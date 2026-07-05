2026. július 5. vasárnap Emese, Sarolta
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CAN
Kanada 0 3 Marokkó
MAR
 Vége
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay 0 1 Franciaország
FRA
 Vége
Nyolcaddöntö
BRA
Brazília Norvégia
NOR
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó Anglia
ENG
 Hétfő 02:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendkívüli bejelentés: teljesen átalakítják hazánk egyik legértékesebb folyóvidékét
HelloVidék

Rendkívüli bejelentés: teljesen átalakítják hazánk egyik legértékesebb folyóvidékét

HelloVidék
2026. július 5. 09:05

A Mura egykori állapotát a magyarországi folyószakaszon is számos korábbi beavatkozás alakította át. Most olyan határon átnyúló tervek készültek, amelyek segítenének visszaadni a folyó természetesebb működését: egykori mellékágak kaphatnak ismét vizet, növekedhet az árterek kiterjedése, miközben az emberi használat és a fontos infrastruktúra biztonsága is megmarad. A tervek a Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum egyik legértékesebb szakaszára készültek, és a jövőben a hazai természet-helyreállítási intézkedések alapját is képezhetik - írta a WWF Magyarország sajtóközleményében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A WWF Magyarország és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság is részt vesz a LIFE RESTORE for MDD európai uniós projektben, amelynek célja az „Európa Amazonasa” néven is ismert Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum természeti értékeinek megőrzése és helyreállítása. A projekt keretében megvalósuló élőhely-helyreállítások mellett további folyóhelyreállítási tervek készülnek a Mura alsó szakaszára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A WWF Ausztria által koordinált tervezési folyamatban horvát, szlovén és magyar partnerek közösen dolgozták ki azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a természetes folyódinamika visszaállítását, és egyben hozzájárulnak az EU természet-helyreállítási rendeletének megvalósításához is.

A Murát érintő helyreállítási tervek több lépcsőben történő előkészítése úttörő kezdeményezés a régióban. Célunk, hogy az UNESCO öt országot érintő bioszféra-rezervátumának ezt az egyedi folyószakaszát megóvjuk, és jelentősen hozzájáruljunk a fenntarthatósági célokhoz. A folyódinamika helyreállítása határon átnyúló és ágazatok közötti együttműködésben, a helyi lakosok és más érintettek bevonásával segít hosszú távon megőrizni az eredményeket, erősíti a szemléletformálást, és lehetővé teszi a megszerzett tapasztalatok máshol történő hasznosítását

– mondta el Barina Zoltán, a WWF Magyarország Élő Folyók programjának szakértője.

A tervek kidolgozásában folyórehabilitációs és területrendezési szakértők, természetvédelmi, vízgazdálkodási és civil szervezetek, valamint helyi és regionális szereplők működtek együtt.

A mintaterület a Mura mintegy 55 kilométeres szakaszát érinti. A több mint egy éves közös tervezés eredményeként olyan helyspecifikus javaslatok születtek, amelyek elősegítik a folyó természetes dinamikájának visszaállítását, ezzel hozzájárulnak a Mura menti élővilág védelméhez, és bővítik a folyó emberek számára nyújtott ökológiai szolgáltatásait is. Letenye térségében az egykori mellékágakba vizet juttatva és teret engedve a folyó tájátalakító tevékenységének jelentősen növelhető az aktív ártér kiterjedése. A javaslatok kidolgozásakor kiemelt szempont volt, hogy mindez az épített infrastruktúra – így a közelben futó autópálya és a térség horgásztavainak – biztonságos fenntartása mellett valósulhasson meg. A közös tervezési folyamat záró állomásaként a partnerek a napokban a horvátországi Csáktornyán (Čakovec) tartott workshopon véglegesítették a javaslatokat. A végleges dokumentumok benyújtásukat követően a nemzeti helyreállítási tervek részét képezhetik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tervek jól szemléltetik, miként lehet az Európai Unió természet-helyreállítási rendeletének célkitűzéseit konkrét intézkedésekké alakítani, és gyakorlati lépést jelentenek Európa egyik legértékesebb folyóvidéki tájának hosszú távú helyreállítása felé.

Projektinformációk

A „LIFE RESTORE for MDD” projekt Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Szerbia együttműködésében megvalósuló kezdeményezés, amely a Mura–Dráva–Duna folyók menti ártéri erdők megőrzésére és helyreállítására összpontosít. Az Európai Unió LIFE programja által társfinanszírozott projekt 2023. október 1-jén indult, és várhatóan 2028. szeptember 30-án zárul. A projektben 17 partner vesz részt, és fő célja az élőhelyek romlásának megállítása, valamint a kritikus ökoszisztémák hosszú távú fennmaradásának biztosítása az UNESCO öt országot érintő Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátumában, amely 17 Natura 2000 területet és további védett területeket foglal magában, összesen 210 000 hektáron.

A célok megvalósítása érdekében a projekt egy 29 célzott intézkedésből álló részletes ütemtervet határozott meg, beleértve például mellékágak újracsatlakoztatását, a medrek kiszélesítését, valamint a nyárültetvények természetközelibb ártéri erdőkké alakítását. A helyreállítási tevékenységeket átfogó kommunikációs tevékenységek, környezeti nevelés és folyamatos monitoring támogatják.
Címlapkép: Getty Images
#víz #duna #európai unió #fenntarthatóság #projekt #együttműködés #folyó #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #balaton-felvidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:05
08:27
07:45
07:01
06:33
Pénzcentrum
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
Íme 9 alig ismert, kitörés előtt álló külföldi részvény: 80 százalékos hozam is összejöhet
Túl drága a Balaton? Ez a 10 csodálatos magyar tó jóval olcsóbb, nyugisabb és nincs is a világvégén
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 5. vasárnap
Emese, Sarolta
27. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
3 hete
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
3
3 hete
Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand
4
3 hete
Ijesztő külsejű rovar jelenhet meg egyre több magyar kertben: ezt nem árt tudni róla
5
1 hete
Óriási a gond: 76 centis a Balaton, de nem is ez a legnagyobb baja a magyar tengernek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 5. 08:27
Most érkezett! Utoljára rendezik meg a Velencei-tónál az EFOTT-ot
Pénzcentrum  |  2026. július 5. 07:01
Íme 9 alig ismert, kitörés előtt álló külföldi részvény: 80 százalékos hozam is összejöhet
Agrárszektor  |  2026. július 5. 08:17
Te is vettél ilyet a boltban? Döbbenetes dolog derült ki a magyarok kedvenc gyorsételéről