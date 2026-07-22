Megszólalt a polgármester, ezért kerülhet veszélybe sokak kedvenc balatoni strandja: kemény, ami kiderült + Fotók

Még tegnap adtunk hírt róla, hogy veszélybe került a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand jövője, miután az üzemeltetők szerint az önkormányzat felbontaná a még közel három évig érvényes bérleti szerződésüket. A strand megmentéséért petíció is indult, amelyet már több mint ezren aláírtak. Most megszólalt Keszthely polgármestere is, aki szerint kutyás strand a jövőben is lesz a városban, de nem biztos, hogy a jelenlegi üzemeltetővel. Tóth Gergely szerint ugyanis a jelenlegi konstrukció nem szolgálja Keszthely érdekeit.

A Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand üzemeltetői nemrég arról számoltak be, hogy veszélybe került a létesítmény jövője. Állításuk szerint Tóth Gergely polgármester más célú hasznosítás miatt kezdeményezné a bérleti jogviszony megszüntetését, miközben a határozott idejű szerződésből még közel három év hátravan. A strand megmentéséért petíciót indítottak - erről a HelloVidék itt írt, amelyhez a beszámolók szerint már több mint ezren csatlakoztak.

A kialakult helyzetre most a HelloVidék szerkesztőségének megküldött válaszában reagált Keszthely polgármestere. Tóth Gergely azt írta: Keszthelyen a jövőben is szívesen látják a kutyákat és gazdáikat, és a kijelölt helyen továbbra is lesz lehetőség a négylábúak fürdetésére. A kérdés szerinte nem az, hogy lesz-e kutyás strand, hanem az, hogy a jelenlegi vállalkozó üzemelteti-e tovább.

A polgármester szerint az év nagy részében nem használhatják a partszakaszt

Tóth Gergely egyik fő kifogása a strand nyitvatartása. Állítása szerint a jelenlegi üzemeltető az évnek csak mintegy 11 százalékában tartja nyitva a strandot, vagyis az év nagy részében a területre sem kutyával, sem kutya nélkül nem lehet bejutni. A polgármester szerint az önkormányzat azt szeretné, ha a Balaton-part egész évben, a nap 24 órájában megközelíthető lenne, ezért egy új közösségi park kialakítását tervezik.

Azt állítja, az üzemeltetőt többször is arra kérték, hogy a strand zárvatartási időszakában is tegye hozzáférhetővé a partot, de ez nem történt meg. Tóth Gergely szerint az elmúlt három évben a strand még a szerződésben vállalt nyitvatartási időben sem mindig működött: a szezon később kezdődött és korábban ért véget.

Ilyen most a keszthelyi kutyásstrand. Fotó: Keszthely önkormányzata

Havi 16 666 forint egy 3904 négyzetméteres balatoni területért?

A polgármester a bérleti konstrukciót is erősen kritizálta. Állítása szerint a vállalkozó a strandot eredetileg öt évre kapta meg, havi 16 666 forintos bérleti díjért.

Nem napi, hanem havi tizenhatezer-hatszázhatvahat forintért. 3904 négyzetméteres Balaton-parti terület bérleti jogának az ára ez

– írta Facebook-posztjában.

Tóth Gergely szerint ráadásul a vállalkozó ezt az összeget sem klasszikus pénzbeli bérleti díjként fizeti ki, hanem hirdetési felületet biztosít az önkormányzat számára a saját újságjában. A polgármester szerint ez azt jelenti, hogy az önkormányzat az előző városvezetés által kötött szerződés alapján tíz évre egy közel 4000 négyzetméteres, közvetlen Balaton-parti területet biztosított úgy, hogy a város tényleges bérleti díjbevételhez nem jut.

Ezt az állítást és a szerződés pontos feltételeit ugyanakkor a nyilvánosságra hozott polgármesteri bejegyzés alapján nem lehet teljes körűen ellenőrizni, így a bérleti megállapodás részletei a vita egyik fontos kérdését jelenthetik.

Ilyen most a keszthelyi kutyásstrand. Fotó: Keszthely önkormányzata

A polgármester szerint a strand már nem is ingyenes

Tóth Gergely a belépőárakat is szóba hozta. Mint írta, a kutyás strand eredetileg ingyenesnek indult, később azonban fizetőssé vált. A polgármester szerint ma már 2000 forint alatt nem lehet bejutni a gazdinak a kutyájával, miközben a bérleti díj havi 16 666 forint. Ebből vezette le azt az állítását, hogy néhány látogató belépője kitermeli a teljes havi bérleti díjat.

Keszthely városvezetése idén egyébként több strand eltérő funkciójára építette fel a város turisztikai kínálatát: a Helikon Strand ingyenessé vált, a Városi Strandon az aktív kikapcsolódás, a Libás strandon a természetközeliség, a Kutyás Parkon pedig a kutyás turizmus áll a középpontban.

Fotó: Keszthely önkormányzata

A szerződés felmondása miatt is vita van

A polgármester szerint a jelenlegi szerződés különösen nehéz helyzetet teremt az önkormányzat számára, mert a megállapodás alapján a bérleti jogviszonyt csak akkor lehet felmondani, ha a területet más célra kívánják használni. Tóth Gergely ezt azzal kapcsolta össze, hogy az önkormányzat egy új közösségi parkot szeretne létrehozni, amely a strand nyitvatartási idején kívül is elérhető lenne a lakosság számára. A polgármester szerint a város jogi lépéseket is vizsgál, és ügyvédek bevonásával keresik a megfelelő megoldást.

A konfliktus úgy tűnik, egyelőre nem oldódott meg: a kutyás strand üzemeltetői petícióval tiltakoznak a létesítmény megmentéséért, a városvezetés viszont azt állítja, hogy nem a kutyás strandot akarja megszüntetni, hanem a jelenlegi működési és bérleti konstrukción változtatna. A vita várhatóan a következő képviselő-testületi ülésen folytatódik.

Fotók: Keszthely önkormányzata