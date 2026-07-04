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Igazi vébéklasszikus született éjjel: nagyon közel volt a bombameglepetés, de Messiék mentek tovább

Pénzcentrum
2026. július 4. 10:43

Drámai mérkőzésen, hosszabbítás után jutott tovább Argentína a labdarúgó-világbajnokságon.  A győzelem után az argentin válogatott a nyolcaddöntőben Egyiptommal találkozik Atlantában - tudósított a The Guardian.

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A mindössze 600 ezres, nagyrészt a diaszpórára épülő Zöld-foki Köztársaság válogatottja végig méltó ellenfélnek bizonyult a címvédő argentinok elleni meccsen. A rendes játékidő 1-1-es döntetlennel zárult: Messi ugyan már a 28. percben megszerezte a vezetést egy tetszetős akció végén, Lisandro Martínez lapos keresztpassza után. A második félidőben azonban a zöld-foki-szigeteki játékosok agresszívabb letámadásra váltottak, és az 59. percben Deroy Duarte egyenlített, amikor lapos, éles lövéssel lőtte ki a hosszú sarkot.

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A hosszabbítás hozta el a mérkőzés legizgalmasabb pillanatait. A 92. percben Lisandro Martínez a tizenhatos vonaláról bombázott a léc alá, de a harcos ellenfél ismét egyenlíteni tudott. A 102. percben Sydney Lopes Cabral a bal szélről befelé húzódva, tökéletes mozdulattal tekerte a labdát a hosszú felső sarokba Emiliano Martínez mellett, megszerezve a világbajnokság eddigi legszebb gólját. Mutatjuk videón:

Argentína végül egy szerencsés góllal biztosította be a továbbjutást, amikor a 111. percben Cristian Romero megcsúsztatott egy Messi-szögletet, a labda pedig a menteni igyekvő védőről, Diney Borgesről pattant a kapuba. A zöld-fokiak a hajrában sem adták fel a küzdelmet, és még kétszer is nagy védésre kényszerítették az argentin kapust, így a lefújás valóságos megváltásként érte az argentin csapatot.

A találkozó egyik legkiemelkedőbb alakja a 40 esztendős zöld-foki kapus, Vozinha volt, aki a portugál másodosztályban szereplő Chaves játékosaként a torna egyik legnagyobb felfedezettjévé vált. A világbajnokság alatt még egy olyan videojáték-platformmal is reklámszerződést kötött, amelyet Cristiano Ronaldo is népszerűsít.

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A Zöld-foki-szigetek a kiesés ellenére is rendkívül sikeres tornát tudhat maga mögött. A válogatott mindössze negyven éve, 1986-ban csatlakozott a FIFA-hoz, most pedig karnyújtásnyira volt a háromszoros világbajnok búcsúztatásától. Argentínának mindössze négy napja maradt a pihenésre a következő mérkőzés előtt, ahol a Mo Salah-val felálló, most az ausztrálokat büntetőkkel búcsúztató Egyiptom vár rájuk a legjobb 16 között.
Címlapkép: Getty Images
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