2026. július 6. hétfő Csaba
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
wildlife and nature
HelloVidék

Életveszély a kertekben: így fulladhatnak meg a kisállatok a medencékben – egy apró lépéssel életeket menthetsz

HelloVidék
2026. július 6. 15:15

A frissen kirepült fecskék és más apró testű kisállatok a nyári időszakban különösen kiszolgáltatottak: tapasztalatlanságuk miatt könnyen vízbe eshetnek, és nem mindig tudnak kijutni a mesterséges vízfelületekből – hívják fel a figyelmet természetvédelmi tapasztalatok és több, nyilvánosságra hozott felvétel is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A jelenség nem ritka: az elmúlt években több tucat olyan esetet dokumentáltak, amikor madarak fedetlen kerti medencékbe, vízgyűjtőkbe vagy tartályokba estek, és nem tudtak onnan kijutni - írta Facebook-posztjában a Mályi Madármentő állomás. A szakmai magyarázat szerint a különbség a természetes és a mesterséges vízfelületek között kulcsfontosságú. Tavaknál, folyóknál vagy patakoknál a madarak számára van part, sekély zóna vagy növényzet, amelyen keresztül ki tudnak kapaszkodni a vízből. A kerti medencék viszont jellemzően sima falúak és magas pereműek, így a vízbe esett állatok gyakran nem találnak kapaszkodási pontot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek szerint néhány alapvető óvintézkedés is elegendő lehet a balesetek megelőzésére. A medencékben elhelyezett úszó deszkák, létrák vagy bármilyen kapaszkodásra alkalmas eszköz segíthet az állatoknak kijutni a vízből:

A legbiztonságosabb megoldás azonban a medencék lefedése, amely nemcsak a madarak, hanem más kisebb állatok – például emlősök – számára is védelmet jelent, emellett a vízbe hulló levelek és szennyeződések mennyiségét is csökkenti.

A jelenséget több, nyilvánosan elérhető felvétel is szemlélteti, amelyek azt mutatják, hogy a vízbe esett állatok a sima falú medencékből önerejükből nem tudnak kijutni, és gyorsan kimerülnek. A természetvédők szerint a probléma könnyen megelőzhető lenne, és már egyszerű háztartási megoldásokkal is jelentősen csökkenthető az ilyen balesetek száma.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, nemcsak a madarak vannak veszélyben, más állatok se tudnak a kerti medencékből kijönni:  
Címlapkép: Getty Images
#medence #veszély #kert #életveszély #megelőzés #állatvédelem #kisállat #hellovidék #természetvédelem #madarak #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:02
15:45
15:33
15:15
Pénzcentrum
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
Rengeteg magyar kerülhet bajba? Hamarosan nem lesz olyan munka, amit ne érné meg AI-jal és robotokkal kiváltani
Kőkemény versenyben a hazai bankok: durván megvágták a slágerhitelek kamatait, jól járhat, aki most lép
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
NAPTÁR
Tovább
2026. július 6. hétfő
Csaba
28. hét
Július 6.
A csók világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
3 hete
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
3
3 hete
Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand
4
3 hete
Ijesztő külsejű rovar jelenhet meg egyre több magyar kertben: ezt nem árt tudni róla
5
1 hete
Óriási a gond: 76 centis a Balaton, de nem is ez a legnagyobb baja a magyar tengernek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Csoportos beszedési megbízás
Olyan átutalásra adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Korszerű fizetési mód szolgáltatói díjak rendszeres beszedésére szolgál. Legfőképp a rezsifizetést lehet könnyen a beszedési megbízással elintézni. A bankban megadhatjuk, hogy mely szolgáltatók vonhatnak le a számlánkról különböző összegeket, amihez célszerű egy limitet is párosítani, így elkerülhetjük, hogy túlszámlázás esetén nekünk keljen a pénzünk után futni. Beszedési megbízás a legolcsóbb formája a rendszeres kis összegű utalásoknak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 16:02
Rengeteg magyar kerülhet bajba? Hamarosan nem lesz olyan munka, amit ne érné meg AI-jal és robotokkal kiváltani
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 15:45
Most érkezett: elvesztette a középpályását az angol válogatott a nagy mérkőzés előtt - abszurd módon sérült le, ritkán látni ilyet
Agrárszektor  |  2026. július 6. 15:33
Hiány lehet a zöldségekből sok piacon: jobb, ha itt mindenki felkészül