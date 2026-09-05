Van jobb, mint a gulyás: így készül a régi szüretek két elfeledett finomsága, a kanászleves és a kaszakőpogácsa + Receptek

Itt van az ősz, vele együtt pedig lassan a szüreti időszak is. Ha idén a bográcsgulyás helyett valami izgalmasabb, tartalmasabb fogással lepnéd meg a családot, érdemes a régi receptek között is körülnézni. A Cserta menti kanászleves és a kaszakőpogácsa megér egy próbát: egyszerű, laktató zalai ételek, amelyekkel egy kicsit a régi szüretek hangulatát is visszahozhatjuk az asztalunkra.

A Gasztromesék mostani felütése egy kicsit keserédes lesz. Szeptember elején ugyanis nehéz úgy a közelgő szüretre gondolni, hogy közben ne nézzünk körbe, mi is a helyzet szőlőfronton itthon. A kép nem túl rózsás: nem egy hagyományos bortermő vidéken óriási a pusztítás. Az idei őrületes hőkupolák és az aszály önmagukban is óriási csapást jelentenek, és erre jön még a vészesen terjedő, a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, amelyet már nem lehet teljesen felszámolni Magyarországon.

A Nébih adatai szerint a kórokozót már 18 vármegyében és 21 borvidéken kimutatták. A legsúlyosabb helyzet Zala és Veszprém vármegyében alakult ki, de a fertőzés már a Pannonhalmi borvidéken is megjelent. A betegség a szőlő terméshozamát 20–50 százalékkal is csökkentheti, védekezés nélkül pedig a beteg tőkék száma akár évente megtízszereződhet.

Lassan szőlőhegy nélkül is, csak a szüreti mulatság marad…

Talán éppen ezért is abszurd egy kicsit, hogy életem egyik legjobb szüreti mulatságán éppen egy olyan vidéken jártam, ahol egyetlen tőke szőlő sem termett. Pár évtizeddel ezelőtt, Erdélyben történt mindez, ahol a csíkszeredai piacon vették a szőlőt az esti báli dekorációhoz. Legalább az legyen – mert ha szüreti buli van, akkor oda azért szőlő is kell, még akkor is, ha helyben nem éppen a bortermelésnek kedvez a vidék. A bál amúgy fergetegesre sikeredett.

Lassan lehet, hogy mi is így leszünk a szürettel… Bár gyümölcsből egyre kevesebb akad, ha jó az idő, ősszel előkerül az udvaron a bogrács, és ha éppen nincs is szőlőnk, attól még rotyoghat benne egy autentikus, magyaros szüreti fogás.

Hova máshova vezethetne most is az utunk, mint Zalába, amiről már korábban is meséltünk: hogyan zajlott itt annak idején, úgy fél évszázada, egy hagyományos szüret… Erről a vidékről származik az autentikus Cserta menti kanászleves és a kaszakőpogácsa is, amelyek – szüret ide vagy oda – akkor is megérnek egy próbát, ha éppen nincs saját szőlőnk. Legalább egy kicsit visszahozhatjuk velük a régi idők ízeit, és megörvendeztethetjük a családot.

A szüret azért mindig jóval többet jelentett egyszerű munkánál

A XVI. és XVII. században például igazi sátorosünnepnek számított, amelyre még a hadviselő vitézek is hazasiettek. Városaink statútumai szerint szüret idején még a törvénykezés is szünetelt – vagyis tényleg nem volt itt helye semmiféle kifogásnak: ha szüret volt, akkor szüret volt.

Régen persze nem úgy működött a dolog, hogy az időjárás és a szőlő cukorfoka döntötte el, mikor kell kezdeni a munkát. A XVIII–XIX. században a szüret kezdete sok helyen egy-egy jeles naphoz kötődött. Az Alföldön például Mihály napján, szeptember 29-én indult a szedés, a Dunántúlon Terézia napja, október 15. számított az igazi szüretkezdőnek. Erdélyben Gál napján, október 16-án vágtak neki, Borsodban Lukács napján, október 18-án, Kőszeg környékén Orsolya napján, október 21-én, Tokaj-Hegyalján pedig csak Simon–Júda napján, október 28-án kezdődhetett a munka.

Manapság persze már ez is egészen másképp van. Az előszüretek sok helyen már augusztus végén, szeptember elején elindulnak, amikor a korai fajták beérnek, és van olyan szőlő is, amelyet egészen decemberig szednek. Idén viszont úgy tűnik, még korábban kell kezdeni: sok helyen már szeptember közepén nekiállnak a szedésnek.

Fotó: Fortepan.hu

Falun az év egyik legnagyobb társasági eseménye volt a szüret

A hagyományos szüretről korábban már írtunk: minden tájegységnek megvolt a maga szokása, és persze a gasztronómia is része volt az egésznek. Ki milyen fogásokkal várta, mivel etette a dolgos kezű szedőket, az éppúgy a helyi hagyomány része volt, mint maga a szüret.

Míg a férfiak a mustot préselték, addig sült a konyhában a pecsenye, rotyogott a gulyásleves a bográcsban, vagy éppen bakagombóc – vagyis szalonnával töltött gombóc – főtt. Ebéd azonban csak akkor járt, amikor a munkások végeztek a szedéssel. Nálunk, Zalában a pincepörkölt számított hagyományos szüreti ételnek, szigorúan „kacsanokedlivel” – olyan nagy szeművel, amit nagyanyám kanállal szaggatott a sparhelt felett.

