elején az egyik kedvelt egytálétel nálunk a töltött paprika: saját kertből frissen szedett tévépaprikából, érett paradicsomból, rizzsel és darált sertéshússal, a tetején pedig egy csipetnyi friss lestyánnal. A világ egyik legegyszerűbb egytálétele, nem kell túlfűszerezni sem, a titka inkább az arányokban és a jó alapanyagokban rejlik. És persze nem hiányozhat mellőle a cifrázatlan főtt krumpli sem, mert úgy az igazi. Ti a zalai-völgyi vagy épp a bácskai változatra esküsztök? De tudjátok, mitől lesz igazán jó az erdélyi töltött paprika? A Gasztromesékben ezúttal ennek a klasszikus magyaros fogásnak eredünk a nyomába.

A töltött paprikát legalább annyira magyarosnak és a miénknek érezzük, mint a töltött káposztát. Pedig a legfontosabb alapanyagai, a paprika nem is őshonos nálunk: az Újvilágból érkezett Európába, és évszázadok kellettek hozzá, mire a dísz- és gyógynövényből a magyar konyha egyik fontos alapanyaga lett. Magyarországon már a 16. században megjelent a főúri kertekben, de eleinte inkább dísz- és gyógynövényként tartották számon. A konyhákba jóval később, főként a 18. század második felétől került be egyre szélesebb körben, valószínűleg a Balkán felől. A korai „törökbors” elnevezés is erre a déli közvetítésre utal. Eleinte főként olcsó borspótlóként használták, aztán szépen lassan olyan helyet csinált magának a magyar konyhában, amit azóta sem engedett át másnak.

A töltött paprika sem sokkal régebbi történet. A 19. század végére már szakácskönyvekben is ott találjuk: Zilahy Ágnes 1891-ben megjelent Valódi magyar szakácskönyvében külön receptként szerepel a „Töltött zöld paprika”. A töltelék sem állt messze a maitól: sertéshúsból és főtt rizsből készült, sóval, borssal ízesítve.

A töltött paprika nagy családja

Ha délebbre indulunk egy képzeletbeli gasztrotúrára, hamar kiderül, hogy a töltött paprika sem kizárólag magyar történet. A Balkánon és Törökországban is egymás mellett élnek a különféle változatok – húsosak, rizsesek, zöldségesek, paradicsomosak vagy éppen olívaolajosak.

A horvát, szerb és bosnyák konyhák punjena paprika néven ismert változatai például sok mindenben emlékeztetnek a magyarra: paprika, húsos-rizses töltelék és paradicsomos szósz kerül egy fazékba.

Törökországban a biber dolması ennél sokkal többféle lehet: az olívaolajos változatokban gyakran rizses, fűszeres töltelék készül hús nélkül, hagymával, paradicsommal és zöldfűszerekkel.

Albániában a speca të mbushura készülhet darált hússal és rizzsel, paradicsommal, hagymával és friss zöldfűszerekkel. Vagyis a közös alap egyszerű: paprika, valamilyen töltelék és egy jó adag szaft. Hogy ebből mi kerül a fazékba, azt már minden konyha a maga ízlése szerint dönti el.

És talán éppen ettől olyan szerethető ez az étel. A magyar konyha megtalálta hozzá a maga kedvenc kombinációját: sertéshúst, rizst, jó érett paradicsomot, mellé pedig egy tányér egyszerű főtt krumplit. A mártásból természetesen jut a krumplira is, a végén pedig egy darab kenyérrel kitunkolni szinte kötelező. De még nálunk sincs egyetlen, kőbe vésett recept. Tájegységenként változhat a töltelék, a mártás, sőt az is, hogy rizs, kukoricadara, káposzta vagy éppen tárkony kerül-e bele. Ettől lesz igazán érdekes: ugyanaz a név, mégis egészen más ízvilág kerülhet a fazékba.

