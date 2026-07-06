Életveszély a kertekben: így fulladhatnak meg a kisállatok a medencékben – egy apró lépéssel életeket menthetsz

A frissen kirepült fecskék és más apró testű kisállatok a nyári időszakban különösen kiszolgáltatottak: tapasztalatlanságuk miatt könnyen vízbe eshetnek, és nem mindig tudnak kijutni a mesterséges vízfelületekből – hívják fel a figyelmet természetvédelmi tapasztalatok és több, nyilvánosságra hozott felvétel is.

A jelenség nem ritka: az elmúlt években több tucat olyan esetet dokumentáltak, amikor madarak fedetlen kerti medencékbe, vízgyűjtőkbe vagy tartályokba estek, és nem tudtak onnan kijutni - írta Facebook-posztjában a Mályi Madármentő állomás. A szakmai magyarázat szerint a különbség a természetes és a mesterséges vízfelületek között kulcsfontosságú. Tavaknál, folyóknál vagy patakoknál a madarak számára van part, sekély zóna vagy növényzet, amelyen keresztül ki tudnak kapaszkodni a vízből. A kerti medencék viszont jellemzően sima falúak és magas pereműek, így a vízbe esett állatok gyakran nem találnak kapaszkodási pontot.

A szakemberek szerint néhány alapvető óvintézkedés is elegendő lehet a balesetek megelőzésére. A medencékben elhelyezett úszó deszkák, létrák vagy bármilyen kapaszkodásra alkalmas eszköz segíthet az állatoknak kijutni a vízből:

A legbiztonságosabb megoldás azonban a medencék lefedése, amely nemcsak a madarak, hanem más kisebb állatok – például emlősök – számára is védelmet jelent, emellett a vízbe hulló levelek és szennyeződések mennyiségét is csökkenti.

A jelenséget több, nyilvánosan elérhető felvétel is szemlélteti, amelyek azt mutatják, hogy a vízbe esett állatok a sima falú medencékből önerejükből nem tudnak kijutni, és gyorsan kimerülnek. A természetvédők szerint a probléma könnyen megelőzhető lenne, és már egyszerű háztartási megoldásokkal is jelentősen csökkenthető az ilyen balesetek száma.

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A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, nemcsak a madarak vannak veszélyben, más állatok se tudnak a kerti medencékből kijönni: