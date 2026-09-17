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Péterfy Boriék is jönnek, tökös-mákos rétesből sem lesz hiány: ezért érdemes az Őrség felé venni az irány

HelloVidék
2026. szeptember 17. 17:14

Szeptember 18. és 20. között ismét megrendezik az Őrségi Tökfesztivált, amely idén is több őrségi településen kínál programokat. Őriszentpéteren koncertek, tökfaragás és töklámpás felvonulás, Szalafőn kézműves- és gasztroprogramok, Magyarszombatfán pedig fazekasbemutató és helyi ételek várják a látogatókat.

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Az őszi Őrség egyik legnépszerűbb rendezvénye, az Őrségi Tökfesztivál 2026-ban szeptember 18. és 20. között várja a látogatókat. A háromnapos fesztivál programjai Őriszentpéteren, Szalafőn, Nagyrákoson és Magyarszombatfán zajlanak. A fesztivál központi helyszíne szombaton Őriszentpéter lesz. A nagyszínpadon délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó és az ökumenikus terményáldás, majd egész nap egymást követik a zenei programok. A délutáni fellépők között lesz a Péterfy Bori & Love Band, amely 17 órakor ad élőkoncertet. Este görög est és táncház zárja a programot.

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A Szikszay Edit Művelődési Ház udvarán közben 10 és 16 óra között tökfaragás és kézműves foglalkozás várja a látogatókat. Este töklámpás szépségversenyt rendeznek, majd 19.30-kor elindul a hagyományos töklámpás felvonulás.

Bölényles, bábszínház és tökmagsajtolás Szalafőn

Szalafőn, az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél szombaton 10 és 17 óra között kézművesek és védjegyes termelők kirakodóvására várja a látogatókat. A programban tárlatvezetések, népi kézműves bemutatók, bábszínházi előadás és népzene is szerepel. A gyerekeket többek között zenés buborékkaland és népi játszóház várja, de bölény- és vadlólesre is lehet menni. A gasztroprogramok között hagyományos tökmagsajtolás-bemutató és kóstoló, valamint tökös és tájjellegű ételek szerepelnek.

Fazekasok és őrségi ételek Magyarszombatfán

Magyarszombatfán a Fazekasház ad otthont a szombati programoknak. 10 és 18 óra között helyi fazekasok és kézművesek vására, fazekasbemutató és korongozási lehetőség várja az érdeklődőket. A látogatók azt is megnézhetik, hogyan égetik a mázas árukat a boglyakemencében.

A helyi hagyományőrzők őrségi ételeket is készítenek, amelyeket meg lehet kóstolni és vásárolni. Cserépedényben főtt ételek és perecfonás is szerepel a programban. A napot 14 órakor az Előretolt Helyőrség koncertje folytatja.

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Vasárnap is folytatódik a fesztivál

Szeptember 20-án, vasárnap ismét Őriszentpéter kerül a középpontba. A nagyszínpadon többek között Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint a Gypo Circus és Szirota Jennifer lép fel. A gyerekeket a Lufi Együttes koncertje, tökfaragás és meseelőadás várja.

Nagyrákoson szombaton 9 és 13.30 között bolhapiacot rendeznek a tájháznál, pénteken pedig tájházlátogatással, hagyományos tökmagköpesztéssel és blueskoncerttel indul a fesztivál.
Címlapkép: Getty Images
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