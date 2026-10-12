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Ártatlan szépségnek tűnik, mégis komoly gondot okoz: durva inváziós növény terjed Magyarországon
HelloVidék

Ártatlan szépségnek tűnik, mégis komoly gondot okoz: durva inváziós növény terjed Magyarországon

HelloVidék
2026. október 12. 17:15

Nem elég egyszer levágni, mert a föld alatt maradó apró darabokból is új növény fejlődhet. A Gyöngyös patak szombathelyi szakaszán önkéntesek ásták ki a japán keserűfüvet, amely gyors terjedésével az őshonos növényzetet is kiszoríthatja.

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A Vasi Vízőrzők önkéntesei szombaton a Deák Ferenc utcai zárt kutyafuttató közelében dolgoztak a Gyöngyös partján. Németh-Jeles Petra szervezésében a nagyjából másfél méteresre nőtt japán keserűfüvet próbálták gyökerestül eltávolítani. A munkához többen csatlakoztak, a vízügyi szervek és a városi parkfenntartás is besegített - írta a Nyugat.hu.

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A patakpart megtisztítása közben az ott talált szemetet is összeszedték. A növényi részeket azonban nem lehet egyszerűen egy kupacba dobni: a gyökereket külön zsákokba tették, mert azokból később új hajtások fejlődhetnek. A beszámoló szerint a növényi hulladékot a következő héten szállítják el, és komposztként hasznosítják újra.

Miért olyan nehéz kiirtani a japán keserűfüvet?

A Kelet-Ázsiából származó, Európába dísznövényként bekerült japán keserűfű (Reynoutria japonica) ma már sok helyen problémás inváziós faj. Különösen jól érzi magát bolygatott területeken, utak mentén és vízpartokon, ahol a víz a növényi részeket új helyekre is elsodorhatja. A legnagyobb gondot a föld alatti, kiterjedt hajtásrendszere jelenti. A rizómáknak nevezett föld alatti szárrészekből új hajtások nőhetnek, ezért a felszíni kaszálás vagy levágás önmagában nem feltétlenül elég a visszaszorításához. Még egy apró rizómadarab is képes új növényt létrehozni, így a kiásott részek szállítása és kezelése sem mindegy.

A sűrű állományok nagy leveleikkel árnyékolják a talajt, és elveszik a helyet, a vizet, valamint a tápanyagokat más növényfajok elől. A természetes parti növényzet visszaszorulása az élőhely állapotát is ronthatja, hiszen az ott élő rovarok és más állatok számára is megváltozhatnak a körülmények. A mostani akció is fontos lépés lehet, de egyetlen alkalom még nem jelent végleges megoldást. A japán keserűfű visszaszorításánál a későbbiekben is figyelni kell, megjelennek-e új hajtások a megtisztított területen.
Címlapkép: Getty Images
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