Magyarország kedvenc kilátójának választották a kovácsvágási János-vára kilátót. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében.
Ritka mérges kígyó bukkant fel a magyar erdőben: tilos még a közelébe is menni, nagyon vigyázz + Fotó
Ritka, fokozottan védett hüllőt sikerült lefotózni Somogyban: egy fiatal keresztes viperát kaptak lencsevégre Kaszó környékén. A faj hazánkban csak néhány, egymástól elszigetelt területen fordul elő, Somogy és Zala is ezek közé tartozik. Az MME adatai szerint a hazai állományok egy része mindössze néhány száz egyedből állhat.
A különleges észlelésről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályának Facebook-csoportjában számoltak be. A fotót készítő természetkedvelő Kaszón találkozott a fiatal keresztes viperával. A település nem ismeretlen a faj kapcsán: korábban is dokumentáltak már itt keresztes viperát.
A keresztes vipera (Vipera berus) Magyarországon nem számít gyakori fajnak. Az MME szerint hazai előfordulása foltszerű: Somogy és Zala mellett a Zemplénben, valamint a Szatmári- és Beregi-síkon is megtalálható. Belső-Somogyban és Dél-Zalában elsősorban erdőszegélyeken, cserjés területeken, tisztásokon, illetve vizes, lápos élőhelyek közelében él. A faj állományait az élőhelyek eltűnése és feldarabolódása, az elszigetelődés, valamint az emberi zavarás is veszélyezteti. A keresztes vipera Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.
Az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály (MME KHVSZ)
Nem minden fekete kígyó vipera
A keresztes vipera egyik legfeltűnőbb ismertetőjele a hátán végigfutó sötét, cikk-cakkos mintázat. A hímek jellemzően szürkés vagy ezüstös alapszínűek, a nőstények inkább barnás árnyalatúak. A fajnak függőleges pupillája és jellegzetesen háromszögletű feje van. A hímek átlagosan mintegy 60, a nőstények 70–80 centiméteresre nőnek.
A fekete színű példányok miatt könnyű lehet összekeverni más kígyókkal, ezért egy távolról készített fotó alapján sem érdemes laikusként biztos fajmeghatározást végezni.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mérges, de nem keresi az ember társaságát
A keresztes vipera Magyarország két őshonos mérgeskígyófajának egyike. A másik a fokozottan védett rákosi vipera. A keresztes vipera általában igyekszik elmenekülni az ember közeledésekor, de sarokba szorítva vagy szándékosan háborgatva marhat. Az MME szerint a marását komolyan kell venni: évente Magyarországon hozzávetőleg 3–4 ilyen eset fordul elő, bár vannak olyan évek is, amikor egyáltalán nem történik baleset.
Éppen ezért, ha kirándulás közben viperát látunk, nem szabad megközelíteni vagy megfogni. A legjobb, ha békén hagyjuk és megfelelő távolságból elkerüljük. A faj fokozott védelme miatt az állat befogása vagy bántása egyébként is jogsértő.
Hoppá, a háromfogásos menük most fix áron érhetők el, de az asztalt érdemes időben lefoglalni. Érdemes hát időben csatlakozni az Országos Étterem Héthez!
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek készültek a kiszáradt, hősokkot kapott Börzsönyről
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek mutatják, milyen pusztítást végzett az aszály a Börzsöny erdeiben.
Závodon nemcsak a régi sváb házakat és a falu hagyományos arculatát próbálják megőrizni: most a kertekben megbújó, sokszor több évtizedes gyümölcsfák kerültek a figyelem középpontjába.
Közel nyolc évtized után újabb részletek derülhetnek ki egy második világháborús tragédiáról: különleges repülőroncsot tártak fel Ajka külterületén.
Durva pusztítás a közkedvelt Duna-parton: védett, egyedülálló természeti csodát taroltak le a munkagépek
Nemcsak a Duna medrét bolygatták meg az alsógödi rév környékén: természetkárosítás gyanúja miatt is bejelentést tettek, mert védett források is érintettek lehetnek.
A hírek szerint új tulajdonosa lett az ADA bútorgyártó vállalatcsoportnak: a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić vette át a céget.
Ez bőven nem csak a piacozásról szól; napi 16 óra kőkemény munka az ősi mesterség. Ilyen ma a megélhetés egy zalai családi szilvaaszalóban. Megéri?
Bezárják a rózsadombi és a hirdi postahivatalt a vidéki nagyvárosban, miután a település nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat.
Vénasszonyok nyara köszönt ránk, nincs mire várni: irány a természet! Mutatunk 10+1 különleges hazai tanösvényt, ahol lovak, vulkánok és túlélőleckék várnak.
Íme a régi magyar konyha válasza a steak-őrületre: a titok, amitől omlós lesz az Esterházy-rostélyos is
Miért eszünk ma jóval kevesebb marhahúst, és hogyan született egyetlen húsrészből ennyi legendás magyar fogás? A rostélyosok nyomába eredtünk.
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
Nem mindennapi módon hasznosítják az esővizet Alsópáhokon: a településen kialakított esőkert most működés közben is megmutatta, hogyan lehet helyben tartani a csapadékot.
Döbbenetes látvány a Börzsönyben: szabályosan elszáradtak az erdők, ilyenre még nem volt példa + Fotók
A szakember szerint ilyen mértékű változást korábban még nem tapasztaltak a térségben.
Vészjósló változás az ismert magyar tónál: különös ragadozók vették át az uralmat a kiszáradt mederben
Érdekes változást figyeltek meg a kardoskúti Fehér-tó környékén: megjelent a hangyafarkas, miközben egyre több bordói tücsökkel is találkoznak a szakemberek.
Húsz éve húzódik a palini zajvédő fal ügye. A Nagykanizsa Palin városrészében élők az M7-es autópálya 2007-es átadása óta jelzik, hogy a forgalom jelentős zajterhelést...
Az állam hét pályaművet is megvásárolt, amelyek alapján átfogó mesterterv készülhet.
Végleg befellegzett a vidéki belvárosi üzleteknek? Elkeseredett harcot vívnak a magyar kereskedők a túlélésért
Mégis mi történik Szombathely belvárosában? Már 16 üzlethelyiség áll üresen a Fő tér környékén, és ez senkinek sem jó hír.
Drámai a helyzet a Balatonnál: történelmi mélyponton a vízállás, már a hajózást is akadályozza a vízhiány
Történelmi mélypontra, mindössze 33 centiméterre csökkent a Balaton átlagos vízállása a csütörtöki mérések alapján.
Ha hétvégén beütne a lottóötös, akár egy komplett tóparti étteremre is elkölthetnénk a nyeremény egy részét: 580 millió forintért most eladó a veresegyházi Éden Lounge.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank