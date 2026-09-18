Rendkívüli! 2,7-es földrengés pattant ki a határnál: Magyarországon is érezték a rengést

Földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat – közölte csütörtök éjszaka a katasztrófavédelem.

Csütörtök este, magyar idő szerint 21 óra 18 perckor 2,7-es magnitúdójú földrengés pattant ki Kelet-Magyarországon, Nagykállótól mintegy 7 kilométerre. A földrengés fészekmélysége az előzetes számítások szerint körülbelül 5 kilométer volt – közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Ekkora magnitúdójú földrengést az epicentrum környezetében már érezhetett a lakosság. Az obszervatórium tájékoztatása szerint eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés a földmozgásról.

Az obszervatórium arra kéri azokat, akik érezték a rengést, hogy töltsék ki az erre szolgáló kérdőívet, ezzel is segítve a rengés hatásainak pontosabb felmérését. Földrengést érzett? – kérdőív