Kié a ház előtt álló gyümölcsfa termése? Ezt tudnod kell, mielőtt neki állsz szüretelni

Kié a közterületen álló gyümölcsfa termése, és leszedheti-e bárki a házak előtt érő meggyet, cseresznyét vagy szilvát? A kérdés minden évben felmerül a gyümölcsszezonban, a válasz azonban sokakat meglephet. Mutatjuk, mit mond a jog, és mit a józan ész.

A szárazság ellenére bőséges termést hozhatnak idén a közterületen álló gyümölcsfák szerte az országban: a meggyfák már roskadoznak a terméstől, és hamarosan a szilva is beérik. A jelenség azonban jogi kérdéseket is felvet. Sokan ugyanis nem tudják, hogy kié a közterületen álló fák termése, illetve szabad-e bárkinek szedni a mások háza előtt található gyümölcsből.

A kérdés kapcsán Nagy Gergely, a ceglédi önkormányzat jogi referense a Ceglédi Városi Televíziónak elmondta: bár elsőre egyértelműnek tűnhet, hogy a gyümölcs azé, aki a fát ültette és gondozza, jogi szempontból más a helyzet.

Mint fogalmazott, a közterület az önkormányzat tulajdona, így az ott álló fa is annak jogi sorsát osztja, hiszen a földterület alkotórészének minősül. Ebből következően a gyümölcsfa és annak termése is az önkormányzat tulajdonát képezi, ha kizárólag a jogi hátteret vizsgáljuk. A jogi referens hozzátette:

még akkor sem keletkezik tulajdonjog a termésre, ha a fát az ingatlan tulajdonosa ültette és évek óta ő gondozza.

A gyakorlatban azonban az önkormányzatok jellemzően nem élnek a szüretelés jogával. A közterületen álló gyümölcsfák termését általában az ingatlan tulajdonosa szedi le, akinek a háza előtt a fa található.

Felmerül a kérdés: leszedhetik-e a járókelők a gyümölcsöt?

Nagy Gergely szerint igen, ezért az önkormányzat nem szab ki bírságot, és semmilyen retorzióra nem kell számítaniuk. Ugyanakkor arra kérte a lakosságot, hogy józan belátással és kölcsönös tisztelettel járjanak el.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mint mondta, érdemes figyelembe venni, hogy a fát nagy valószínűséggel az adott ingatlan tulajdonosa ültette és gondozza, ezért nem szerencsés nagy mennyiségben, például vödrökkel leszedni a termést. Amennyiben a ház előtt élők maguk szeretnék betakarítani a gyümölcsöt, ezt érdemes tiszteletben tartani. A lehullott gyümölcs összegyűjtése szintén megengedett, de ezt is ésszerű keretek között ajánlott megtenni.

A ceglédi önkormányzat álláspontja szerint a legfontosabb az együttműködés és a kölcsönös tisztelet. Bár jogilag a közterületen álló fák termése az önkormányzat tulajdona, a mindennapi gyakorlatban elsősorban azoknak illik meghagyni a meggyet, szilvát, cseresznyét vagy más gyümölcsöt, akik a fát ültették, gondozzák, és akiknek az ingatlana előtt áll.

Fotó: Oláh Tibor, MTI/MTVA