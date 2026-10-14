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Tele a bokor éretlen zöld fügével? Ezt a filléres konyhai trükköt érdemes kipróbálni, mielőtt kidobnád
Az idei szeszélyes tavasz nálunk is betett a fügének: azt hittük, a bokrunk túl sem éli a -20 fokos hideget. Aztán végül csak megjelentek rajta a termések, igaz, a megszokottnál jóval később. Így most könnyen előfordulhat, hogy mire megérkeznek az első komolyabb őszi fagyok, még rengeteg zöld füge marad az ágakon. De mit kezdhetünk velük? Utánajártunk hát, milyen finomságokat készíthetünk az éretlen és zöld fügéből. Tudtátok például, hogy remekül lehet fermentálni?
A füge érését nagyban befolyásolja az időjárás, a fajta és az is, mennyire károsodtak a növény ágai a téli vagy tavaszi hidegben. Egyes fajták évente két terméshullámot is hozhatnak: az első, úgynevezett fügeelőtermés a korábbi évben fejlődött ágakon jelenik meg, a főtermés pedig jellemzően a nyár második felében és ősszel érik be. Nem minden bokor terem azonban kétszer, és a termések érési ideje is eltérhet.
Ha a füge még kemény, élénkzöld, és az időjárás is kedvező, a szakemberek szerint érdemes türelmesnek lenni. A teljesen éretlenül leszedett szemek ugyanis már nem fognak úgy beérni a lakásban, mint egy utóérő gyümölcs (ilyen az alma vagy a körte). A már puhuló, színesedő fügéknek viszont még lehet esélyük arra, hogy a szedés után is édesebbé váljanak, főként, ha leszedett alma közé tesszük. Ha viszont a szezon végén már egyértelmű, hogy a bokron maradt termések nem fognak beérni, nem feltétlenül kell a fán hagyni, vagy a komposztra dobni. A zöld füge ugyanis nemcsak a megszokott édes gyümölcsként jöhet szóba: megfelelő recepttel savanyúság, különleges befőtt, kandírozott édesség, sőt fermentált finomság is készülhet belőle.
@bakancsesbazsalikom ♬ eredeti hang - Bakancs&Bazsalikom
Édes befőttet is csinálhatunk az éretlen, zöld fügéből
A zöld füge egyik hagyományos felhasználási módja a cukorszirupban eltett befőtt. Az apró, kemény termésekből készülő édesség különleges téli csemege lehet, amelyet akár sütemények mellé vagy desszertekhez is kínálhatunk. Az elkészítés során a megtisztított, megmosott fügéket több helyen szurkáljuk meg, majd cukros lében puhára főzzük. A gyümölcs így magába szívja a szirupot, és egészen más állagot, ízt kap, mint az éretten fogyasztott füge.
A tartósításnál azonban fontos, hogy megbízható, ellenőrzött befőzési receptet válasszunk. A füge alacsony savtartalmú gyümölcs, ezért a szobahőmérsékleten tárolt befőtt biztonságos elkészítéséhez megfelelő savanyítás és hőkezelés szükséges. Nem érdemes egy egyszerű, cukros főzést és tartósítószer hozzáadását önmagában elegendőnek tekinteni.
Savanyúságként is megállja a helyét a zöld füge
Aki nem édességként képzeli el, annak a savanyított füge lehet izgalmas alternatíva. A kemény, éretlen termések ecetes felöntőlével, sóval és cukorral, illetve különféle fűszerekkel készíthetők el. A végeredmény ízvilága egészen más, mint a jól ismert édes fügebefőtteké.
A fügéhez jól illenek az aromás fűszerek, például a kakukkfű és a rozmaring, de fokhagymával vagy lilahagymával is érdemes kísérletezni. Az így készített savanyúság különleges kísérője lehet húsételeknek, sült zöldségeknek vagy egy sajttálnak. A lényeg itt is az, hogy az eltarthatóságot ne bízzuk pusztán a tapasztalatra: a receptben előírt savanyítási arányokat és a tartósítás módját pontosan be kell tartani.
Fermentált zöld füge? Ezt a különleges változatot is kipróbálhatjuk
A fermentálás az utóbbi években egyre népszerűbb lett, és nem csak káposztából, uborkából vagy más megszokott zöldségekből készülhet savanyúság. Egy különleges receptben a zöld füge lilahagymával, fokhagymával, rozmaringgal és kakukkfűvel kerül a fermentálóedénybe.
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Hozzávalók a fermentált zöld fügéhez:
- 15-20 db kemény, éretlen zöld füge
- 1 közepes lilahagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 1 kis ág friss rozmaring
- 2–3 szál friss kakukkfű
A felöntőléhez:
- annyi víz, amennyi ellepi a hozzávalókat
- a választott fermentálási módszerhez előírt mennyiségű só
- fermentáláshoz való starterkultúra, a termék útmutatója szerint
- kevés méz, ha az alkalmazott recept előírja
A fügéket megmossuk, a szárukat levágjuk, majd negyedekre vágjuk. A lilahagymát felszeleteljük, a fokhagymát megtisztítjuk. A hozzávalókat a rozmaringgal és a kakukkfűvel együtt tiszta fermentálóedénybe tesszük.
A felöntőlevet a választott recept előírásai szerint elkészítjük, majd a fügére öntjük úgy, hogy minden alapanyagot ellepjen. Ezután a használt fermentálási eljárásnak megfelelően hagyjuk erjedni. A kész savanyúságot az adott recept szerint tároljuk.
@greens_of_daisy♬ eredeti hang - Daisy Bukovicsné Bék
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