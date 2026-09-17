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Gurney a kórház folyosóján
HelloVidék

Fontos változás lépett életbe a vidéki kórházban: erre számíthatnak mostantól a betegek

HelloVidék
2026. szeptember 17. 09:15

Több mint másfél hónapig tartó felújítás után újra eredeti helyén működik a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztálya - adta hírül a kórház Facebookon.

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A munkálatok során a padlózatot egészen a betonrétegig visszabontották, elvégezték a szükséges javításokat, majd korszerű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő PVC-burkolatot alakítottak ki. A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztályának falai is megújultak, emellett egy új, korszerű nővérpultot is kialakítottak. A felújítás részeként a klímaberendezés időszakos karbantartását is elvégezték: kicserélték a szűrőket és megtisztították a rendszereket.

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A kórház tájékoztatása szerint a beruházás nem csupán esztétikai változást jelent, hanem a biztonságos betegellátás feltételeit is javítja, valamint hozzájárul az előírt szakmai és biztonsági követelmények teljesítéséhez. A felújítás ideje alatt az intenzív ellátás a főépület egy megfelelően kialakított részén folyamatosan és zavartalanul működött.
Címlapkép: Getty Images
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