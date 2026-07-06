Drasztikus vízügyi lépésre kényszerülnek: teljesen megbénul a hajózás ezen a fontos vízi úton + Fotók

Vízvisszatartási beavatkozás kezdődött a Hortobágy–Berettyó Árvízkapunál a tartós csapadékhiány és az egyre növekvő vízigények miatt – közölte a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Facebook-oldalán.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Tisza–Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszeren (TIKEVIR) keresztül a Hortobágy–Berettyón érkezik a legtöbb, jellemzően a Kiskörei duzzasztó felvizéből átvezetett vízmennyiség a Hármas-Körösbe. A rendelkezésre álló vízkészletek hatékonyabb visszatartása érdekében több vízügyi igazgatóság összehangolt döntést hozott.

Ennek részeként betétgerendás elzárást építenek ki az Árvízkapunál, amellyel fokozatosan mintegy 45 centiméterrel emelik meg a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna vízszintjét. A beavatkozás célja, hogy a csatornában több mint 1 millió köbméter többletvíz legyen visszatartható.

A vízügyi közlés szerint a többletvíz hozzájárul a térség ökológiai vízigényének kielégítéséhez, valamint az öntözési célú vízellátás biztosításához is. A munkálatok július 3-án kezdődtek.

A beavatkozás miatt a Hortobágy–Berettyó Árvízkapu áthajózhatósága előreláthatólag augusztus 31-ig megszűnik. Ezzel párhuzamosan a Békésszentandrási hajózsilip sem üzemel jelenleg; annak újraindítása a hidrológiai helyzet javulásától függ.