Portré buta kutya, turista fényes napszemüvegben, nyaklánc virág, lei úszó gyűrű trópusi strandon, tengeri szigeten. Gondtalan kiskutya élvezik a nyári vakációt, hajóutat.
HelloVidék

Évek óta tartó vita zárulhat le a Balaton fővárosában: jöhet a kutyás strand, akár két helyszínen is

HelloVidék
2026. április 21. 15:15

Évek óta húzódik a siófoki kutyás strand ügye, most azonban új fordulat jöhet a Balaton-parton. A városvezetés javaslata szerint akár két helyszínen is megvalósulhat a régóta várt fejlesztés, amely érdemben rendezheti a vitás kérdést.

Évek óta napirenden van, de továbbra sem jutott dűlőre Siófok a kutyás strand ügyében – most azonban újra esély nyílhat a megvalósításra. A városvezetés friss előterjesztése szerint akár két külön partszakaszon is kialakítható lenne hivatalos fürdetőhely a kutyások számára, amennyiben a képviselő-testület a héten rábólint a javaslatra - írta a Sonilne.hu.

A korábbi helyszínek – köztük a Cinege-patak környéke és a Gamászai strand – kikerültek a tervek közül, a szakmai vizsgálatok azonban két új siófoki partszakaszt is alkalmasnak találtak a fejlesztésre. A döntés értelmében az Aranyparton a Hermann Ottó és a Szent László utca közötti, mintegy három kilométeres szakasz, valamint az Ezüstparton a Bimbó utca és az Egry József utca közötti terület jöhet szóba.

A tervek szerint nem pusztán kijelölt fürdőhelyről lenne szó: a beruházás része lenne kettős kapurendszer, fizikai elválasztás a strand többi részétől, kutyazuhanyok, ivókutak, speciális hulladékgyűjtők és vízbe engedett, bójákkal jelölt területek kialakítása is. A költségek helyszínenként nagyjából 6–6,5 millió forintra rúghatnak.

A város ugyanakkor több gyakorlati kérdéssel is szembesül. Az előterjesztés szerint a part menti kerítések és lezárások megszakíthatják a sétányok folytonosságát, így bizonyos szakaszokon a gyalogos forgalmat kerülőutakra kellene terelni. Ez várhatóan vitát is generál a testületi ülésen.

A cél mindenesetre egyértelmű: a döntéssel még a 2026-os strandszezon előtt pont kerülhet egy évek óta húzódó ügy végére. Ha a képviselők támogatják a javaslatot, Siófok a Balaton-part egyik első olyan települése lehet, ahol hivatalosan kijelölt, infrastruktúrával ellátott kutyás strand működik majd.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Balaton #turizmus #fejlesztés #strand #kutya #beruházás #település #siófok #hellovidék #strandszezon

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:30
15:15
15:04
14:44
14:37
Pénzcentrum
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
1
2 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
3 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
2 hete
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
4
6 napja
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
5
3 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 13:35
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 13:01
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
Agrárszektor  |  2026. április 21. 15:26
Lépett az EU: legális lett a génszerkesztés