Mintha egy teljesen új vár állna Diósgyőrben: elszabadultak az indulatok a sokmilliárdos felújítás miatt

Alig lehet ráismerni a diósgyőri várra: a milliárdos felújítás után négy torony magasodik a történelmi falak fölé, a friss drónfelvétel pedig egészen más arcát mutatja az épületegyüttesnek, mint amit korábban megszokhattunk. A Borsod24 videója alatt rögtön elszabadultak az indulatok: van, aki szerint lenyűgöző lett, mások viszont azt írják, „semmi köze a régi várhoz”. Szerintetek?

Évek óta húzódik a turisták elől lezárt területen Diósgyőr ékességének átépítése, amelyet egyesek már történelmi tönkretételként értékelnek. A milliárdos beruházás nyomán mostanra mind a négy torony tetőt kapott, a friss drónfelvétel pedig egészen más arcát mutatja az épületegyüttesnek, mint amit korábban megszokhattunk. A Borsod24 videója alatt rögtön elszabadultak az indulatok: volt, aki szerint lenyűgöző lett, mások viszont úgy vélték, „semmi köze a régi várhoz”. De mit tudni a beruházásról, hol tartott a rekonstrukció, és mikor nyithat ki végre a Diósgyőri vár?

Miskolc legismertebb történelmi helyén már a 12. században is állhatott vár

A ma ismert diósgyőri gótikus vár a tatárjárás után épült, fénykorát Nagy Lajos király idején élte: legendás lovagterme a maga korában Európa egyik legnagyobbika volt. Később a mindenkori magyar királynék jegyajándékaként szolgált, majd a török háborúk idején elvesztette jelentőségét. A 17. század végére már lakhatatlanná vált, és évszázadokon át egyre rosszabb állapotba került. Régészeti feltárása az 1960-as években kezdődött, a 2010-es évektől pedig nagyszabású helyreállítás indult, amelynek célja a középkori vár egykori formájának és hangulatának megidézése volt.

2014-ben a várat 2,7 milliárd forintos beruházással nagyrészt újjáépítették, melynek során nemcsak a romok konzerválása, hanem a továbbépítése, rekonstrukciója is megtörtént. A vár a nyugati szárny egy szintjét kivéve két szint magasságig újra felépült.

2019-ben még így nézett ki Nagy Lajos Diósgyőri vára

2021-ben aztán újabb nagy rekonstrukció indult Diósgyőrben

A kivitelezési szerződést 2021. február 8-án írta alá Miskolc önkormányzata az ÉPKAR Zrt. és az FK-Raszter Zrt. alkotta konzorciummal. A munkát nettó 12,7 milliárd forintért vállalták. A rekonstrukció nem csupán a meglévő falak helyreállítását jelentette: a tervek szerint a vár korábban csonkán maradt részeit is visszaépítették, miközben a belső terek és a látogatók fogadását szolgáló területek is megújultak. A fejlesztés része volt a palotaszárnyak, a tornyok és a kapcsolódó várépítészeti elemek helyreállítása, illetve újjáépítése, valamint a vár befogadóképességének növelése is.

A munkálatok azonban nem haladtak zökkenőmentesen. 2021 őszén statikai problémák merültek fel a négy toronynál, ezért azok megerősítésére is szükség volt. A kivitelező erre közel 1,92 milliárd forintos többletigényt jelzett, ami jelentősen megnehezítette a beruházás folytatását. A projekt emiatt komoly csúszásba került, és a kivitelezés egy időre le is állt.

A rekonstrukció egyik leglátványosabb mérföldköve aztán idén májusában következett be: tetőszerkezet került a délnyugati, korábban csonkán álló toronyra is. Ezzel mind a négy saroktorony tetőt kapott, így a vár sziluettje látványosan megváltozott:

A látvány azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését

A Diósgyőri vár rekonstrukcióját már a korábbi ütemek óta szakmai vita kísérte. A kritikusok elsősorban azt kifogásolták, hogy a helyreállítás egyes pontokon túlmutat a bizonyítható történelmi rekonstrukción, és olyan elemek is megjelentek, amelyeknek pontos formájára nincs egyértelmű történeti bizonyíték. Lővei Pál művészettörténész korábban arra hívta fel a figyelmet az Építészfórumon, hogy a visszaépített vár könnyen azt a benyomást keltheti a látogatóban, mintha pontosan így nézett volna ki a középkorban, miközben egyes építészeti részletek több különböző korszak és épület példáiból merítettek.

