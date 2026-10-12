Most érkezett a hír: azonnal lezárták a népszerű magyar kilátót, hiába tervezel ide őszi túrát

Most jött a hír, egy ideig nem látogatható az alsópetényi Prónay-kilátó, mely a Börzsöny környékének egyik kedvelt kirándulóhelye. A lezárás várhatóan október végéig tart, így az őszi túrát tervezőknek érdemes más úti célt választaniuk.

Az Ipoly Erdő Zrt. tájékoztatása szerint a kilátó faszerkezeteinek festését újítják fel, ezért a munkálatok ideje alatt az építmény nem látogatható. Az erdőgazdaság hangsúlyozta, hogy a kilátó statikai állapota megfelelő, a felújítást nem szerkezeti problémák indokolják. A festés az évek során elhasználódott fafelületek rendszeres karbantartásának része, amely hozzájárul az építmény állagának megőrzéséhez.

A munkálatokat az Ipoly Erdő Zrt. saját forrásból finanszírozza. A cél, hogy a kilátó hosszú távon is biztonságosan fogadhassa a természetjárókat, és megőrizze rendezett megjelenését. Az erdőgazdaság arra kéri a kirándulókat, hogy a lezárás idején ne közelítsék meg a munkaterületet, és semmiképpen ne próbáljanak felmenni a kilátóba.

A Prónay-kilátó várhatóan október végén nyithat meg ismét a látogatók előtt, a munkálatok befejezésétől függően.