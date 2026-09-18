A Pénzcentrum 2026. szeptember 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli! 2,7-es földrengés pattant ki a határnál: Magyarországon is érezték a rengést
Földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófavédelem felé azonban nem jelentettek károkat – közölte csütörtök éjszaka a katasztrófavédelem.
Csütörtök este, magyar idő szerint 21 óra 18 perckor 2,7-es magnitúdójú földrengés pattant ki Kelet-Magyarországon, Nagykállótól mintegy 7 kilométerre. A földrengés fészekmélysége az előzetes számítások szerint körülbelül 5 kilométer volt – közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Ekkora magnitúdójú földrengést az epicentrum környezetében már érezhetett a lakosság. Az obszervatórium tájékoztatása szerint eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés a földmozgásról.
Az obszervatórium arra kéri azokat, akik érezték a rengést, hogy töltsék ki az erre szolgáló kérdőívet, ezzel is segítve a rengés hatásainak pontosabb felmérését. Földrengést érzett? – kérdőív
Nem maradt sokáig szabadlábon a Börzsönyben felbukkant különleges vadállat.
Hamarosan ismét működésbe léphet Veszprém belvárosának egyik jól ismert régi látványossága. A csaknem negyvenéves alkotás a hétvégén visszakerült a helyére, miután komolyabb felújításon esett át.
Országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességgel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja ezen a hétvégén.
Atyaég, mi folyik Szombathelyen? Eltűnt a "falloszszobor”: a ferencesek inkább egy szexshop elé tennék
Eltűnt a szombathelyi Szent Erzsébet térről egy különös, évtizedek óta ott álló alkotás, amelyet az utóbbi időben egyre többen falloszként értelmeztek.
Több mint másfél hónapig tartó felújítás után újra eredeti helyén működik a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztálya.
Szívszorító, mi maradt az egykor virágzó borsodi faluból: kihalt tanyaközpont, düledező házak – itt forgatták az Argót is
Romos parasztházak, elhagyott templom és gondozatlan sírkert – szívszorító állapotban van ma Nagyecsér, a borsodi falu, ahol volt idő, amikor 700-an is éltek.
Komoly vízminőségi problémát talált a hatóság egy debreceni termálfürdő három medencéjénél.
Nem semmi összegből, közel 1,4 milliárd forintos uniós támogatásból újulhat meg a keszthelyi Balaton Színház: ilyen új vendégfogadó tér készül, mutatjuk a látványterveket.
Egy kócsaggal a hóna alatt sétált a horgász a kikötőben: döbbenet, mi ejtette fogságba a védett madarat + Fotó
Nem egészen így tervezte a horgászatot az a férfi, aki egy nagy kócsaggal a hóna alatt érkezett meg a tiszaderzsi kikötőbe.
Elszabadultak az indulatok a Balatonnál: fellázadtak a helyiek a pusztító beépítések és luxuslakóparkok ellen
Egyre feszültebb a hangulat Balatonfüreden a sorra épülő lakóparkok miatt. Most épp egy félmilliárdos építkezés borzolja a kedélyeket: utcára is vonulnak a helyiek.
Mikor és mennyit szabad visszavágni a rózsából ősszel? Összegyűjtöttük a metszés, az átültetés és a téli felkészítés legfontosabb tudnivalóit.
Aki szereti a kisvasutakat és a gőzmozdonyokat, annak vasárnap érdemes lesz Gemenc felé venni az irányt. Egész nap programokkal és gőzmozdonyos kirándulásokkal várnak!
Ledöbbent a pecás: bizarr ponty akadt horogra a Holt-Marcalban, a szakértők is találgatják, mi lehet
Egy első ránézésre szokatlan ponty akadt horogra a Holt-Marcalban. A horgász a hal fotóit elküldte a Magyar Haltani Társaságnak, ahol megvizsgálták a különleges külsejű példányt.
Döbbenetes látvány fogadja most a tihanyi Belső-tónál sétálókat: a víz szinte teljesen visszahúzódott, a meder helyén süppedős, sáros talaj maradt.
Nem mindennapi találkozásban volt része egy terepfutónak vasárnap a Börzsönyben: egy különös, dél-amerikai emlős tűnt fel előtte az erdőben. Bárdos Dániel telefont ragadott, és videót...
Durva egérinvázió jöhet idén ősszel: hazai szakértő elárulta el, mit rontunk el, és hogyan tarthatjuk távol őket
Honnan tudjuk, hogy egérrel vagy esetleg pocokkal van dolgunk? És egyáltalán, mit tehetünk ellenük?
Elektronikus zene, gasztroshow is várja a bulizókat pénteken Ópusztaszeren. A SunSet Picnic programjai már délelőtt elkezdődnek az emlékparkban.
Ha valaki szereti az őszi borozás hangulatát, szeptember közepén érdemes lesz Szeged felé venni az irányt. Szeptember 16. és 20. között rendezik meg a 14....
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.