Ahogy Lővei Pál művészettörténész megjegyezte: "A diósgyőri vár újraépítése azonnal követte a másfél évszázados magyar műemlékvédelem intézményrendszerének és eszmeiségének teljes szétverését, anélkül nem is lehetett volna megvalósítani. Plakátszerűen mutatja azt a felszínességet, gondolattalanságot, ami minden hasonló „rekonstrukció" mögött meghúzódik: a problémákat kortárs módszerekkel megoldani nem tudó tervezés (és a benne „szakmai" társat látó politika) a múltról való mindentudás dölyfös vágyképével vegyítve egyre jobban eluralkodik a magyar építészet rommaradványain és az egykor volt műemlékvédelem romjain."

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) 2022-ben szintén részletesen foglalkozott a beruházással. Zöldi Anna írása szerint a vár rekonstrukcióját kezdettől komoly szakmai fenntartások kísérték, és a műemlékek „visszaépítésének” módszerével kapcsolatban azt a kérdést is felvetette, hogy mennyire lehet egy romos történelmi épületet úgy újjáépíteni, hogy közben ne vesszen el az eredeti épület történetének és korának nyoma. Ugyanakkor nem volt teljes szakmai egyetértés a kritikákkal sem.

Szekér György építész-művészettörténész, a rekonstrukció egyik szakmai megalapozója szerint a vár több része régészeti és művészettörténeti adatok alapján hitelesen rekonstruálható volt. Az Archeologia.hu-nak arról beszélt, hogy a szakma egy része kezdettől ellenezte az újjáépítést, a műemléki tervtanács azonban végül elfogadta a koncepciót, amely így építési engedélyt is kapott. A háttérben évek óta az a komoly műemlékvédelmi kérdés húzódott meg, hogy egy középkori rom esetében meddig mehet el a rekonstrukció, és hol kezdődik az a rész, amely már inkább egy mai elképzelés a múltról.

A bírálók közül többen csak „borsodi Disneylandként”, mások „pszeudo-várként” emlegetik az épülő látványosságot.

A friss Borsod24-drónfelvétel alatt mindenesetre újra fellángolt a vita. A kommentelők között akadt, aki úgy fogalmazott: „Ez barátom egy luxus vár”, más szerint „Semmi köze a régi várhoz”, míg egy harmadik hozzászóló ennél is sarkosabban fogalmazott: „Kurvára nem tetszik.” Ezek természetesen nem szakmai állásfoglalások, jól mutatják azonban, hogy a Diósgyőri vár új külseje továbbra is erősen megosztja a közönséget.

Mikor nyithat ki a Diósgyőri vár?

A látványos külső változások ellenére a Diósgyőri vár egyelőre továbbra sem fogad látogatókat, és pontos újranyitási időpontot sem jelentettek be. A vár hivatalos oldala szerint a rekonstrukció miatt továbbra is zárva tart.

Korábban felmerült, hogy a Diósgyőri vár akár augusztus 20-án megnyithatta kapuit, ezt azonban a miskolci önkormányzat később pontosította: az augusztus 20-i átadás nem szerepelt a hivatalos tervek között. A beruházás befejezését a hátralévő munkák, köztük a közműcsatlakozás és az energiaközpont kialakítása is befolyásolta, miközben a 2021-ben feltárt statikai problémák miatt a rekonstrukció ütemezése is jelentősen módosult. A város korábban a tornyok megerősítéséhez szükséges, mintegy 2 milliárd forintos többletforrásért is küzdött. Vagyis bár kívülről már egyre inkább kirajzolódott a diósgyőri vár új képe, a teljes beruházás lezárására és a kapunyitásra még várni kellett.





