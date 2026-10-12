2026. október 12. hétfő Miksa
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A „Sajnáljuk, zárva vagyunk” feliratú tábla egy üzlet ajtaján lóg, zöld háttér előtt
HelloVidék

Most érkezett a hír: azonnal lezárták a népszerű magyar kilátót, hiába tervezel ide őszi túrát

HelloVidék
2026. október 12. 16:44

Most jött a hír, egy ideig nem látogatható az alsópetényi Prónay-kilátó, mely a Börzsöny környékének egyik kedvelt kirándulóhelye. A lezárás várhatóan október végéig tart, így az őszi túrát tervezőknek érdemes más úti célt választaniuk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Ipoly Erdő Zrt. tájékoztatása szerint a kilátó faszerkezeteinek festését újítják fel, ezért a munkálatok ideje alatt az építmény nem látogatható. Az erdőgazdaság hangsúlyozta, hogy a kilátó statikai állapota megfelelő, a felújítást nem szerkezeti problémák indokolják. A festés az évek során elhasználódott fafelületek rendszeres karbantartásának része, amely hozzájárul az építmény állagának megőrzéséhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A munkálatokat az Ipoly Erdő Zrt. saját forrásból finanszírozza. A cél, hogy a kilátó hosszú távon is biztonságosan fogadhassa a természetjárókat, és megőrizze rendezett megjelenését. Az erdőgazdaság arra kéri a kirándulókat, hogy a lezárás idején ne közelítsék meg a munkaterületet, és semmiképpen ne próbáljanak felmenni a kilátóba.

A Prónay-kilátó várhatóan október végén nyithat meg ismét a látogatók előtt, a munkálatok befejezésétől függően.
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #turizmus #ősz #karbantartás #lezárás #erdő #kirándulás #hellovidék #erdőgazdálkodás #börzsöny #kilátó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:51
17:42
17:34
17:15
17:10
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
október 12. 13:50 Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
október 12. 10:44 Brutálisan megindult a magyar sztárrészvény: nagyot kaszált, aki ebbe fektette a pénzét
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
Pénzcentrum
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Már minden 9. új autó kínai márkától jön Magyarországra: megindult a drasztikus átrendeződés?
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 12. hétfő
Miksa
42. hét
Október 12.
Kolumbusz-nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
2
2 hete
Sokmilliós fejlesztés jön a vidéki nagyvárosban: új üzletház és McDonald’s is érkezhet
3
2 hete
Újabb postabezárások jönnek a vidéki Magyarországon: itt a lista a megszűnő hivatalokról
4
1 hete
Füge ültetése és füge metszése ősszel: így lesz erős és egészséges a növényed
5
1 hete
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási hely
a vagyonbiztosítások többségénél a vagyontárgyak elhelyezésének, elhelyezkedésének a biztosítási kötvényben történő megjelölése. Ellenkező kikötés hiányában a vagyontárgyra a biztosítási fedezet más helyen nem érvényes.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 12. 15:58
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Pénzcentrum  |  2026. október 12. 13:20
Döntött az akadémia: ők kapták idén a közgazdasági Nobel-díjat
Agrárszektor  |  2026. október 12. 17:29
Valami nem stimmel ezzel a gyümölccsel: különös, ami a lengyeleknél folyik