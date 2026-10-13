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Elképesztő, mit találtak a Hortobágyon: több mint 14,6 milliárd forintot ér ez a ritkaság
Különleges felfedezést hozott az idei történelmi aszály a Hortobágyon: egyetlen területen csaknem 3 millió tő henye kunkort becsülnek a természetvédők. Ha a növények egyedenkénti, 5000 forintos természetvédelmi értékével számolunk, az állomány összértéke meghaladja a 14,6 milliárd forintot. A hatalmas állomány különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy 2009-ben még mindössze száz tő előfordulását ismerték a területen.
Bár az idei, súlyos aszály komoly károkat okozott a Hortobágy vizes élőhelyein, a szélsőséges időjárás egyes növényfajoknak kedvezőbb feltételeket is teremthetett. Erre példa a henye kunkor (Heliotropium supinum) állománya, amelynek rendkívüli mértékű elszaporodásáról számolt be a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület a közösségi oldalán.
A természetvédők szerint 2026 egyértelműen ennek az apró, védett növénynek az éve lett a projektterületen. A faj a Nyírő-réten és a Magdolna-laposban is előkerült, a legnagyobb meglepetést azonban a Nagy-szik jelentette.
Csaknem 3 millió tő egyetlen területen
Az egyesület friss Google Earth-felvételek és terepi felmérések alapján becsülte meg a Nagy-szik területén található állomány nagyságát. A henye kunkorral borított területet 97 365 négyzetméteresre mérték, a terepi vizsgálatok alapján pedig átlagosan négyzetméterenként 30 növénnyel számoltak. Ez legalább 2 920 950 tős becsült állományt jelent. A számok különösen akkor válnak igazán beszédessé, ha a faj hivatalos természetvédelmi értékét is figyelembe vesszük. A henye kunkor egyedenkénti természetvédelmi értéke 5000 forint, így a becsült állomány összesített természetvédelmi értéke 14 milliárd 604 millió 750 ezer forint.
Fontos ugyanakkor, hogy ez nem a növények piaci ára, és nem is tényleges pénzben kifejezhető vagyon. Az összeg a faj egyedeire meghatározott természetvédelmi értékből számított adat, amely a hatalmas állomány jelentőségét érzékelteti.
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2009-ben még csak száz tő volt ismert
A mostani eredmény azért is figyelemre méltó, mert az egyesület közlése szerint 2009-ben, az első LIFE program kezdetén még mindössze mintegy 100 tő henye kunkort ismertek ezen a területen. Ehhez képest ma már milliós nagyságrendű állományról beszélhetünk. A természetvédők szerint a változás fontos visszajelzés arról, hogy a természetvédelmi kezelések eredményeit nem lehet pusztán rövid távon megítélni. A Nagy-szik területén alkalmazott kezelést ezért a jövőben is folytatni kell, immár a henye kunkor rendkívüli állományának megőrzésére is figyelemmel.
Az aszály tehát továbbra is komoly ökológiai probléma, a hortobágyi példa azonban azt is megmutatja, hogy az egyes fajok eltérően reagálnak a szélsőséges időjárásra. Ami az egyik élőhelynek és fajnak veszteséget jelent, az más növények számára átmenetileg kedvezőbb körülményeket teremthet.
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