Vége a nyárnak, de a Balaton fővárosa nem áll le: Zorán, Stohl András és Hernádi Judit is itt bukkan fel

A nyár után sem csendesedik el Keszthely kulturális élete: a következő hónapokban táncelőadások, dzsessz- és komolyzenei koncertek, színházi vendégjátékok és könnyűzenei programok várják a közönséget - özölték az MTI-vel.

Az első nagy őszi esemény a 24. Keszthelyi Táncpanoráma, amelyet szeptember 10. és 12. között rendeznek meg a Balaton Színházban. A háromnapos programban gyermekelőadás, néptánc és argentin tangó is helyet kap.

Szeptember 10-én a Székesfehérvári Balett Színház Pinokkió című előadása lesz látható, majd este A tánc 30 árnyalata című országimázs-filmet vetítik, amelyben harminc magyar táncegyüttes jelenik meg. A vetítés ingyenes.

Szeptember 11-én a Duna Művészegyüttes Partium – az Értől az Óceánig című produkciója érkezik Keszthelyre, szeptember 12-én pedig az Argentin Tangó Táncszínház Létezés című táncjátéka szerepel a programban. Ugyanezen a napon a Fő téren a Lábujjhegyen – Zenéről és táncról, párban című programot is megtartják.

A dzsessz kedvelői is válogathatnak

Az ősz folyamán folytatódik a Jazz-a-vége koncertsorozat, amely június 3-tól december 17-ig tart. A négy hónapos sorozatban összesen nyolc koncert szerepel, többek között a Balázs Elemér Group, a Noira, Koszika a Sárik Péter Trióval és az Isis Big Band fellépésével.

A Balaton Színház őszi-téli kínálatában színházi vendégjátékok is lesznek. A felnőttbérletes előadások között a Centrál Színház, a Loupe Színházi Társulás, az Orlai Produkciós Iroda és a Rózsavölgyi Szalon produkciói szerepelnek. A színpadon mások mellett Hernádi Judit, Földes Eszter, Stohl András, Beleznay Endre és Dobó Kata is feltűnik, és műsorra kerül az Alföldi Róbert rendezte Julius Caesar is.

A könnyűzenei programok között Zorán, Lábas Viki és a Swing á la Django, a NOX, Kovács Kati és Bereczky Zoltán koncertjei is szerepelnek.

A komolyzenei kínálatban pedig a Filharmónia Magyarország hangversenybérletének koncertjei kapnak helyet: a szezonban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Budapesti Fesztiválzenekar mellett Balázs János zongoraművész és Miklósa Erika is színpadra léphet Keszthelyen.