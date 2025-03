Scherer Péter bevállalta, itt fürdött meg alsónadrágban az érettségi után: videón Vas megye, ahogy még sosem láttad

A Mi, magyarok legfrissebb epizódjában Scherer Péter színművésszel száguldhatunk végig Vas megyén, földön, vízen és levegőben. A népszerű színész a tőle megszokott lendülettel vezet végig minket azokon a tájakon, helyeken, amelyek neki, mint egykori szombathelyi gimnazistának, Vas megyét jelentik. A Jászai Mari-díjjal és a Karinthy-gyűrűvel is kitüntetett művész Szombathelyen járt gimnáziumban, most pedig kiderült, hogy szenvedélye a kosárlabda és már az iskolás évei alatt lenyűgözte a körmendi kosárcsapat és annak atmoszférája.

A Kultúra.hu egy különleges, több mint nyolcperces videóval mutatja be Vas megyét, méghozzá nem más, mint Scherer Péter színművész segítségével. A szombathelyi kötődésű művész sajátos humorával és személyes élményeivel fűszerezve kalauzolja végig a nézőket a megye legfontosabb helyszínein. A videó nem csupán egy szokványos turisztikai ajánló lett, hanem egy személyes hangvételű utazás is a megye ikonikus nevezetességei között.

Scherer Péter a túrát Szombathely szívében, a Fő téren kezdi, ahol egykori iskoláját, a Nagy Lajos Gimnáziumot is bemutatja. Megosztja egy fiatalkori csínytevését is: az érettségi bankett után alsónadrágban fürdött meg a szökőkútban. Ez a közvetlen és humoros stílus végigkíséri az egész videót, amely így nemcsak informatív, hanem szórakoztató is:

Innen a szomszédos Berzsenyi térre vezet az útja, majd a Potyondi-mocsárhoz, ahol egykori osztálytársa, Balogh Lajos botanikus csatlakozik hozzá, hogy bemutassa a terület természeti értékeit.

A videóban nem maradhat ki a felújított jáki templom, amely Vas megye egyik legismertebb műemléke. Scherer elkalauzol minket a festői Hársas-tóhoz is, amely saját bevallása szerint személyes kedvence. Emellett megcsodálhatjuk az Erdélyhez hasonló Őrséget és a kajakozásra kiválóan alkalmas Rábát is.

Scherer Péter szerint „Kőszeg maga a csoda”, amely nemcsak gyönyörű történelmi város, hanem a színművész számára is kedves hely, hiszen többször fellépett a várszínházban. A túra során a két híres fürdőváros, Bük és Sárvár is bemutatásra kerül, valamint a megye sportéletének egyik fellegvárába, a körmendi kosárcsarnokba is ellátogatunk. Scherer, mint lelkes Körmend-szurkoló, különösen nagy örömmel mesél erről a helyszínről.