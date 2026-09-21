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A különböző európai országok valutái egy képen. Valuta, deviza, forint, pénznemek, euró, zloty
Gazdaság

Erősen indítja a hetet a forint: mutatjuk az árfolyamokat hétfő reggel

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 08:16

Kisebb erősödéssel kezdte a hetet a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a péntek délutáni szintekhez képest. A magyar fizetőeszköz őszi teljesítménye ugyanakkor egyelőre vegyes képet mutat.

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Hétfő reggel hét órára az euró jegyzése a péntek délutáni 364,52 forintról 363,92 forintra süllyedt. Hasonló mozgás volt megfigyelhető az amerikai fizetőeszköz esetében is, a dollár a péntek délutáni 317,98 forint után 317,18 forinton állt a hét elején. A svájci frank jegyzése szintén mérséklődött, 385,82 forintról 385,28 forintra csökkent.

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A szeptemberből eddig eltelt időszakot vizsgálva a forint felemásan teljesített. Míg az euróval szemben 0,4 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 0,9 százalékos erősödést tudott felmutatni a hónap eleje óta, addig a dollárral szemben 0,8 százalékot veszített az értékéből.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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