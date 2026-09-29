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Közönséges európai vipera (Vipera berus), Bieszczady-hegység, Kárpátok, Lengyelország.
HelloVidék

Ritka mérges kígyó bukkant fel a magyar erdőben: tilos még a közelébe is menni, nagyon vigyázz + Fotó

HelloVidék
2026. szeptember 29. 13:15

Ritka, fokozottan védett hüllőt sikerült lefotózni Somogyban: egy fiatal keresztes viperát kaptak lencsevégre Kaszó környékén. A faj hazánkban csak néhány, egymástól elszigetelt területen fordul elő, Somogy és Zala is ezek közé tartozik. Az MME adatai szerint a hazai állományok egy része mindössze néhány száz egyedből állhat.

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A különleges észlelésről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályának Facebook-csoportjában számoltak be. A fotót készítő természetkedvelő Kaszón találkozott a fiatal keresztes viperával. A település nem ismeretlen a faj kapcsán: korábban is dokumentáltak már itt keresztes viperát.

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A keresztes vipera (Vipera berus) Magyarországon nem számít gyakori fajnak. Az MME szerint hazai előfordulása foltszerű: Somogy és Zala mellett a Zemplénben, valamint a Szatmári- és Beregi-síkon is megtalálható. Belső-Somogyban és Dél-Zalában elsősorban erdőszegélyeken, cserjés területeken, tisztásokon, illetve vizes, lápos élőhelyek közelében él. A faj állományait az élőhelyek eltűnése és feldarabolódása, az elszigetelődés, valamint az emberi zavarás is veszélyezteti. A keresztes vipera Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.

FacebookAz MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály (MME KHVSZ) Facebook-oldalán

Nem minden fekete kígyó vipera

A keresztes vipera egyik legfeltűnőbb ismertetőjele a hátán végigfutó sötét, cikk-cakkos mintázat. A hímek jellemzően szürkés vagy ezüstös alapszínűek, a nőstények inkább barnás árnyalatúak. A fajnak függőleges pupillája és jellegzetesen háromszögletű feje van. A hímek átlagosan mintegy 60, a nőstények 70–80 centiméteresre nőnek.

A fekete színű példányok miatt könnyű lehet összekeverni más kígyókkal, ezért egy távolról készített fotó alapján sem érdemes laikusként biztos fajmeghatározást végezni.

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Mérges, de nem keresi az ember társaságát

A keresztes vipera Magyarország két őshonos mérgeskígyófajának egyike. A másik a fokozottan védett rákosi vipera. A keresztes vipera általában igyekszik elmenekülni az ember közeledésekor, de sarokba szorítva vagy szándékosan háborgatva marhat. Az MME szerint a marását komolyan kell venni: évente Magyarországon hozzávetőleg 3–4 ilyen eset fordul elő, bár vannak olyan évek is, amikor egyáltalán nem történik baleset.

Éppen ezért, ha kirándulás közben viperát látunk, nem szabad megközelíteni vagy megfogni. A legjobb, ha békén hagyjuk és megfelelő távolságból elkerüljük. A faj fokozott védelme miatt az állat befogása vagy bántása egyébként is jogsértő.
Címlapkép: Getty Images
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