Felejtsd el a Lidlt és a Spart: 26 piac készül különleges programokkal ezen a hétvégén

Országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességgel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja ezen a hétvégén.

A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nemcsak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is.

Az idei rendezvénynek helyszíne lesz Budapesten a Batthyány téri vásárcsarnok, a Bosnyák téri vásárcsarnok, a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, a Flórián téri üzletközpont, a Fővárosi autópiac, a Használtcikk piac, a Hunyadi téri vásárcsarnok, a Kórház utcai vásárcsarnok, a Lehel csarnok, a Nagycsarnok, a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Tétényi úti üzletközpont és piac, a Teleki téri piac és a Városháza Park.

Vidéken az esztergomi piac, a győri vásárcsarnok, a hévízi termelői piac, a kaposvári nagypiac, a komlói piac és vásárcsarnok, a körmendi piac, Pécsett a vásárcsarnok, a Diána piac és a Hajnóczi utcai Piac, továbbá a szombathelyi vásárcsarnok, valamint a zalaegerszegi piac és vásárcsarnok vesz részt a programban, amelyhez elő- és utóesemények is kapcsolódnak.

A piacok napját először 2023-ban szervezte meg a Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma. A rendezvények minden évben sikeresek voltak, az ideit minden eddiginél több résztvevővel tartják meg – olvasható a közleményben.