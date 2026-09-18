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Hatalmas pofont kapott a Balaton-parti város: nagyot zuhant a vendégszám, sokmilliós a veszteség

HelloVidék
2026. szeptember 18. 11:15

Nem hozta a várt számokat az idei balatoni szezon Siófokon: jelentősen visszaesett a vendégszám a fizetős strandokon, miközben a korábban sokak által várva-várt, immár felújított a Gelrius Fürdő is csak vergődik. A város több turisztikai szolgáltatásánál is elmaradás látszik.

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Nem hozta a várt számokat az idei balatoni szezon Siófokon: jelentősen visszaesett a vendégszám a fizetős strandokon, miközben a felújított Galerius Fürdő vesztesége az év végére meghaladhatja a 100 millió forintot. A város több turisztikai szolgáltatásánál is elmaradás látszik - írta a Portfolio.

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Ahogy a cikkből kiderül, jelentősen kevesebben váltottak jegyet idén a Siófoki Nagystrandra és a sóstói fizetős strandra is, miközben a Galerius Fürdő sem úgy teljesít, ahogy azt korábban tervezték. A helyzetről Lengyel Róbert, Siófok polgármestere számolt be egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben. A polgármester szerint a Nagystrandon mintegy 20 százalékkal, a sóstói fizetős strandon pedig körülbelül 10 százalékkal csökkent a vendégszám. Ez a Balaton-Parti Kft. jegyárbevételén is meglátszik: Lengyel Róbert becslése szerint mintegy 70 millió forinttal kevesebb bevétel keletkezhet a tervezettnél.

Egyre többen választják az ingyenes strandokat

A polgármester szerint a vendégek egy része a fizetős strandok helyett inkább a siófoki szabadstrandokat választja. Ennek hátterében szerinte elsősorban a drágulás és a háztartások romló anyagi helyzete áll. Ez azonban a város számára nem feltétlenül jelent kedvezőbb helyzetet. Lengyel Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy sok egynapos látogató saját élelmiszerrel érkezik, így kevesebbet költ a településen. Eközben a szabadstrandok fenntartási költségei továbbra is az önkormányzatot terhelik.

Vagyis a város szempontjából nem csupán arról van szó, hogy melyik strandra mennek a vendégek: az is számít, hogy mennyit költenek Siófokon.

A Galerius Fürdőnél is nagy a mínusz

A helyzet a felújított Galerius Fürdőnél sem kedvezőbb. A Balaton-Parti Kft. üzleti terve a jelenlegi tényleges forgalomnál magasabb vendégszámmal és bevétellel kalkulált. Lengyel Róbert szerint már a tervezés idején is voltak képviselők, akik aggályosnak tartották az előirányzott bevételi számokat. A mostani adatok alapján pedig a fürdő éves vesztesége meghaladhatja a 100 millió forintot.

Az őszi, téli és tavaszi időszak forgalma még javíthat a teljes éves eredményen, de a polgármester szerint a jelentős veszteség már nem kerülhető el.

A fürdő helyzetét különösen érdekessé teszi, hogy jelentős felújításon esett át, vagyis az újranyitástól a korábbinál erősebb és kiszámíthatóbb működést vártak.

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A szálláshelyeknél és az üzleteknél is érződik

Nemcsak a strandok és a fürdő eredményei maradnak el a várakozásoktól. A Balaton-Parti Kft. ingatlan-bérbeadási üzletágában is problémák jelentkeztek. Lengyel beszámolója szerint több bérlő már a szezon közben visszaadta az általa bérelt ingatlant, mások pedig csak alacsonyabb bérleti díj mellett maradtak. A bérlők azzal indokolták a döntést, hogy nem volt elegendő fizetővendég ahhoz, hogy kitermeljék a költségeiket.

A társaság szálláshelyeinél 5–10 százalékos bevételkieséssel számolnak, és az autószerelő műhely bevétele is jelentősen elmaradhat a tervezettől. A Balaton-Parti Kft. által ismét saját üzemeltetésbe vett vásárcsarnok bérleti bevételei szintén nem a tervek szerint alakultak.

Új vezető érkezik a Balaton-Parti Kft. élére

A társaságnál közben vezetőváltás is jön: október 1-jétől Bóta Györgyi veszi át a Balaton-Parti Kft. irányítását. Lengyel Róbert szerint az új vezetőre és a városvezetésre komoly pénzügyi kihívás vár, hiszen egyszerre kell kezelniük a strandok elmaradó bevételeit, a Galerius veszteségét és a társaság többi üzletágának gyengébb eredményeit.

A mostani számok alapján így Siófokon nemcsak az idei balatoni szezon vendégforgalmának alakulása okozhat fejtörést, hanem az is, hogyan lehet hosszabb távon nyereségesebbé tenni a város turisztikai szolgáltatásait.
Címlapkép: Getty Images
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