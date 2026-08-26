Velence polgármestere drasztikusan megemelné a turistaszezonban fizetendő belépődíjat. Idén több mint 650 ezer turista váltott jegyet a városba.
Mintha egy teljesen új vár állna Diósgyőrben: elszabadultak az indulatok a sokmilliárdos felújítás miatt
Alig lehet ráismerni a diósgyőri várra: a milliárdos felújítás után négy torony magasodik a történelmi falak fölé, a friss drónfelvétel pedig egészen más arcát mutatja az épületegyüttesnek, mint amit korábban megszokhattunk. A Borsod24 videója alatt rögtön elszabadultak az indulatok: van, aki szerint lenyűgöző lett, mások viszont azt írják, „semmi köze a régi várhoz”. Szerintetek?
Évek óta húzódik a turisták elől lezárt területen Diósgyőr ékességének átépítése, amelyet egyesek már történelmi tönkretételként értékelnek. A milliárdos beruházás nyomán mostanra mind a négy torony tetőt kapott, a friss drónfelvétel pedig egészen más arcát mutatja az épületegyüttesnek, mint amit korábban megszokhattunk. A Borsod24 videója alatt rögtön elszabadultak az indulatok: volt, aki szerint lenyűgöző lett, mások viszont úgy vélték, „semmi köze a régi várhoz”. De mit tudni a beruházásról, hol tartott a rekonstrukció, és mikor nyithat ki végre a Diósgyőri vár?
Miskolc legismertebb történelmi helyén már a 12. században is állhatott vár
A ma ismert diósgyőri gótikus vár a tatárjárás után épült, fénykorát Nagy Lajos király idején élte: legendás lovagterme a maga korában Európa egyik legnagyobbika volt. Később a mindenkori magyar királynék jegyajándékaként szolgált, majd a török háborúk idején elvesztette jelentőségét. A 17. század végére már lakhatatlanná vált, és évszázadokon át egyre rosszabb állapotba került. Régészeti feltárása az 1960-as években kezdődött, a 2010-es évektől pedig nagyszabású helyreállítás indult, amelynek célja a középkori vár egykori formájának és hangulatának megidézése volt.
2014-ben a várat 2,7 milliárd forintos beruházással nagyrészt újjáépítették, melynek során nemcsak a romok konzerválása, hanem a továbbépítése, rekonstrukciója is megtörtént. A vár a nyugati szárny egy szintjét kivéve két szint magasságig újra felépült.
2021-ben aztán újabb nagy rekonstrukció indult Diósgyőrben
A kivitelezési szerződést 2021. február 8-án írta alá Miskolc önkormányzata az ÉPKAR Zrt. és az FK-Raszter Zrt. alkotta konzorciummal. A munkát nettó 12,7 milliárd forintért vállalták. A rekonstrukció nem csupán a meglévő falak helyreállítását jelentette: a tervek szerint a vár korábban csonkán maradt részeit is visszaépítették, miközben a belső terek és a látogatók fogadását szolgáló területek is megújultak. A fejlesztés része volt a palotaszárnyak, a tornyok és a kapcsolódó várépítészeti elemek helyreállítása, illetve újjáépítése, valamint a vár befogadóképességének növelése is.
A munkálatok azonban nem haladtak zökkenőmentesen. 2021 őszén statikai problémák merültek fel a négy toronynál, ezért azok megerősítésére is szükség volt. A kivitelező erre közel 1,92 milliárd forintos többletigényt jelzett, ami jelentősen megnehezítette a beruházás folytatását. A projekt emiatt komoly csúszásba került, és a kivitelezés egy időre le is állt.
A rekonstrukció egyik leglátványosabb mérföldköve aztán idén májusában következett be: tetőszerkezet került a délnyugati, korábban csonkán álló toronyra is. Ezzel mind a négy saroktorony tetőt kapott, így a vár sziluettje látványosan megváltozott:
A látvány azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését
A Diósgyőri vár rekonstrukcióját már a korábbi ütemek óta szakmai vita kísérte. A kritikusok elsősorban azt kifogásolták, hogy a helyreállítás egyes pontokon túlmutat a bizonyítható történelmi rekonstrukción, és olyan elemek is megjelentek, amelyeknek pontos formájára nincs egyértelmű történeti bizonyíték. Lővei Pál művészettörténész korábban arra hívta fel a figyelmet az Építészfórumon, hogy a visszaépített vár könnyen azt a benyomást keltheti a látogatóban, mintha pontosan így nézett volna ki a középkorban, miközben egyes építészeti részletek több különböző korszak és épület példáiból merítettek.