Rézi néni szerint így készült a szegedi töltött paprika

A régi szegedi töltött paprika történetéhez Rézi néni, azaz Dolecskó Terézia szakácskönyve is érdekes adalék. A Szegedi szakácskönyv első kiadása 1876-ban jelent meg, és a könyv a későbbi kiadások révén is hosszú időre a szegedi konyha egyik fontos receptgyűjteménye lett. Rézi néni töltött paprikája meglepően közel áll ahhoz, amit ma is főzünk: sertéshús, rizs, édes paprika és paradicsommártás kerül bele. A töltelékbe azonban kevés apróra vágott szalonna is jut, a paradicsomszószt pedig cukorral édesítik.

Rézi néni 8–10 paprikához fél kiló sertéshúst ajánlott, ehhez három rész hús és egy rész rizs került, valamint egy kevés vagdalt szalonna. A paprikákat előbb röviden megfőzték, majd megtöltötték, és híg paradicsommártásban körülbelül negyedóráig főzték. Még arra is volt egy jó tanácsa, hogyan ne szökjön meg a töltelék: a paprikákat úgy kellett a fazékba tenni, hogy a tetejük kilógjon a mártásból.

Erdélyben a paradicsom helyét akár a tárkony is átveheti

Ha Erdély felé indulunk, a töltött paprika már egészen más arcát mutatja. Van olyan változata, amelyben a megszokott paradicsommártás helyett citrommal és tárkonnyal ízesített lében főzik meg a hússal és rizzsel töltött paprikákat. A végén tejfölös-lisztes habarással sűrítik, majd tojássárgájával és tejszínnel teszik még krémesebbé. Így a végeredmény nem édeskés, hanem friss, savanykás, tárkonyos mártásban úszó töltött paprika. (A tárkonyos erdélyi töltött paprika eredeti teljes receptjét itt találjátok!)

Kalotaszegen pedig megint másképp készül: a sertéshúsos töltelékbe gyakran zsemle vagy kenyér kerül rizs helyett vagy a rizs mellett, a mártás alapját pedig hagyma, paprika és paradicsom adja. A tejfölös habarás és a friss kapor itt is fontos szereplő. Egy régebbi kalotaszegi recept szerint a megtöltött paprikákat ebben a mártásban párolják puhára, majd a leszűrt levet tejföllel és liszttel sűrítik.

Vagyis Erdélyben sem egyetlen „igazi” töltött paprika létezik: a tárkonyos-citromos, a kapros-tejfölös és a paradicsomos változat is megfér egymás mellett. És éppen ez benne az érdekes: ugyanaz a töltött paprika, mégis egészen más ízvilág kerülhet a tányérra.

Bácskában is külön életet élt a töltött paprika

Ha továbbmegyünk dél felé, Bácskában is belefutunk a töltött paprikába. Nem is csoda: ezen a vidéken a magyar és a délszláv konyha ízei régóta keverednek, a paprika, a paradicsom, a hagyma és a hús pedig amúgy is gyakori vendég a bácskai fazekakban. A „Töltött paprika bácskai módra” elnevezés ráadásul nem valami új keletű gasztrodivat: Jámborné Balog Tünde ezen a címen írt prózát, amely a Kortárs folyóirat 2022-es július–augusztusi számában jelent meg. Így idézi meg a szerző a töltött paprikát:

A szép Margit ángyi – Ilka öccsének felesége – hatalmas, régi

vasfazékban tette asztalra a kemencében főtt töltött paprikát, és azok a nagy,

kétféle hússal jól megtömött sárga dereglyék olyan vöröshagymás, zellerle-

veles, sóval ízesített paradicsomlevesben bukdácsoltak, amelynek színe fel-

idézte ugyan a közel- és régmúlt vértől vereslő eseményeit, de annyi édesség

azért került belé, hogy leheletnyi pikáns íze reményt adjon a jövőre nézve.

Szabolcsban a káposzta és a paprika össze is költözhet

Talán a szabolcsi változat tér el a leglátványosabban attól, amit az ország nagy részén töltött paprika néven ismerünk. Egy Nyíregyháza-Sóstóról származó receptben ugyanaz a húsos-rizses töltelék kerül káposztalevélbe és zöldpaprikába, majd a kétféle tölteléket füstölt hússal együtt rétegezik egy edénybe, és paradicsomlében főzik meg. Télen akár kelkáposztával is készülhet, a rizs pedig kukoricadarára cserélhető.

