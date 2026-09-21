A szél sokfelé megerősödik, északkeleten pedig zivatarok és jégeső is kialakulhat.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 21.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. szeptember 21., hétfő.
Névnap
Máté, Mirella
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Országos középtávú előrejelzés
2026.09.22: Felhőátvonulásokra számíthatunk általában sok napsütéssel. Helyenként - legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A Dunántúlon és középen nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. A minimum többnyire 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken 4 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Délután 16, 20 fokot mérhetünk.
2026.09.23: A sok napsütés mellett általában csak kevés gomolyfelhő képződik, keleten, északkeleten fordulhat elő futó zápor. Az északi szelet élénk, néhol esetleg erős is lökések kísérik. Hajnalra általában 6 és 10 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
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