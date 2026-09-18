Szedd magad alma 2026 ősz: felejtsd el a méregdrága boltit, most csapj le az akciókra + megyei lista

Idén brutálisan megcsappant a hazai almatermés: egyes termőhelyeken a fagykár, az aszály és a nyári hőség miatt akár 100 százalékos is lehet a kiesés. Több gyümölcsös ki sem nyit, ahol viszont megmaradt a termés, már indul a szüret – és akadnak gazdák, akik idén is várják a vásárlókat a „Szedd magad” akciókkal. Mutatjuk is, hol lehet 2026 őszén almát szedni, milyen fajtákra számíthatunk, és mennyibe kerül kilója.

Közeleg az ősz, vele együtt pedig hagyományosan az almaszezon is, ám idén korántsem lesz átlagos a szezon. A hazai alma ára üzletenként és fajtánként jelentősen eltér: miközben egyes boltokban 400-500, sőt akár 1000 forint körüli kilós árral is találkozhatunk, akciósan 300 forint körül is lehet almát venni. Nem csoda, hogy egyre többen keresik a kedvezőbb árú „Szedd magad” lehetőségeket – csakhogy idén nem mindenhol lesz erre lehetőség. Egy olvasónk korábban jelezte, hogy Szabolcsban több „Szedd magad” kertet is felhívott, és mindenhol azt a választ kapta: akkora volt a tavaszi fagykár, hogy idén ki sem nyitnak. A Dunántúlon valamivel jobb lehet a helyzet. Ahogy egy Vas vármegyei gazda lapunknak elmondta, náluk ugyan termett alma, ám az aszály miatt a gyümölcs jóval apróbb szemű a szokásosnál, ami az értékesítését is megnehezíti.

A helyzet különösen súlyos annak fényében, hogy az idei év az elmúlt fél évszázad egyik leggyengébb hazai almatermését hozhatja. A most induló szüret során várható mennyiség az aszály miatt még a tavalyi történelmi mélypontot is alulmúlhatja, ami a szakemberek szerint a következő hónapokban az árakra is komoly hatással lehet. Ahogy a HelloVidéknek Bűdi Zsolt, a Bács-Zöldért Zrt. vezérigazgatója nyilatkozta, az idei almatermés akár az évszázad egyik legrosszabbja is lehet. A szakember szerint az almatermesztők gyakorlatilag 100 százalékos fagykárról számolhatnak be, fajtától szinte függetlenül.

Az Alma Terméktanács sem kecsegtet sok jóval

A szakmai előrejelzések szerint a 2026-os hazai almatermés mindössze 135 ezer tonna körül alakulhat. Ez nagyjából 20 százalékos visszaesést jelent a már amúgy is negatív rekordnak számító 2025-ös évhez képest, amikor mindössze 170 ezer tonna almát takarítottak be. Ez a mennyiség már akkor is a hazai statisztikák történetének legalacsonyabb termését jelentette. A drasztikus csökkenés azonban nemcsak hazánkat, hanem az egész kontinenst érinti. Az Európa nagy részét sújtó aszály következtében nemcsak a terméshozam lett alacsonyabb, hanem a gyümölcsök mérete is elmarad a megszokottól.

Bár a gyenge termés általában gyorsan megjelenik az árakban, ezúttal egyelőre fékezheti a drágulást, hogy az előző szezonból a korábbinál több alma maradt az európai hűtőházakban. Ez azonban csak átmeneti haladékot jelenthet: a szakmai szervezet becslése szerint a készletek jövő tavaszra kritikus szintre apadhatnak, ami már a fogyasztói árak emelkedését is magával hozhatja. Vagyis aki idén almát venne, és télire is betárazna, annak érdemes figyelnie a mostani lehetőségeket. A „Szedd magad” kertekben ugyanis közvetlenül a termelőktől, frissen szedett almához juthatunk, ráadásul több helyen még most is 300–450 forint körüli kilónkénti áron.

Az idei árak alapján azonban fontos árnyalat, hogy a „Szedd magad” sem mindenhol jelent automatikusan olcsóbb almát a bolti akcióknál. Az INTERSPAR-ban például jelenleg 319 forintos Idared, a Pennyben pedig 299 forintos Jonagold szerepel az aktuális kínálatban, miközben a „Szedd magad” kertekben 350-400 forinttól indulnak az árak. Aki viszont nagyobb mennyiséget szeretne télire eltenni, annak a friss, közvetlenül a termelőtől szedett alma így is érdekes alternatíva lehet.

