Péterfy Boriék is jönnek, tökös-mákos rétesből sem lesz hiány: ezért érdemes az Őrség felé venni az irány

Szeptember 18. és 20. között ismét megrendezik az Őrségi Tökfesztivált, amely idén is több őrségi településen kínál programokat. Őriszentpéteren koncertek, tökfaragás és töklámpás felvonulás, Szalafőn kézműves- és gasztroprogramok, Magyarszombatfán pedig fazekasbemutató és helyi ételek várják a látogatókat.

Az őszi Őrség egyik legnépszerűbb rendezvénye, az Őrségi Tökfesztivál 2026-ban szeptember 18. és 20. között várja a látogatókat. A háromnapos fesztivál programjai Őriszentpéteren, Szalafőn, Nagyrákoson és Magyarszombatfán zajlanak. A fesztivál központi helyszíne szombaton Őriszentpéter lesz. A nagyszínpadon délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó és az ökumenikus terményáldás, majd egész nap egymást követik a zenei programok. A délutáni fellépők között lesz a Péterfy Bori & Love Band, amely 17 órakor ad élőkoncertet. Este görög est és táncház zárja a programot.

A Szikszay Edit Művelődési Ház udvarán közben 10 és 16 óra között tökfaragás és kézműves foglalkozás várja a látogatókat. Este töklámpás szépségversenyt rendeznek, majd 19.30-kor elindul a hagyományos töklámpás felvonulás.

Bölényles, bábszínház és tökmagsajtolás Szalafőn

Szalafőn, az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél szombaton 10 és 17 óra között kézművesek és védjegyes termelők kirakodóvására várja a látogatókat. A programban tárlatvezetések, népi kézműves bemutatók, bábszínházi előadás és népzene is szerepel. A gyerekeket többek között zenés buborékkaland és népi játszóház várja, de bölény- és vadlólesre is lehet menni. A gasztroprogramok között hagyományos tökmagsajtolás-bemutató és kóstoló, valamint tökös és tájjellegű ételek szerepelnek.

Fazekasok és őrségi ételek Magyarszombatfán

Magyarszombatfán a Fazekasház ad otthont a szombati programoknak. 10 és 18 óra között helyi fazekasok és kézművesek vására, fazekasbemutató és korongozási lehetőség várja az érdeklődőket. A látogatók azt is megnézhetik, hogyan égetik a mázas árukat a boglyakemencében.

A helyi hagyományőrzők őrségi ételeket is készítenek, amelyeket meg lehet kóstolni és vásárolni. Cserépedényben főtt ételek és perecfonás is szerepel a programban. A napot 14 órakor az Előretolt Helyőrség koncertje folytatja.

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Vasárnap is folytatódik a fesztivál

Szeptember 20-án, vasárnap ismét Őriszentpéter kerül a középpontba. A nagyszínpadon többek között Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint a Gypo Circus és Szirota Jennifer lép fel. A gyerekeket a Lufi Együttes koncertje, tökfaragás és meseelőadás várja.

Nagyrákoson szombaton 9 és 13.30 között bolhapiacot rendeznek a tájháznál, pénteken pedig tájházlátogatással, hagyományos tökmagköpesztéssel és blueskoncerttel indul a fesztivál.