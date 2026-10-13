2026. október 13. kedd Kálmán, Ede
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dramatic sky over a wetland, Hortobágy, Hajdú-Bihar, Northern Great Plain, Hungary
HelloVidék

Elképesztő, mit találtak a Hortobágyon: több mint 14,6 milliárd forintot ér ez a ritkaság

HelloVidék
2026. október 13. 10:45

Különleges felfedezést hozott az idei történelmi aszály a Hortobágyon: egyetlen területen csaknem 3 millió tő henye kunkort becsülnek a természetvédők. Ha a növények egyedenkénti, 5000 forintos természetvédelmi értékével számolunk, az állomány összértéke meghaladja a 14,6 milliárd forintot. A hatalmas állomány különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy 2009-ben még mindössze száz tő előfordulását ismerték a területen.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár az idei, súlyos aszály komoly károkat okozott a Hortobágy vizes élőhelyein, a szélsőséges időjárás egyes növényfajoknak kedvezőbb feltételeket is teremthetett. Erre példa a henye kunkor (Heliotropium supinum) állománya, amelynek rendkívüli mértékű elszaporodásáról számolt be a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület a közösségi oldalán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A természetvédők szerint 2026 egyértelműen ennek az apró, védett növénynek az éve lett a projektterületen. A faj a Nyírő-réten és a Magdolna-laposban is előkerült, a legnagyobb meglepetést azonban a Nagy-szik jelentette.

Csaknem 3 millió tő egyetlen területen

Az egyesület friss Google Earth-felvételek és terepi felmérések alapján becsülte meg a Nagy-szik területén található állomány nagyságát. A henye kunkorral borított területet 97 365 négyzetméteresre mérték, a terepi vizsgálatok alapján pedig átlagosan négyzetméterenként 30 növénnyel számoltak. Ez legalább 2 920 950 tős becsült állományt jelent. A számok különösen akkor válnak igazán beszédessé, ha a faj hivatalos természetvédelmi értékét is figyelembe vesszük. A henye kunkor egyedenkénti természetvédelmi értéke 5000 forint, így a becsült állomány összesített természetvédelmi értéke 14 milliárd 604 millió 750 ezer forint.

Fontos ugyanakkor, hogy ez nem a növények piaci ára, és nem is tényleges pénzben kifejezhető vagyon. Az összeg a faj egyedeire meghatározott természetvédelmi értékből számított adat, amely a hatalmas állomány jelentőségét érzékelteti.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2009-ben még csak száz tő volt ismert

A mostani eredmény azért is figyelemre méltó, mert az egyesület közlése szerint 2009-ben, az első LIFE program kezdetén még mindössze mintegy 100 tő henye kunkort ismertek ezen a területen. Ehhez képest ma már milliós nagyságrendű állományról beszélhetünk. A természetvédők szerint a változás fontos visszajelzés arról, hogy a természetvédelmi kezelések eredményeit nem lehet pusztán rövid távon megítélni. A Nagy-szik területén alkalmazott kezelést ezért a jövőben is folytatni kell, immár a henye kunkor rendkívüli állományának megőrzésére is figyelemmel.

Az aszály tehát továbbra is komoly ökológiai probléma, a hortobágyi példa azonban azt is megmutatja, hogy az egyes fajok eltérően reagálnak a szélsőséges időjárásra. Ami az egyik élőhelynek és fajnak veszteséget jelent, az más növények számára átmenetileg kedvezőbb körülményeket teremthet.
Címlapkép: Getty Images
#növény #természet #szárazság #aszály #hellovidék #szélsőséges időjárás #ökológia #természetvédelem #hortobágy #felfedezés #növények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:52
10:45
10:38
10:31
10:31
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 13. 10:31 Megütötték a Molt, szakadnak a tech-óriások: mi történik a tőzsdéken?
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
október 12. 13:50 Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
október 12. 10:44 Brutálisan megindult a magyar sztárrészvény: nagyot kaszált, aki ebbe fektette a pénzét
Pénzcentrum
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Már minden 9. új autó kínai márkától jön Magyarországra: megindult a drasztikus átrendeződés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 13. kedd
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
2
2 hete
Sokmilliós fejlesztés jön a vidéki nagyvárosban: új üzletház és McDonald’s is érkezhet
3
2 hete
Újabb postabezárások jönnek a vidéki Magyarországon: itt a lista a megszűnő hivatalokról
4
2 hete
Füge ültetése és füge metszése ősszel: így lesz erős és egészséges a növényed
5
1 hete
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 13. 10:31
Óriási dobásra készül a Bosch Magyarországon: ez mindent a feje tetejére fordíthat, rengeteg embert érint
Pénzcentrum  |  2026. október 13. 10:03
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. október 13. 10:31
Nem akármi vár most a Balatonra: meglepő igazságra derült fény