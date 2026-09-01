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Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
Szeptemberre sokan automatikusan elengedik a nyaralást, pedig lehet, hogy épp ekkor éri meg a legjobban belföldön útra kelni. Az időjárás 2026 első szeptemberi napjaiban még kifejezetten nyáriasnak ígérkezik Magyarországon, miközben a főszezoni tömeg már visszaesik, a borvidékek beindulnak, az erdők pedig lassan őszi arcukat mutatják. Mutatjuk, hová érdemes menni, ha valaki nem akar messzire utazni, de tartalmas hétvégére, olcsóbb pihenésre vagy hangulatos őszi kirándulásra vágyik.
Bár hagyományosan szeptember 1-jén elindult az ősz, az időjárás alapján Magyarországon egyelőre inkább késő nyári időre lehet készülni. A HungaroMet szeptember első napjaira országosan többnyire 25–34 fok közötti maximumokat jelez, szeptember 5-én pedig akár 30–35 fokig is melegedhet a levegő. A hajnalok ugyanakkor már hűvösebbek: több napon 8–20 fok közötti minimumok szerepelnek az előrejelzésben.
A szeptemberi belföldi utazás egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerre adhat nyári és őszi élményt. Napközben még lehet strandolni, bringázni, túrázni vagy teraszon ebédelni, de az esték már kellemesebbek, a hőség kevésbé megterhelő, és sok helyen a főszezoni zsúfoltság is lecseng.
A KSH adatai jól mutatják a különbséget a nyári csúcs és az őszi vállszezon között. 2025 augusztusában a hazai turisztikai szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el, ebből a belföldi vendégek száma közel 1,5 millió volt. Egy hónappal később, 2025 szeptemberében már 1,6 millió vendéget és 3,8 millió vendégéjszakát regisztráltak, a belföldi vendégek száma pedig 781 ezer volt. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben üresek lennének a népszerű helyek, de a nyári csúcsterheléshez képest sokkal nagyobb lehet a mozgástér a foglalásoknál, éttermeknél, parkolóknál és programoknál.
Pénztárca-szempontból is lehet előnye az őszi utazásnak. Bár a konkrét árak településenként, hétvégénként és szállástípusonként nagyon eltérhetnek, a kisebb kereslet miatt szeptemberben gyakrabban lehet kifogni akciós csomagokat, hétköznapi kedvezményeket vagy utolsó szabad szobákat. A borvidékeken és népszerű wellnesshelyeken azonban a szüreti, gasztro- és fesztiválhétvégék gyorsan betelhetnek, ezért aki péntektől vasárnapig utazna, annak továbbra is érdemes időben foglalni.
Balaton-felvidék: strand helyett tanúhegyek, bor és túra
Ha van térség, amely szeptemberben talán még jobb, mint júliusban, az a Balaton-felvidék. A tóparton ilyenkor már kisebb a strandolók tömege, de a vízparti séták, a biciklitúrák, a borozók, a piacok és a tanúhegyek miatt továbbra is bőven van program. Badacsony, Szent György-hegy, Szigliget, Tihany, Köveskál, Káptalantóti vagy a Káli-medence klasszikus őszi belföldi célpontok.
A Magyar Turisztikai Ügynökség balatoni kiadványa is külön kiemeli, hogy a Balaton nem csak nyári desztináció: a tó és a Balaton-felvidék ősszel is erős programkínálatot ad, a táj pedig ilyenkor kifejezetten látványos. Szeptemberben a Balatonnál különösen jó kombináció lehet egy félnapos túra, egy boros ebéd és egy csendesebb tóparti séta. Hétköznap érdemes nézni a szállásokat, mert a péntek-szombat esték a boros programok miatt gyorsabban telhetnek.
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Tokaj-Hegyalja és Zemplén: szüret, világörökség, panoráma
Szeptemberben a borvidékek különösen erős célpontok, Tokaj-Hegyalja pedig ebből a szempontból az egyik legkézenfekvőbb választás. A Tokaji borvidék történelmi kultúrtája 2002 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, a világörökségi terület a szőlőművelés, a pincék, a falvak és a történelmi borkultúra miatt kiemelt érték.
