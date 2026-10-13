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HelloVidék

Örülhetnek a magyar horgászok: erre senki sem számított a dunai telepítésnél

HelloVidék
2026. október 13. 11:15

Október 12-én megkezdődött a tatai Réti VIII. tó lehalászása. A KEMHESZ a saját nevelésű halakat a Duna neszmélyi és táti mellékágaiba telepíti át, a munkálatok október 13-án is folytatódnak. A horgászoknak jó hír, hogy a telepítés után nem rendelnek el horgászati tilalmat.

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Megkezdte a tatai Réti VIII. tó lehalászását a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ). A szövetség halőrei és az önkéntes segítők október 12-én láttak munkához, a lehalászott halakat pedig folyamatosan szállítják a Duna neszmélyi és táti mellékágaiba.

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A KEMHESZ Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint a halakat egész évben a szövetség nevelte, etette és gondozta. Az október 12-én és 13-án zajló telepítéssel a kezelésükben lévő Duna-szakasz halállományát szeretnék gyarapítani.

Nem lesz horgászati tilalom a telepítés után

A munkálatok a horgászati lehetőségeket nem függesztik fel: a telepítéssel érintett vízterületeken a halak kihelyezése után is engedélyezett marad a horgászat. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy a halőri szolgálat fokozott ellenőrzéseket tart az érintett szakaszokon, ezért különösen fontos a horgászati szabályok betartása.

A KEMHESZ közlése szerint a saját nevelésű halállomány telepítését a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) ÁPFE/VIII-4/2026. számú állományfejlesztési támogatásának keretében számolják el. A támogatás a szövetség szerint hozzájárul a kezelésében lévő Duna-szakasz halállományának további fejlesztéséhez. A közleményben a telepítendő halak pontos mennyiségét és fajösszetételét nem részletezték.
Címlapkép: Getty Images
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