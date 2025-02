Kiderült, mikor nyithat újra Miskolc büszkesége: célegyenesben a felújítás + friss fotók

Évek óta zárv tart, a kormány már eddig is 16 milliárdot költött a diósgyőri vár felújításra. Úgy tűnik, egy év múlva végre befejezhetik a nehézsorsú óriásprojektet. Várhatóan nemsokára döntés is születik a diósgyőri vár területére tervezett közösségi és kiállítótér funkcióiról.

Az ország egyik legjelentősebb és legismertebb középkori világi épülete, a Szinva-patak völgye fölé magasodó sziklatömbön épült Diósgyőr várának felújítását már évek óta tervezik. Legelőször 2021-ben álltak neki a felújításnak, forráshiány miatt azonban abba kellett hagyni a tornyok statikai megerősítését. Tavaly nyáron még arról számolt be a Magyar Építők, most valóban nekiálltak, "hogyha minden a tervek szerint alakul, 2025 tavaszán Diósgyőr vára 14. századi fénykorához hasonló pompában várhatja majd újból látogatóit." Úgy tűnik, azóta megint elakadt a felújítás, de majd most!

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere még hét elején a közösségi médián posztolta a hírt, miszerint az önkormányzat komplex várnegyed programon dolgozik, amely révén a diósgyőri vár Közép-Európa legnagyobb turisztikai célpontjává válhat. Ahogy Hollósy András megjegyezte: "A miskolciaknak elege van a teszetoszaságból a vár ügyében. A kormányzat segítségével most ráléptünk a gázpedálra! Gőzerővel dolgozunk egy komplex várnegyed programon..." A felújítás célja pedig nem kevesebb, minthogy a rekonstrukció mellett a környező területet is fejlesszék, ezzel új élményt kínálva a látogatóknak.

A Magyar Közlöny február 6-án megjelent hivatalos értesítőjében már olvasható is volt a miskolci fejlesztésekre vonatkozó miniszteri utasítás.

A torony statikai megerősítését még idén szeretnék befejezni

"A belső várban, ahol jelenleg is a bástyák megerősítésén dolgoznak, háromezer négyzetméteres tér áll rendelkezésre. Ezt szeretnénk autentikus tartalommal megtölteni a nyitást követően" – közölte a Minap.hu-nak az alpolgármester. A pontos tartalom viszont még a tervezési fázisban van.

A vár megújulása az elképzelések szerint három részből állhat: a belső vár területén zajló bástyamegerősítés, új külső teraszok kialakítása, valamint a várfal mentén végigjárható sétány. A vár tervezett újdonsága a királyné kertje lehet, ahol a látogatók középkori gyógynövényekkel és azokkal kapcsolatos receptekkel ismerkedhetnek. Emellett a teljesen bejárható várfal szintén kiemelt elem lesz a fejlesztés során.

Ahogy írták, annyit megtudni még, hogy a Lovagi Tornák Terének fontosabb szerepet szánnak. Hollósy András szerint a régi, még az ódiósgyőri időkből megmaradt házak és az evangélikus templom is alkalmas arra, hogy meghatározzák a várnegyed hangulatát. A ,,Szűz Mária neve" katolikus templom, ami valószínűleg Árpád-kori eredetű, és a II. János Pál pápa tér szintén fontos elemei lehetnek az elképzelésnek

2019-ben 164 ezer fő volt a vár éves látogatottsága. Abban bíznak, hogy ezt a számot a nyitás után sikerül megduplázni. A kormány már eddig is 16 milliárdot fordított a felújításra. Várhatóan nemsokára döntés születik a vár területére tervezett közösségi és kiállítótér funkcióiról is.