Tokaj, Mád, Tarcal, Tállya, Sárospatak vagy Sátoraljaújhely jó választás lehet azoknak, akik nemcsak bort kóstolnának, hanem kirándulnának is. A Zemplénben szeptemberben már kellemesebb a túraidő, mint a nyári hőségben, és a várak, kilátók, erdei utak is jobban élvezhetők. A legismertebb borfalvak mellett érdemes körülnézni kisebb településeken is, ahol gyakran kedvezőbb lehet a szállás ára.
Eger, Bükk, Szalajka-völgy: városnézés és erdő egy hétvégén
Eger az egyik legjobb kompromisszumos őszi úti cél: van történelmi belváros, vár, fürdő, borvidék, jó éttermek, a Bükk pedig karnyújtásnyira van. Ha valaki egy hétvégére menne, könnyen össze lehet rakni egy olyan programot, amelyben pénteken városnézés és borozás, szombaton pedig Bükk, Szilvásvárad vagy Lillafüred szerepel.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság leírása szerint a Szalajka-völgy és a Fátyol-vízesés gyalogosan, kerékpárral és kisvasúttal is látogatható, ami családoknak és kevésbé gyakorlott túrázóknak is vonzóvá teszi a környéket.
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Őrség: lassú turizmus, falusi vendégházak, tökmagolaj
Az Őrség ősszel mutatja meg igazán azt az arcát, amiért sokan visszajárnak: csendes falvak, erdők, dombok, helyi ételek, kézműves porták, tökmagolaj, gombás ételek és falusi vendégházak. Őriszentpéter, Szalafő, Pityerszer, Magyarszombatfa vagy Velemér ideális célpont azoknak, akik nem klasszikus városnézésre, hanem lassabb, természetközeli pihenésre vágynak.
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Az Őrségi Nemzeti Park bemutatóhelyei között szerepel a Szalafő-Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttes, amely a térség hagyományos építészetét és falusi világát mutatja be.
Pécs, Mecsek és Villány: déli meleg, bor és városi kultúra
Aki ősszel sem szeretne hűvös időt, annak jó választás lehet Dél-Magyarország. Pécs városi programokban erős: múzeumok, kávézók, Zsolnay-negyed, belvárosi séták, a Mecsek pedig rövid túrákra ad lehetőséget. Villány pedig szeptemberben kifejezetten szezonális célpont: a borvidék programnaptárában 2026 szeptemberére is szerepelnek szüreti és boros események, például a Szüreti Gördülő Dűlők szeptember 5-én, illetve szeptember végén az Európai Bordalfesztiválhoz kapcsolódó programok.
Dunakanyar és Börzsöny: egynapos őszi klasszikus
A Dunakanyar az egyik legjobb választás azoknak, akik Budapestről indulnának, és nem akarnak szállásra költeni. Visegrád, Nagymaros, Zebegény, Dömös, Prédikálószék vagy a Rám-szakadék klasszikus hétvégi útvonal, de szeptemberben még kényelmesebb lehet, mint a nyári forróságban.
A Pilisi Parkerdő leírása szerint a Prédikálószéki-kilátó a Visegrádi-hegység 639 méter magas csúcsán áll, és a teraszairól fokozatosan nyílik meg a Dunakanyar panorámája. (
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Rossz időre is legyen B terv
Szeptemberben az egyik legjobb taktika, ha olyan úti célt választunk, ahol rossz idő esetén is van program. Eger, Pécs, Gyula, Hévíz, Harkány, Miskolctapolca vagy Hajdúszoboszló ebből a szempontból erős választás: ha süt a nap, lehet kirándulni vagy várost nézni, ha pedig esik, jöhet a fürdő, wellness, múzeum vagy borospince.
Aki 2026 szeptemberében utazna, annak különösen érdemes figyelni az előrejelzéseket: a hónap eleje nyáriasnak indul, de a reggelek és esték már hűvösebbek lehetnek, a zivatarok és frontok pedig gyorsan átírhatják a szabadtéri terveket.
Aki spórolna, annak érdemes hétköznapra foglalni, kisebb településeken keresni szállást, és figyelni a szüreti hétvégéket, mert ezek gyorsan felhajthatják a keresletet. Aki pedig biztosra menne, válasszon olyan célpontot, ahol a túra, a városnézés, a borozás és a fürdőzés közül az időjárástól függően lehet váltani.
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