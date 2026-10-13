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Kegyetlenül rosszul járt, aki a Balatonnál építkezne: teljes tilalmat rendeltek el a településen
Október 4-től változtatási tilalom lépett életbe Badacsonytomaj teljes közigazgatási területén. A balatoni város vezetése az új helyi építési szabályzat elkészültéig korlátozza a telekalakításokat és az építkezéseket, mert a növekvő fejlesztési igények mellett a település hosszú távú értékeit, a tájképet és az élhetőséget is védeni szeretné. A döntés ugyanakkor nem minden beruházást érint: a helyi rendelet több kivételt is meghatároz.
Új építési szabályokra készül Badacsonytomaj, addig azonban az egész városra kiterjedő változtatási tilalommal fékeznék a beépítéseket. A korlátozás 2026. október 4-én lépett hatályba, és az új helyi építési szabályzat elfogadásáig, de legfeljebb három évig maradhat érvényben - írta a Veol.hu.
A döntés hátteréről a város október 2-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének előterjesztése számol be. Hartai Béla polgármester indokolása szerint az utóbbi időszakban érezhetően megnőtt a településen a beépítési és fejlesztési igény. Bár ez gazdasági szempontból kedvező folyamat is lehet, az önkormányzat szerint azt is mérlegelni kell, hogy a beruházások milyen hatással vannak a település hosszú távú érdekeire.
A Balaton-parti városban is újragondolják, mennyi építkezést bír el a település
A változtatási tilalom az új településterv előkészítéséhez kapcsolódik. A képviselő-testület 2025. augusztus 27-én határozott a tervezési folyamat megindításáról, a tervezővel pedig december 8-án kötöttek szerződést. A jelenlegi helyi építési szabályzat alapját egy 2010-ben elfogadott önkormányzati rendelet adja. Az azóta eltelt időben változtak a fejlesztési igények, ezért a városvezetés most azt is felülvizsgálja, hogy a meglévő előírások megfelelően védik-e Badacsonytomaj értékeit és biztosítják-e a település élhetőségét.
A vizsgálat egyik fontos kérdése, hogy mekkora épületek és hány rendeltetési egység létesülhet a városban. A lakóingatlanok, az üdülők és a turisztikai célú fejlesztések ugyanis egyaránt terhelik a helyi infrastruktúrát. Az önkormányzat ezért azt is felmérné, hogy az úthálózat, a parkolási lehetőségek és a közművek milyen mértékű további fejlesztést bírnak el. A cél, hogy az új szabályok elfogadásáig ne valósuljanak meg olyan beruházások, amelyek később csak nehezen vagy jelentős költségek árán lennének visszafordíthatók.
Miért az egész városra vonatkozik a változtatási tilalom?
A korlátozás nem csupán egy-egy vitatott területet vagy beruházást érint. Az önkormányzat indokolása szerint a készülő településterv a város egészének fejlődési irányát vizsgálja felül, ezért a szabályozásnak is átfogónak kell lennie. A tervezés során összehangolnák a lakó-, üdülő- és turisztikai területek fejlesztését, emellett hangsúlyt kapna a hegyoldalak, a szőlőterületek és a tájképi értékek megőrzése is.
Az előterjesztés ugyanakkor azt is elismeri, hogy a teljes közigazgatási területre kiterjedő tilalom jelentős beavatkozás az ingatlantulajdonosok és a beruházók lehetőségeibe. A korlátozás gazdasági hátrányokat és késedelmet okozhat azoknak, akik éppen építkezést vagy fejlesztést terveztek.
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Mit nem lehet megtenni a tilalom idején?
A változtatási tilalom főszabály szerint több, ingatlanokat érintő tevékenységet korlátoz. Az érintett területeken nem lehet telket alakítani, új épületet létesíteni, illetve meglévő épületet átalakítani, bővíteni vagy elbontani. Bizonyos értéknövelő építési munkák elvégzésére sincs lehetőség. A tilalom nem jelenti azonban azt, hogy minden korábban megkezdett vagy tervezett munkát automatikusan le kell állítani. A már érvényes engedély alapján végezhető munkákra, valamint a jogszabályban meghatározott biztonsági és kárelhárítási tevékenységekre külön szabályok vonatkoznak. A helyi rendelet emellett konkrét kivételeket is meghatároz.
Ezek a fejlesztések kivételt kaptak:
A korlátozás ellenére bizonyos beruházások megvalósulhatnak. A rendelet kivételként nevesíti:
- a Badacsonyi strand fejlesztését;
- a Keresztúry-ház tervezett felújítását;
- a meghatározott hírközlési fejlesztéseket;
- a meglévő lakóépületek olyan felújítását és energetikai korszerűsítését, amely nem növeli a rendeltetési egységek számát és a hasznos alapterületet.
A strandfejlesztés külön kivételként való szerepeltetésének gyakorlati oka is van: a korábbi építési engedély lejárt, ezért a beruházáshoz új engedélyre van szükség. A változtatási tilalom tehát nem minden építési tevékenységet zár ki, hanem az új településterv elkészültéig korlátozza azokat a változtatásokat, amelyek befolyásolhatják a város jövőbeni fejlődési lehetőségeit.
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