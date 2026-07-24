Lehúzza a rolót? Eladó Miskolc legendás szállodája: 41 szoba és konferenciaterem jár a milliárdos üzlethez + Videó

Nem mindennap kerül piacra egy több mint 130 éves, ma is működő szálloda, ráadásul Miskolc történelmi belvárosának kellős közepén. Most azonban 1,25 milliárd forintért eladó a Pannonia Hotel, amely nemcsak egy szállodaépületet jelent: két épületből álló komplexumról van szó, 41 vendégszobával, konferenciatermekkel, étteremmel, saját parkolóval és külön bérbe adott üzlethelyiséggel.

Az Ingatlan.com hirdetése szerint a 2370 négyzetméteres, patinás szállodakomplexum ma is működik. Miskolc egyik legrégebbi belvárosi szállodája, a Pannonia Hotel a Kossuth Lajos és a Széchenyi utca sarkán áll, és most 1,25 milliárd forintért keresi új gazdáját. Az új tulajdonosnak tehát nem egy üres épületből kellene nulláról felépítenie egy hotelt: a szobák, a konferenciatermek, az étterem és a működéshez szükséges infrastruktúra már adott.

És a helyszín története sem tegnap kezdődött. Az elmúlt évszázadokban volt itt apátsági birtok, kocsma, mészárszék, üzlet, borospince, szálloda, csendőrlaktanya, kávéház, Állami Áruház és Centrum is. Most ismét szállodaként működik a patinás épület, amelynek következő tulajdonosa 1,25 milliárd forintért veheti át a legendás hotel működtetését.

Már sok száz éve is állt itt egy mészárszék és egy kocsma

A Pannonia Hotel Miskolc egyik ismert belvárosi szállodája, a Kossuth Lajos utca és a Széchenyi utca sarkán. A mostani épület története azonban jóval régebbre nyúlik vissza, mint a szálloda 19. század végi megnyitása. A helytörténeti leírások szerint a telek már 1504-ben írásos forrásban szerepelt, és évszázadokon keresztül a tapolcai apátság birtokában volt. A területen idővel üzletek, pincehelyiségek és vendéglátóhelyek is működtek. Egy 1717-es összeírás például már három szobát, két boltot, egy mészárszéket, egy kocsmát és két pincét említett.

A hely akkoriban sem volt éppen jelentéktelen: a 18. században a pincékben a leírások szerint akár 100 hordó bor is elfért.

Tűzvész is pusztított a területen, az 1878-as nagy miskolci árvíz pedig jelentős károkat okozott. A 19. század végén aztán elérkezett az idő, hogy a régi épületek helyén megszülessen a mai szálloda elődje.

1894-ben nyílt meg a Pannónia

Az új, impozáns épület terveit Blau Gyula készítette, és a szálloda 1894-ben nyílt meg. Az akkori beszámolók szerint délelőtt a kávéházat, este pedig a szállodát és az éttermet avatták fel. A korabeli újság szerint az épület különösen este, a gázlámpák fényében „a fővárosra emlékeztető impozáns képet” nyújtott. A Pannónia hamar a város fontos találkozóhelyévé vált. A szálloda első üzemeltetője Hipsch Nándor volt, később pedig több bérlő is vezette. A Pannónia történetének egyik érdekes fejezete az első világháború idején kezdődött: a szálloda 1921-ig csendőrlaktanyaként működött.

A hotel 1929-ben komoly felújításon esett át. Igyekeztek minden olyan modern kényelmi szolgáltatást beépíteni, amely akkoriban egy igazán korszerű, nagyvárosi hotelhez tartozott. A leírások szerint volt hideg- és melegvíz-szolgáltatás, rádió, modern étterem, látványos villamos világítás és szórakoztató programok is. A Pannónia kávéháza pedig a korszak egyik fontos miskolci találkozóhelye lett. Az 1930-as években a hotel már a város jelentősebb szállodái közé tartozott.

A második világháborút követően azonban újabb nagy változás jött: a szálloda egy időre megszűnt hotelként működni, a kávéház helyén pedig előbb Állami Áruház, majd Centrum működött. A szállodai funkciót végül 1960-ban nyerte vissza, amikor 43 szobával és 75 férőhellyel nyitott újra.

Miskolc: Széchenyi utca, szemben a Kossuth Lajos utca torkolata. A sarkon a Pannónia Szálló és az Állami Áruház. 1961 Fotó adományozó: Bauer Sándor / Fortepan

Most is szállodaként keresi új gazdáját

A Pannonia ma ismét szállodaként működik. A jelenlegi hirdetés szerint a történelmi főépületben 34 vendégszoba található, a komplexum második épülete pedig további 7 szobával rendelkezik. A hotel egyik karakteres része a földszinti, villamos enteriőr ihlette reggeliző. Az alagsorban egy körülbelül 50 fő befogadására alkalmas étterem működik, amely rendezvények, csoportos étkezések és privát események helyszíne is lehet. A szálloda emeletén kisebb konferencia- és tárgyalótér található, az ingatlanhoz pedig egy külön bejáratú, jelenleg bérbe adott üzlethelyiség is tartozik.

A második épületben a további vendégszobák mellett saját parkoló- és garázskapacitás, valamint egy közel 120 fő befogadására alkalmas konferenciaterem is helyet kapott.

1,25 milliárd forintért keres új tulajdonost

A két épület összesen mintegy 2370 négyzetméteres, és a hirdetés szerint a komplexum jelenleg is működő vállalkozásként üzemel. A befektetési lehetőség legfontosabb eleme éppen az, hogy nem kizárólag a szobákból kellene bevételt termelni: a szálláshely mellett étterem, konferencia- és rendezvényfunkció, parkoló, garázs, valamint bérbe adott üzlethelyiség is tartozik a csomaghoz.

A kérdés most az, hogy ki lát fantáziát az 1,25 milliárd forintos üzletben. A Pannonia Hotel ugyanis nem egy üresen álló, felújításra váró épületként keresi új gazdáját, hanem egy több mint 130 éve változó funkciókkal, de folyamatosan újrahasznosuló belvárosi épületegyüttesként.

A híres Pannónia Szálló

A patinás belvárosi szállodák sorsa sem egyszerű: több vidéki hotel már évek óta zárva tart

A KSH adatai szerint 2025-ben 1029 szálloda működött Magyarországon, valamivel több, mint egy évvel korábban. A számok azonban önmagukban nem mesélik el a teljes történetet: miközben új szálláshelyek nyílnak és a hazai turizmus forgalma növekszik, több patinás vidéki hotel hosszabb időre bezár, tulajdonost vagy új funkciót keres. Egy nagy, régi épület fenntartása és felújítása ugyanis rengeteg pénzbe kerül, így a szállodaiparban nemcsak a vendégek száma, hanem a tulajdonosok és a befektetők lehetőségei is meghatározzák, melyik hotel maradhat talpon.

Szombathelyen például a város egykori három nagy szállodája közül a Hotel Claudius 2020 februárjában zárt be, és 2025-ben már öt éve állt üresen. A Savaria Nagyszálló szintén hosszú ideje nem működik szállodaként, miközben a Park Hotel Pelikán sorsa is újabb fordulatot vett: a korábban szállodaként működő épületet eladásra kínálták, és egy ideig munkásszállásként hasznosították. A szombathelyi példák jól mutatják, hogy egy nagy múltú hotel esetében az újranyitás sokszor nem pusztán üzleti döntés kérdése, hanem jelentős beruházást és hosszú távú finanszírozást is igényel - de erről itt írt a HelloVidék.