Ennyi volt, bezár a Balaton legendás strandja: felbontotta a szerződést az önkormányzat

Veszélybe került a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand jövője: az üzemeltetők szerint az önkormányzat felbontaná a még közel három évig érvényes bérleti szerződésüket. A Balaton egyik legismertebb kutyabarát fürdőhelyének megmentéséért petíció indult, miközben egyelőre azt sem tudni, milyen új célra hasznosítanák a területet.

„Sajnálattal tájékoztatunk benneteket, hogy veszélybe került a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand jövője” – olvasható a üzemeltetők által közzétett Facebook-bejegyzésben. Ahogy a bejegyzésben is olvasható, az üzemeltetők tájékoztatást kaptak arról, hogy Tóth Gergely polgármester más célú hasznosítás miatt szüntetné meg a bérleti jogviszonyt, emiatt pedig előterjesztést nyújtott be. A határozott idejű bérleti szerződésből egyébként még közel három év van hátra.

Mint ismert, a strand az elmúlt években közkedvelt kutyás közösségi térré nőtte ki magát, amelyet szezononként tízezrek látogatnak. Jelenleg hivatalosan három kutyabarát strand üzemel a Balaton körül Keszthelyen, Fonyódon és Balatonföldváron, illetve az idei évtől Siófok nem kijelölt fürdőhelyein is pancsolhatnak az ebek.

A keszthelyi kutyás strand üzemeltetői úgy fogalmaznak, a mai napig nem kaptak tájékoztatást arról, mi lenne ez az új hasznosítás, a szerződés szerint kizárólag a más célú hasznosítás az egyetlen rendes felmondási ok. „A polgármester által korábban említett, felelősen, biztonságosan nem megvalósítható éjjel-nappali nyitvatartás egyértelműen nem jelent más célú hasznosítást, és emiatt nem is lehet felbontani a szerződést jogosan” – teszik hozzá.

A strand üzemeltetői a következő kérdésekkel fordulnak a polgármesterhez a következő testületi ülésen:

Mi indokolja a szerződés felmondását?

Mi lesz a terület új, valós hasznosítása?

Miért nem folytatódhat egy olyan kezdeményezés, amely évek óta sikeresen szolgálja a kutyás közösséget és Keszthely turizmusát?

Idén májusban az önkormányzat a keszthelyi strandüzemeltetőkkel együtt közös sajtótájékoztatót tartott arról, hogy a város négy strandja hogyan szolgálja ki négy különböző profillal a fürdőzőket. Akkor úgy összegezték, hogy a Helikon strand idén ingyenessé vált, a Városi strandon az aktív élmények kerülnek középpontba, a Libás strand természetközeli és nyugodt pont marad a Kutyás Park és Piknikkert pedig a gazdik és a négylábúak találkozóhelye.

A strand üzemeltetői most petíciót is indítottak a strand megmentéséért.



