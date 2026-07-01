Túrázók, figyelem! Lebontják az ország egyik legszebb kilátóját: turistautakat is lezárnak

Tíz évvel az átadása után végleg eltűnik a Dél-Bakony egyik népszerű kirándulóhelye. A szakértők szerint a faszerkezetet olyan súlyosan károsították a gombák és a rovarok, hogy a kilátó már nem menthető.

Szomorú hír érkezett a természetjáróknak: idén júliusban lebontják a Dél-Bakony egyik meghatározó turistalátványosságát, a Kab-hegy délnyugati oldalán, a Lugos-tetőn álló Molnár Gábor-kilátót. A döntés oka, hogy a faépítmény szerkezete menthetetlen állapotba került – számolt be róla a Turista Magazin a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatása alapján.

A 20 méter magas kilátó 2014-ben épült a 410 méteres Lugos-tetőn. A látogatók mintegy 15 méteres magasságból gyönyörködhettek a Bakony panorámájában egészen 2025-ig, amikor a leromlott műszaki állapota miatt lezárták. Az erdőgazdaság közlése szerint a rendszeres karbantartások ellenére a tartószerkezetben olyan, rovarok és farontó gombák okozta károsodások alakultak ki, amelyek szakértői vizsgálatok alapján sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem teszik lehetővé a kilátó megmentését vagy biztonságos újranyitását. Emiatt az építményt 2026 júliusában elbontják.

Lezárt turistautakra is figyelni kell

A bontási munkák idején a VERGA arra kéri a kirándulókat, hogy kerüljék el a lezárt munkaterületet, valamint az érintett turistautakat, köztük az S és a K▲ jelzésű szakaszokat.

Akik továbbra is szeretnének panorámában gyönyörködni a környéken, azoknak a szakemberek a Kab-hegyen található Kinizsi Pál-kilátót, illetve a nagyvázsonyi figyelőtornyot ajánlják alternatív célpontként.







