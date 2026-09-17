Grönland lett 2026 legdrágább úti célja, de a Squaremouth rangsora szerint a luxus nem csak a távoli szigeteken kerül sokba.
Péterfy Boriék is jönnek, tökös-mákos rétesből sem lesz hiány: ezért érdemes az Őrség felé venni az irány
Szeptember 18. és 20. között ismét megrendezik az Őrségi Tökfesztivált, amely idén is több őrségi településen kínál programokat. Őriszentpéteren koncertek, tökfaragás és töklámpás felvonulás, Szalafőn kézműves- és gasztroprogramok, Magyarszombatfán pedig fazekasbemutató és helyi ételek várják a látogatókat.
Az őszi Őrség egyik legnépszerűbb rendezvénye, az Őrségi Tökfesztivál 2026-ban szeptember 18. és 20. között várja a látogatókat. A háromnapos fesztivál programjai Őriszentpéteren, Szalafőn, Nagyrákoson és Magyarszombatfán zajlanak. A fesztivál központi helyszíne szombaton Őriszentpéter lesz. A nagyszínpadon délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó és az ökumenikus terményáldás, majd egész nap egymást követik a zenei programok. A délutáni fellépők között lesz a Péterfy Bori & Love Band, amely 17 órakor ad élőkoncertet. Este görög est és táncház zárja a programot.
A Szikszay Edit Művelődési Ház udvarán közben 10 és 16 óra között tökfaragás és kézműves foglalkozás várja a látogatókat. Este töklámpás szépségversenyt rendeznek, majd 19.30-kor elindul a hagyományos töklámpás felvonulás.
Bölényles, bábszínház és tökmagsajtolás Szalafőn
Szalafőn, az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél szombaton 10 és 17 óra között kézművesek és védjegyes termelők kirakodóvására várja a látogatókat. A programban tárlatvezetések, népi kézműves bemutatók, bábszínházi előadás és népzene is szerepel. A gyerekeket többek között zenés buborékkaland és népi játszóház várja, de bölény- és vadlólesre is lehet menni. A gasztroprogramok között hagyományos tökmagsajtolás-bemutató és kóstoló, valamint tökös és tájjellegű ételek szerepelnek.
Fazekasok és őrségi ételek Magyarszombatfán
Magyarszombatfán a Fazekasház ad otthont a szombati programoknak. 10 és 18 óra között helyi fazekasok és kézművesek vására, fazekasbemutató és korongozási lehetőség várja az érdeklődőket. A látogatók azt is megnézhetik, hogyan égetik a mázas árukat a boglyakemencében.
A helyi hagyományőrzők őrségi ételeket is készítenek, amelyeket meg lehet kóstolni és vásárolni. Cserépedényben főtt ételek és perecfonás is szerepel a programban. A napot 14 órakor az Előretolt Helyőrség koncertje folytatja.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Vasárnap is folytatódik a fesztivál
Szeptember 20-án, vasárnap ismét Őriszentpéter kerül a középpontba. A nagyszínpadon többek között Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint a Gypo Circus és Szirota Jennifer lép fel. A gyerekeket a Lufi Együttes koncertje, tökfaragás és meseelőadás várja.
Nagyrákoson szombaton 9 és 13.30 között bolhapiacot rendeznek a tájháznál, pénteken pedig tájházlátogatással, hagyományos tökmagköpesztéssel és blueskoncerttel indul a fesztivál.
Több mint másfél hónapig tartó felújítás után újra eredeti helyén működik a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztálya.
Szívszorító, mi maradt az egykor virágzó borsodi faluból: kihalt tanyaközpont, düledező házak – itt forgatták az Argót is
Romos parasztházak, elhagyott templom és gondozatlan sírkert – szívszorító állapotban van ma Nagyecsér, a borsodi falu, ahol volt idő, amikor 700-an is éltek.
Komoly vízminőségi problémát talált a hatóság egy debreceni termálfürdő három medencéjénél.
