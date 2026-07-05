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Rendkívüli bejelentés: teljesen átalakítják hazánk egyik legértékesebb folyóvidékét
A Mura egykori állapotát a magyarországi folyószakaszon is számos korábbi beavatkozás alakította át. Most olyan határon átnyúló tervek készültek, amelyek segítenének visszaadni a folyó természetesebb működését: egykori mellékágak kaphatnak ismét vizet, növekedhet az árterek kiterjedése, miközben az emberi használat és a fontos infrastruktúra biztonsága is megmarad. A tervek a Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum egyik legértékesebb szakaszára készültek, és a jövőben a hazai természet-helyreállítási intézkedések alapját is képezhetik - írta a WWF Magyarország sajtóközleményében.
A WWF Magyarország és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság is részt vesz a LIFE RESTORE for MDD európai uniós projektben, amelynek célja az „Európa Amazonasa” néven is ismert Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum természeti értékeinek megőrzése és helyreállítása. A projekt keretében megvalósuló élőhely-helyreállítások mellett további folyóhelyreállítási tervek készülnek a Mura alsó szakaszára.
A WWF Ausztria által koordinált tervezési folyamatban horvát, szlovén és magyar partnerek közösen dolgozták ki azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a természetes folyódinamika visszaállítását, és egyben hozzájárulnak az EU természet-helyreállítási rendeletének megvalósításához is.
A Murát érintő helyreállítási tervek több lépcsőben történő előkészítése úttörő kezdeményezés a régióban. Célunk, hogy az UNESCO öt országot érintő bioszféra-rezervátumának ezt az egyedi folyószakaszát megóvjuk, és jelentősen hozzájáruljunk a fenntarthatósági célokhoz. A folyódinamika helyreállítása határon átnyúló és ágazatok közötti együttműködésben, a helyi lakosok és más érintettek bevonásával segít hosszú távon megőrizni az eredményeket, erősíti a szemléletformálást, és lehetővé teszi a megszerzett tapasztalatok máshol történő hasznosítását
– mondta el Barina Zoltán, a WWF Magyarország Élő Folyók programjának szakértője.
A tervek kidolgozásában folyórehabilitációs és területrendezési szakértők, természetvédelmi, vízgazdálkodási és civil szervezetek, valamint helyi és regionális szereplők működtek együtt.
A mintaterület a Mura mintegy 55 kilométeres szakaszát érinti. A több mint egy éves közös tervezés eredményeként olyan helyspecifikus javaslatok születtek, amelyek elősegítik a folyó természetes dinamikájának visszaállítását, ezzel hozzájárulnak a Mura menti élővilág védelméhez, és bővítik a folyó emberek számára nyújtott ökológiai szolgáltatásait is. Letenye térségében az egykori mellékágakba vizet juttatva és teret engedve a folyó tájátalakító tevékenységének jelentősen növelhető az aktív ártér kiterjedése. A javaslatok kidolgozásakor kiemelt szempont volt, hogy mindez az épített infrastruktúra – így a közelben futó autópálya és a térség horgásztavainak – biztonságos fenntartása mellett valósulhasson meg. A közös tervezési folyamat záró állomásaként a partnerek a napokban a horvátországi Csáktornyán (Čakovec) tartott workshopon véglegesítették a javaslatokat. A végleges dokumentumok benyújtásukat követően a nemzeti helyreállítási tervek részét képezhetik.
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A tervek jól szemléltetik, miként lehet az Európai Unió természet-helyreállítási rendeletének célkitűzéseit konkrét intézkedésekké alakítani, és gyakorlati lépést jelentenek Európa egyik legértékesebb folyóvidéki tájának hosszú távú helyreállítása felé.
Projektinformációk
A „LIFE RESTORE for MDD” projekt Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Szerbia együttműködésében megvalósuló kezdeményezés, amely a Mura–Dráva–Duna folyók menti ártéri erdők megőrzésére és helyreállítására összpontosít. Az Európai Unió LIFE programja által társfinanszírozott projekt 2023. október 1-jén indult, és várhatóan 2028. szeptember 30-án zárul. A projektben 17 partner vesz részt, és fő célja az élőhelyek romlásának megállítása, valamint a kritikus ökoszisztémák hosszú távú fennmaradásának biztosítása az UNESCO öt országot érintő Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátumában, amely 17 Natura 2000 területet és további védett területeket foglal magában, összesen 210 000 hektáron.
A célok megvalósítása érdekében a projekt egy 29 célzott intézkedésből álló részletes ütemtervet határozott meg, beleértve például mellékágak újracsatlakoztatását, a medrek kiszélesítését, valamint a nyárültetvények természetközelibb ártéri erdőkké alakítását. A helyreállítási tevékenységeket átfogó kommunikációs tevékenységek, környezeti nevelés és folyamatos monitoring támogatják.
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