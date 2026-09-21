Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 21.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 17.

A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 2, 23, 28, 35, 40

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 7 db

4-es találat: 564 db

3-as találat: 10493 db



OTP: 46160 Ft

MOL: 5160 Ft

RICHTER: 12830 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.22: Felhőátvonulásokra számíthatunk általában sok napsütéssel. Helyenként - legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A Dunántúlon és középen nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. A minimum többnyire 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken 4 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Délután 16, 20 fokot mérhetünk.

2026.09.23: A sok napsütés mellett általában csak kevés gomolyfelhő képződik, keleten, északkeleten fordulhat elő futó zápor. Az északi szelet élénk, néhol esetleg erős is lökések kísérik. Hajnalra általában 6 és 10 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kiválóan alakul. (2026.09.21. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatásra számíthatunk. A fejfájás, migrén mellett megnyúló reflex- és reakcióidő, valamint tartós álmosságérzet is jelentkezhet. (2026.09.21)

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