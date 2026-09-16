Azonnal bezáratták: kolerát okozó baktériumot találtak a debreceni termálfürdő vizében

Komoly vízminőségi problémát talált a hatóság egy debreceni termálfürdő három medencéjénél. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 30 ezer forintos egészségügyi bírságot szabott ki a Kerekestelepi Termálfürdőt üzemeltető DH-Szerviz Kft.-re, és több kötelező intézkedést is előírt. A Gyógy II/2. medencénél a Vibrio cholerae jelenlétét is vizsgálni kell, a medence használatát pedig mindaddig fel kell függeszteni, amíg a baktérium jelenléte kimutatható.

A kormányhivatal szeptember 15-én közzétett határozata szerint a debreceni Kerekestelepi Termálfürdő Gyógy I., Gyógy II/1. és Gyógy II/2. medencéinek vizével kapcsolatban sérültek a mikrobiológiai vízminőségre vonatkozó követelmények. A hatóság ezért 30 ezer forint egészségügyi bírságot szabott ki az üzemeltetőre - írta a Debreciner.

A Gyógy I. medencénél az Escherichia coli határértékének kell megfelelni, a Gyógy II/1. és Gyógy II/2. medencéknél pedig szintén ezt a baktériumot kell vizsgálni. A Gyógy II/2. esetében azonban ennél komolyabb előírás is szerepel a határozatban: a víz használata a Vibrio cholerae baktérium jelenléte miatt nem jelenthet fürdővízbiztonsági kockázatot.

A hatóság előírta, hogy a Gyógy II/1. és Gyógy II/2. medencéket haladéktalanul le kell üríteni, a felületeket mechanikusan meg kell tisztítani és fertőtleníteni, majd tiszta vízzel újra fel kell tölteni. A Gyógy II/2. medencét ellátó vízrendszert – a csöveket és a puffertartályokat is – sokkfertőtlenítésnek kell alávetni.

A kolerabaktérium neve szerepel a határozatban

A Vibrio cholerae a kolera kórokozójaként ismert baktérium, de fontos különbség, hogy a baktérium puszta jelenléte nem jelenti automatikusan azt, hogy kolerát okozó, toxintermelő törzsről van szó. Az NNGYK egyik szakmai kiadványa külön is foglalkozik a vizekben előforduló nem-toxikus Vibrio cholerae törzsekkel. Az NNGYK korábbi mikrobiológiai szakmai anyaga szerint Magyarországon is előfordultak már nem-O1/O139 csoportba tartozó Vibrio cholerae izolátumok, amelyekben nem voltak kimutathatók a koleratoxin termeléséért felelős gének.

A mostani ügyben a kormányhivatal határozata azt rögzíti, hogy a Gyógy II/2. medence vizét Vibrio cholerae szempontjából is meg kell vizsgálni a fertőtlenítés után. A hatóság szerint a medence csak akkor használható újra, ha a baktérium jelenléte már nem mutatható ki, és a mikrobiológiai határértékeknek is megfelel.

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Egyelőre zárva kell maradniuk

A határozat szerint a medencék használatát addig kell felfüggeszteni, amíg a szükséges vizsgálatok eredményei nem igazolják a megfelelő vízminőséget. A fürdő üzemeltetőjének a fertőtlenítés és az újramintázás eredményeit a hatóság részére is meg kell küldenie.

A kormányhivatal még azt is közölte, hogy a határozatban előírt intézkedések elmulasztása esetén újabb egészségügyi bírság szabható ki, amelynek összege 30 ezer és 5 millió forint között lehet. A hivatalos dokumentumot a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szeptember 15-én tette közzé.