Más vidékeken persze más-más fogás került az asztalra, egy dologban azonban hasonlítottak: a szüreti ételek többnyire laktató, bográcsban vagy nagy fazekakban főtt parasztos fogások voltak. Olyanok, amelyek elegendő erőt adtak a szőlőben végzett kemény munkához – és persze az esti mulatsághoz is. Került az asztalra pincepörkölt vagy birkapörkölt, bográcsgulyás, székelykáposzta és cigánykáposzta. Az sem volt ritka, hogy egy jókora húsdarabot már előző este megsütöttek, és kenyérrel kísérve azt kínálták ebédre az összesereglett szüreti segítőknek.

Szüret utáni falatozás Kecskeméten, 1959-ben (Fotó: Fortepan: Kieselbach Tamás)

A pogácsa pedig szinte elmaradhatatlan kelléke volt a szüretnek, de Zalában lekváros, diós és mákos buktából is falatozhattak a szedők.

A nap végén – régi időkben – a szüretelők vállukon vitték a szüreti koszorút, amit szőlőfürtökből, búzából és szalagokból fontak. Este pedig jöhetett a táncos mulatság. Több vidéken úgy tartották: ha egy lány a szüreti bálban nem talál udvarlót, az bizony pártában marad. A bált gyakran felvonulás nyitotta, és ilyenkor már nemcsak a szüretelők, hanem az egész közösség mulatott. Szüreti felvonulásokat hagyományőrzésből ma is sok helyen tartanak.

Most pedig két, már-már feledésbe merülő szüreti ételt hozunk Zalából. Olyan régi fogásokat, amelyek egyszerűek, tartalmasak, és amelyekben még ott van valami a régi zalai szüretek hangulatából:

Galambgomba, füstölt szalonna, húsgombóc: így készült a régi zalai kanászleves

A Cserta menti kanászleves igazi zalai különlegesség: tartalmas, füstös, gombás leves, benne minden olyasmivel, ami régen egy falusi konyhán többnyire kéznél volt. A neve is a vidékhez köti: a Cserta mente a Zala délnyugati részén húzódó Cserta-patak környéke, a kanászleves pedig régi zalai paraszti étel.

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És ez bizony nem az a könnyű kis vasárnapi leves: füstölt szalonna, zsír, zöldségek, gomba és húsos gombóc is került bele. A régi receptleírások szerint ráadásul galambgombával, vagyis galambicával készítették. Ha éppen más erdei gombát sikerül elcsípnünk, vargányával, őzlábgombával vagy mezei szegfűgombával is isteni lehet.

Bográcsban főzve ráadásul még egy markáns, füstös ízt is kap. Tartalmas, gombás, húsos leves – pont az a fajta őszi fogás, ami egy hűvösebb napon igazán jólesik. Nem véletlenül maradt fenn a Nyugat-Dunántúl tájjellegű ételei között sem: Szigeti Andor Tájjellegű ételek című könyvében is megtaláljuk.

Cserta menti kanászleves (Hozzávalók 6–8 személyre)

3 közepes sárgarépa

1–2 petrezselyemgyökér

3 evőkanál zsír

3 evőkanál liszt

5–6 galambgomba (galambica)

2 ujjnyi füstölt szalonna

késhegynyi bors

1 nagyobb hagyma

só

A húsgombóchoz:

22–25 dkg darált hús

4–5 evőkanál rizs

1 kisebb reszelt hagyma

só, bors

1,5 evőkanál olvasztott zsír

1 tojás

Ha bográcsban készítjük, már az elején ott kezdjük a dolgot: a bográcsban olvasztjuk fel a zsírt, majd ezen pároljuk meg a megtisztított, felkockázott zöldségeket, gombát és a lereszelt hagymát. Hozzáöntünk 2–2,5 liter vizet, sóval, borssal ízesítjük, a zsír másik feléből pedig rántást készítünk, és ezt is a leveshez adjuk. Közben elkészítjük a húsgombócokat: a darált húshoz keverjük a rizst, a hagymát, a tojást és a zsírt, majd sóval, borssal ízesítjük. A masszából gombócokat formálunk, és ezeket is a levesbe tesszük.

Ha minden szépen megpuhult, már tálalhatjuk is. Bográcsban főzve a füstölt szalonna íze is szépen érvényesül, és kap az egész egy jó kis füstös, karakteres ízt. Egyszerű, tartalmas, régi zalai leves – pont olyan, amit egy dolgos szüreti nap után jóleshetett kanalazni.

Kaszakőpogácsa: aludttej, szódabikarbóna és egy kis zalai lelemény

Már a neve is beszédes: a kaszakő elnevezés arra utal, hogy ha ez a pogácsa sokáig állt az asztalon, igencsak megkeményedett – olyan lett, mint a kaszakő, akár fenni is lehetett volna vele. Frissen viszont egyszerű, laktató harapnivaló volt, amit könnyen be lehetett csomagolni a mezőre is. Ráadásul még élesztő sem kellett hozzá.

Szegény ember pogácsájaként is emlegették Zalában, és nem véletlenül: a tésztájához zsiradék, aludttej és liszt kellett, élesztő helyett pedig szódabikarbóna lazította. Olyan hozzávalókból készült tehát, amelyek egy falusi háztartásban többnyire kéznél voltak – nem kellett hozzá semmi különleges, mégis kiadós harapnivaló került az asztalra.

Kaszakőpogácsa (Hozzávalók 6–8 személyre)

75 dkg liszt

3 evőkanál zsír

1,5 teáskanál szódabikarbóna

1,5 bögre aludttej

2–3 evőkanál tejföl

só

A megszitált lisztet gyúródeszkára tesszük, majd a zsírral elmorzsoljuk. A közepébe mélyedést készítünk, beletesszük a szódabikarbónát és a sót, majd az aludttejjel közepes keménységű tésztát gyúrunk belőle.

A tésztát kisodorjuk, majd pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A tetejét villával megböködjük, sós tejföllel megkenjük, és pirosra sütjük.