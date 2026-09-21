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Erősen indítja a hetet a forint: mutatjuk az árfolyamokat hétfő reggel
Kisebb erősödéssel kezdte a hetet a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a péntek délutáni szintekhez képest. A magyar fizetőeszköz őszi teljesítménye ugyanakkor egyelőre vegyes képet mutat.
Hétfő reggel hét órára az euró jegyzése a péntek délutáni 364,52 forintról 363,92 forintra süllyedt. Hasonló mozgás volt megfigyelhető az amerikai fizetőeszköz esetében is, a dollár a péntek délutáni 317,98 forint után 317,18 forinton állt a hét elején. A svájci frank jegyzése szintén mérséklődött, 385,82 forintról 385,28 forintra csökkent.
A szeptemberből eddig eltelt időszakot vizsgálva a forint felemásan teljesített. Míg az euróval szemben 0,4 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 0,9 százalékos erősödést tudott felmutatni a hónap eleje óta, addig a dollárral szemben 0,8 százalékot veszített az értékéből.
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