Így készül a szabolcsi töltött paprika kukoricadarával

Az alábbi szabolcsi változatban ráadásul kukoricakása kerül a paprikába, füstölt szalonnával, kaporral és petrezselyemmel. Vagyis itt tényleg egy fazékban találkozik a töltött paprika és a töltött káposzta. Érdemes ezt is kipróbálni! Az eredeti receptet hozzá itt találjátok - ezt dolgoztuk kicsit át:

Hozzávalók 4–6 adaghoz:

8–10 közepes, tölteni való paprika

60 dkg darált sertéshús, lehetőleg lapockából

10–12 dkg apró szemű kukoricadara

1 nagy fej vöröshagyma

2–3 gerezd fokhagyma

8–10 dkg füstölt, húsos szalonna

1 csokor friss kapor

1 kisebb csokor petrezselyem

1–2 evőkanál édesnemes pirospaprika

só

frissen őrölt bors

1 kávéskanál őrölt kömény

7–8 dl paradicsomlé

2–3 dl víz

1–2 evőkanál cukor

A paprikákat megmossuk, a csumájukat kivágjuk, a magokat eltávolítjuk. Ha nagyon hosszúak, a tetejükből egy keveset le is vághatunk, hogy könnyebb legyen megtölteni őket. A szalonnát apró kockákra vágjuk, egy nagyobb lábasban kisütjük, majd a zsírján üvegesre pároljuk a finomra vágott hagymát. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, majd lehúzzuk a tűzről, és belekeverjük a pirospaprikát.

A darált húst egy tálba tesszük, hozzáadjuk a kukoricadarát, a hagymás-szalonnás alapot, a felaprított kaprot és petrezselymet. Sóval, borssal és kevés őrölt köménnyel ízesítjük, majd alaposan összedolgozzuk. A kukoricadara miatt a tölteléket nem érdemes teljesen feszesre nyomkodni: hagyjunk benne egy kis helyet, mert a dara főzés közben megduzzad. A paprikákat lazán megtöltjük, majd szorosan egymás mellé állítjuk egy nagyobb, vastag falú lábasban. Felöntjük a paradicsomlével és annyi vízzel, hogy a paprikák nagyjából háromnegyedéig érjen a lé. A paradicsomléhez ízlés szerint egy kevés cukrot is adhatunk.

Fedő alatt, kis lángon körülbelül 50–60 percig főzzük. Nem kell kavargatni, mert a paprikák könnyen szétnyílhatnak; ha szükséges, inkább óvatosan megmozgatjuk alattuk a lábast. Akkor jó, amikor a paprika megpuhult, a hús teljesen átfőtt, a kukoricadara pedig megduzzadt és krémesre főtt a töltelékben. A paradicsomos levet kóstoljuk meg, és ha szükséges, sóval vagy kevés cukorral igazítunk rajta.

Ha igazán szabolcsias hangulatú fazekat szeretnénk, a paprikák mellé néhány előfőzött káposztalevélbe töltött ugyanilyen húsos-kukoricadarás tölteléket is tehetünk. A kettő együtt főhet a paradicsomlében – a szabolcsi változatok között erre is találni példát.

Házi Tv paprikával jó sok friss paradicsomból főzött mártásal... Fotó: Pais-H Szivia

És van, aki nem is főzi, hanem tepsibe küldi

A töltött paprikának persze sütőben sült változata is akad. Ilyenkor a megtöltött paprikákat tepsibe sorakoztatjuk, a hagyományos rizses-darált húsos tölteléket akár kolbásszal vagy szalonnával, ne adj isten, gombával is megbolondíthatjuk, aztán mehet is a sütőbe. Apropó, paradicsomszósz – erről se feledkezzünk meg! Ha nem híg paradicsomlével öntöd fel, rántást sem kell készíteni, olyan sűrű lesz. Nincs egyetlen tájegységhez kötődő recept, inkább a töltött paprika egy másik, kissé rusztikusabb arca – a sütőben pedig a paprika és a paradicsom szépen megpirul, az ízek pedig még jobban összesűrűsödnek.

Friss kenyérrel vagy főtt burgonyával kínálva ebből is könnyen olyan vasárnapi ebéd kerekedik, amely után a tepsi alján maradt szaftot is vétek otthagyni.