Nem semmi összegből, közel 1,4 milliárd forintos uniós támogatásból újulhat meg a keszthelyi Balaton Színház: ilyen új vendégfogadó tér készül, mutatjuk a látványterveket.
Egy kócsaggal a hóna alatt sétált a horgász a kikötőben: döbbenet, mi ejtette fogságba a védett madarat + Fotó
Nem egészen így tervezte a horgászatot az a férfi, aki egy nagy kócsaggal a hóna alatt érkezett meg a tiszaderzsi kikötőbe.
Elszabadultak az indulatok a Balatonnál: fellázadtak a helyiek a pusztító beépítések és luxuslakóparkok ellen
Egyre feszültebb a hangulat Balatonfüreden a sorra épülő lakóparkok miatt. Most épp egy félmilliárdos építkezés borzolja a kedélyeket: utcára is vonulnak a helyiek.
Mikor és mennyit szabad visszavágni a rózsából ősszel? Összegyűjtöttük a metszés, az átültetés és a téli felkészítés legfontosabb tudnivalóit.
Aki szereti a kisvasutakat és a gőzmozdonyokat, annak vasárnap érdemes lesz Gemenc felé venni az irányt. Egész nap programokkal és gőzmozdonyos kirándulásokkal várnak!
Ledöbbent a pecás: bizarr ponty akadt horogra a Holt-Marcalban, a szakértők is találgatják, mi lehet
Egy első ránézésre szokatlan ponty akadt horogra a Holt-Marcalban. A horgász a hal fotóit elküldte a Magyar Haltani Társaságnak, ahol megvizsgálták a különleges külsejű példányt.
Döbbenetes látvány fogadja most a tihanyi Belső-tónál sétálókat: a víz szinte teljesen visszahúzódott, a meder helyén süppedős, sáros talaj maradt.
Nem mindennapi találkozásban volt része egy terepfutónak vasárnap a Börzsönyben: egy különös, dél-amerikai emlős tűnt fel előtte az erdőben. Bárdos Dániel telefont ragadott, és videót...
Durva egérinvázió jöhet idén ősszel: hazai szakértő elárulta el, mit rontunk el, és hogyan tarthatjuk távol őket
Honnan tudjuk, hogy egérrel vagy esetleg pocokkal van dolgunk? És egyáltalán, mit tehetünk ellenük?
Elektronikus zene, gasztroshow is várja a bulizókat pénteken Ópusztaszeren. A SunSet Picnic programjai már délelőtt elkezdődnek az emlékparkban.
Ha valaki szereti az őszi borozás hangulatát, szeptember közepén érdemes lesz Szeged felé venni az irányt. Szeptember 16. és 20. között rendezik meg a 14....
Alig volt náluk csali, mégis az év fogása lett belőle: videón a brutális harc a 60 kilós drávai óriással
Csak egy gyors pecára indultak a Drávára, végül egy 210 centis, több mint 60 kilós harcsa akadt horogra. A hatalmas halat csónakkal üldözték.
Félmilliárdos közpénzes felújítás után erre aligha számítanál: dínók és szuperhősök költöztek a régi vidéki gyárba
Mi köze a dinoszauruszoknak Ajkához és egy régi gyárépülethez? Most kiderül: új életet kapott a kriptongyár, ahol dínók, interaktív játékok és Ajka ipartörténete is találkozik.
Új vendégfogadó térrel bővülhet a keszthelyi Balaton Színház: bemutatták annak a fejlesztésnek a látványterveit.
Döbbenetes állapotban a Zagyva: szinte teljes egészében tisztított szennyvíz adja a vízhozamát – fotókkal
Rendkívül kevés víz maradt a Zagyvában a tartós csapadékhiány és a fokozódó párolgás miatt. A KÖTIVIZIG szerint a folyó vízhozama hetek óta az ökológiai vízhozamérték...
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.