Ahogy Lővei Pál művészettörténész megjegyezte: "A diósgyőri vár újraépítése azonnal követte a másfél évszázados magyar műemlékvédelem intézményrendszerének és eszmeiségének teljes szétverését, anélkül nem is lehetett volna megvalósítani. Plakátszerűen mutatja azt a felszínességet, gondolattalanságot, ami minden hasonló „rekonstrukció" mögött meghúzódik: a problémákat kortárs módszerekkel megoldani nem tudó tervezés (és a benne „szakmai" társat látó politika) a múltról való mindentudás dölyfös vágyképével vegyítve egyre jobban eluralkodik a magyar építészet rommaradványain és az egykor volt műemlékvédelem romjain."
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) 2022-ben szintén részletesen foglalkozott a beruházással. Zöldi Anna írása szerint a vár rekonstrukcióját kezdettől komoly szakmai fenntartások kísérték, és a műemlékek „visszaépítésének” módszerével kapcsolatban azt a kérdést is felvetette, hogy mennyire lehet egy romos történelmi épületet úgy újjáépíteni, hogy közben ne vesszen el az eredeti épület történetének és korának nyoma. Ugyanakkor nem volt teljes szakmai egyetértés a kritikákkal sem.
Szekér György építész-művészettörténész, a rekonstrukció egyik szakmai megalapozója szerint a vár több része régészeti és művészettörténeti adatok alapján hitelesen rekonstruálható volt. Az Archeologia.hu-nak arról beszélt, hogy a szakma egy része kezdettől ellenezte az újjáépítést, a műemléki tervtanács azonban végül elfogadta a koncepciót, amely így építési engedélyt is kapott. A háttérben évek óta az a komoly műemlékvédelmi kérdés húzódott meg, hogy egy középkori rom esetében meddig mehet el a rekonstrukció, és hol kezdődik az a rész, amely már inkább egy mai elképzelés a múltról.
A bírálók közül többen csak „borsodi Disneylandként”, mások „pszeudo-várként” emlegetik az épülő látványosságot.
A friss Borsod24-drónfelvétel alatt mindenesetre újra fellángolt a vita. A kommentelők között akadt, aki úgy fogalmazott: „Ez barátom egy luxus vár”, más szerint „Semmi köze a régi várhoz”, míg egy harmadik hozzászóló ennél is sarkosabban fogalmazott: „Kurvára nem tetszik.” Ezek természetesen nem szakmai állásfoglalások, jól mutatják azonban, hogy a Diósgyőri vár új külseje továbbra is erősen megosztja a közönséget.
Mikor nyithat ki a Diósgyőri vár?
A látványos külső változások ellenére a Diósgyőri vár egyelőre továbbra sem fogad látogatókat, és pontos újranyitási időpontot sem jelentettek be. A vár hivatalos oldala szerint a rekonstrukció miatt továbbra is zárva tart.
Korábban felmerült, hogy a Diósgyőri vár akár augusztus 20-án megnyithatta kapuit, ezt azonban a miskolci önkormányzat később pontosította: az augusztus 20-i átadás nem szerepelt a hivatalos tervek között. A beruházás befejezését a hátralévő munkák, köztük a közműcsatlakozás és az energiaközpont kialakítása is befolyásolta, miközben a 2021-ben feltárt statikai problémák miatt a rekonstrukció ütemezése is jelentősen módosult. A város korábban a tornyok megerősítéséhez szükséges, mintegy 2 milliárd forintos többletforrásért is küzdött. Vagyis bár kívülről már egyre inkább kirajzolódott a diósgyőri vár új képe, a teljes beruházás lezárására és a kapunyitásra még várni kellett.
Augusztus 28–30. között az ország egyik legvonzóbb családi birodalmává változik a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed.
