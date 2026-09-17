Fontos változás lépett életbe a vidéki kórházban: erre számíthatnak mostantól a betegek

Több mint másfél hónapig tartó felújítás után újra eredeti helyén működik a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztálya - adta hírül a kórház Facebookon.

A munkálatok során a padlózatot egészen a betonrétegig visszabontották, elvégezték a szükséges javításokat, majd korszerű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő PVC-burkolatot alakítottak ki. A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztályának falai is megújultak, emellett egy új, korszerű nővérpultot is kialakítottak. A felújítás részeként a klímaberendezés időszakos karbantartását is elvégezték: kicserélték a szűrőket és megtisztították a rendszereket.

A kórház tájékoztatása szerint a beruházás nem csupán esztétikai változást jelent, hanem a biztonságos betegellátás feltételeit is javítja, valamint hozzájárul az előírt szakmai és biztonsági követelmények teljesítéséhez. A felújítás ideje alatt az intenzív ellátás a főépület egy megfelelően kialakított részén folyamatosan és zavartalanul működött.