2026. szeptember 18. péntek Diána
26 °C Budapest
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A földrengés szeizmikus aktivitását rögzítő szeizmográf.
HelloVidék

Rendkívüli! 2,7-es földrengés pattant ki a határnál: Magyarországon is érezték a rengést

HelloVidék
2026. szeptember 18. 09:17

Földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat – közölte csütörtök éjszaka a katasztrófavédelem.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csütörtök este, magyar idő szerint 21 óra 18 perckor 2,7-es magnitúdójú földrengés pattant ki Kelet-Magyarországon, Nagykállótól mintegy 7 kilométerre. A földrengés fészekmélysége az előzetes számítások szerint körülbelül 5 kilométer volt – közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Ekkora magnitúdójú földrengést az epicentrum környezetében már érezhetett a lakosság. Az obszervatórium tájékoztatása szerint eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés a földmozgásról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az obszervatórium arra kéri azokat, akik érezték a rengést, hogy töltsék ki az erre szolgáló kérdőívet, ezzel is segítve a rengés hatásainak pontosabb felmérését. Földrengést érzett? – kérdőív
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #hírek #belföld #katasztrófavédelem #lakosság #károk #hellovidék #nyíregyháza #földrengés #természeti katasztrófa #szabolcs-szatmár-bereg megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:43
10:33
10:13
10:03
09:56
Pénzcentrum
Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
Sorra keresik ezekre a munkákra a diákokat: nem semmi, mit fizetnek nekik óránként
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
Rendkívüli bejelentés jött a magyar euróról: ekkor tűnhet el végleg a forint a pénztárcáinkból
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 18. péntek
Diána
38. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2
3 hete
Már csak egy napig lesznek strandok: szeptembertől nagy változás jön a Balaton-parton
3
2 hete
Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark
4
3 hete
Ebben a mesebeli faluban él a hazai sztár: helyi látványosságnak hitték a turisták csodás kertjét
5
2 hete
Mi lesz veled, Hévízi-tó? Bezárt a legendás fürdő főépülete, kongatják a vészharangot a szállásadók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 18. 10:03
Sorra keresik ezekre a munkákra a diákokat: nem semmi, mit fizetnek nekik óránként
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 18. 07:03
Mutatjuk az ország legdrágább panellakását: ilyen a 250 milliós lakótelepi luxus
Agrárszektor  |  2026. szeptember 18. 09:02
Haladékot kapott Magyarország az EU-tól: óriási változás készülődik