Eladó Galambos Lajos eddig rejtegetett meseszép kastélya: hatalmas tóval, ősparkkal + óriási home office irodával
Évtizedeken át csak kevesen láthatták Galambos Lajos boldogasszonypusztai birodalmát. Most videón mutatta meg a közel 700 milliós kúriát és pazar környezetét.
A Bükkalja és az Alföld találkozásánál fekvő Mezőkövesd és környéke idén ősszel bebizonyítja, hogy a nyári főszezon után is érdemes útra kelni és meglátogatni.
A hazai kertek titkos aszálytűrő sztárja: a legforróbb nyarat is remekül bírja, a pillangók pedig imádják
Az idei aszály sok kerttulajdonosnak megmutatta, milyen növények bírják a szélsőséges nyarakat. A pilisszentkereszti kertész a nyári orgonát ajánlja.
Kinyílnak Szentendre templomai: három napig koncertek, irodalmi estek és különleges programok jönnek
Szeptember 11. és 13. között hatodik alkalommal rendezik meg a Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéjét, amelyen kilenc templom és három imaház tárja ki kapuit a látogatók...
A nyár ugyan lassan véget ér, de a mediterrán életérzésnek nem kell eltűnnie. Egy görög saláta, egy paradicsomos bruschetta is visszahozhatja a tengerpartok hangulatát.
Több mint ezer madár került a hálókba hat mozgalmas nap alatt Fenékpusztán. Az őszi vonulás közepette ritkább fajok is előkerültek.
Itt a bejelentés, elképesztő látványosság újul meg a Balatonnál: 216 millióból hozzák el az űrutazást
Több mint 216 millió forintból újul meg a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló, amelyben VR-élménymozi, valamint interaktív hold- és űrsétás szimulátor is helyet kap majd.
Már csak ez hiányzott! Zavaros, habos vízre figyeltek fel a Tiszaugi Holt-Tisza Szabadidőparknál, ezért az önkormányzat vízmintát vetetett.
Kassai Lajos szerint a megoldás a vízmegtartásban és egy gyökeres szemléletváltásban rejlik – amihez szerinte legalább akkora összefogásra lenne szükség, mint egykor a honfoglaláshoz.
Aki szerint a pacal nem egyszerűen étel, hanem komoly életforma, annak szeptemberben Zalaszentgróton a helye. Első alkalommal rendezik meg a Zala-parti Pacal Partyt, ahol a...
Mintha egy óriási krokodil mászott volna ki a Körösből, úgy fest a több mint 12 méteres homokszobor a csongrádi Körös-torokban. A hatalmas állatot ráadásul nem...
Kegyetlen jövő vár a balatoni ingatlanokra? Súlyos milliókat bukhat, aki nem hallgat a magyar tudósra
A mostani aszályos időszak önmagában nem jelent különleges problémát egy sekély tó számára – mondta Jordán Ferenc hálózatkutató biológus a Válasz Online-nak adott nagyinterjúban. Szerinte...
Saját templom, kilátótorony és nyeregszoba: ilyen volt Failoni Donatella és Oszter Sándor legendás vidéki birtoka
A mintegy 2,5 hektáros diósjenői birtokon kúria, fából épült templom, négyemeletes kilátótorony, istálló karámmal, kocsiszín és nyeregszoba, valamint medence és szauna is található...
Kegyetlenül fogy a hazai ivóvíz: most térképen is megnézheted, mennyi maradt a kutakban a településeden
Nem kell találgatni, mennyire van a felszín alatt a talajvíz: az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképen mutatja a legfrissebb adatokat.
Kiadták a vészjelzést: maró, lúgos folyadék ömlik a Dunába, felfoghatatlan károkat okozhat a szennyezés
Erősen lúgos, 10-es pH-értékű, sötétbarna folyadék szivárog mintegy egy kilométeres szakaszon a Dunába az almásfüzitői vörösiszap-tározóból.
A klímaváltozás hatására a Balaton vízszintje a jövőben egyre szélsőségesebb ingadozásokat mutathat.
Tökéletes hóvégi ebéd fillérekből: így készül a régi magyar konyha elfeledett kedvence - te tudod mi az a babról haluska?
Ezúttal egy sűrű, füstös, paprikás fogás, a babos haluska füstölt hússal került terítékre – brutál szaftosan.