Almaszüret 2026: itt nyitottak ki a „Szedd magad” gyümölcsösök

Jó hír viszont, hogy a gyenge hazai termés ellenére már elkezdődtek a „Szedd magad” almaakciók. A legnépszerűbb étkezési fajták – a Gála, a Red Chief, a Golden, a Jonagold, az Idared, a Granny Smith és a Starking – folyamatosan érnek, így a következő hetekben egyre több ültetvény nyithat ki. Mielőtt azonban bárki útnak indulna, érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, az aktuális árakról és a szedés feltételeiről, illetve arról is, hogy kell-e saját ládát, rekeszt vagy más tárolóeszközt vinni. Az egyes ültetvényeken ugyanis eltérő szabályok lehetnek érvényben.

Mutatjuk is, hol lehet idén „Szedd magad” almát szedni, milyen fajták közül válogathatunk, és mennyibe kerül egy kiló alma 2026 őszén.

Bács-Kiskun megye

Kerekegyháza – Kadó Gyümi

augusztus 25-től

Előre leszedett alma vásárolható

Bejelentkezés ajánlott

Telefon: +36 20 966 3001

Házhozszállítás is elérhető

Baranya megye

Mozsgó – Győri Sándor

szeptember 26-tól

A tervezett szezon november 30-ig tart

Telefonos bejelentkezés szükséges

Telefon: +36 30 539 2213

Fejér megye

Nagyvenyim – Venyim Gyümölcse Kft.

augusztus 1-től

A tervezett szezon november 10-ig tart

Telefonos bejelentkezés szükséges

Telefon: +36 20 469 9761

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőd – Horváth Mezőgazdaság

szeptember 8-tól

Bejelentkezés nem szükséges

Telefon: +36 30 937 3760

Házhozszállítás is elérhető

Hajdú-Bihar megye

Bocskaikert – Dancsi Kertészet, Teleki utca

300 ft/kg: Golden, Idared, Jonagored, Starking

szeptember 22.–október 12.

Bejelentkezés nem szükséges

Komárom-Esztergom megye

Bakonyszombathely – Orczi Almáskert

szeptember 24.–október 12.

Bejelentkezés ajánlott

Telefon: +36 30 227 3050

Pest megye

Felsőörspusztai Almáskert – Zsámbék és Szomor között

Időpontok: szeptember 18,19,20. szeptember 25,26,27. október 2,3,4.

Nyitvatartás: Péntek–szombat: 8:00–16:00, Vasárnap: 8:00–13:00

Gála • Golden • Jonagold

Mindössze 350 Ft/kg!

Érdeklődni: +36 30 590 8733, +36 20 594 2929

Pomáz – Dolina Gyümölcs

Időpontok: szeptember 5.–október 18.

Bejelentkezés nem szükséges

Telefon: +36 20 580 9801

Szob – Szobi Gyümölcsöskert

Időpontok: szeptember 25.–október 31.

Bejelentkezés ajánlott

Telefon: +36 20 490 4270

Törökbálint – Almáskert Törökbálint

Időpontok: szeptember 25.–október 24.

Bejelentkezés nem szükséges

Tök – Tök Jó Gyümölcs (Zsámbék és Páty között)

2026-os szedési ár: 300 Ft/kg

Helyszín: 2073 Tök, Tök-Újmajor út, a hűtőháznál

Telefon: +36 70 370 5820

Zala megye

Lakhegy – Lakhegyi Alma, Németh András

Időpontok: október 4-től

Bejelentkezés erősen ajánlott

Telefon: +36 30 979 7202

Zalaegerszeg – Bognár Tibor

Időpontok: szeptember 13.–november 16.

Bejelentkezés nem szükséges

Telefon: +36 20 371 9532

Nagykanizsa – Borda családi gazdaság esemény

Időpontok: Szeptember 19-én szombaton 8 és 17 óra között sok szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat Nagykanizsán, a Basakúti úton!

Szedd magad, 360 Ft/kg: Idared, Jonaprince, Jonagored

Vásár tartályládából:

- Gála 450 Ft/kg

- Elstar 400 Ft/kg

- Bosc kobak körte 550 Ft/kg

Vas megye

Sótony, Sárvár mellett

Aktuális fajták: Jonagold, Golden, Red Chief, Gála

Nyitvatartás: 8:00-16:00

Helyszín: Sótony (Sárvár mellett)

Tel.: 06306500153

400 Ft/kg

Nem győzzük hangsúlyozni, idén tehát különösen érdemes indulás előtt ellenőrizni az aktuális nyitvatartást, hiszen a gyenge termés miatt több helyen elmarad vagy rövidebb lehet az almaszezon. Ahol viszont még várják a vásárlókat, ott friss, közvetlenül a termelőtől származó almát szerezhetünk be – akár egy nagyobb, télire szánt mennyiséget is.