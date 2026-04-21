A Tiszántúlon már most látványosak a hosszan tartó csapadékhiány és a vízhiány következményei – figyelmeztet Jakab Gusztáv ökológus, ELTE-oktató.
Évek óta tartó vita zárulhat le a Balaton fővárosában: jöhet a kutyás strand, akár két helyszínen is
Évek óta húzódik a siófoki kutyás strand ügye, most azonban új fordulat jöhet a Balaton-parton. A városvezetés javaslata szerint akár két helyszínen is megvalósulhat a régóta várt fejlesztés, amely érdemben rendezheti a vitás kérdést.
Évek óta napirenden van, de továbbra sem jutott dűlőre Siófok a kutyás strand ügyében – most azonban újra esély nyílhat a megvalósításra. A városvezetés friss előterjesztése szerint akár két külön partszakaszon is kialakítható lenne hivatalos fürdetőhely a kutyások számára, amennyiben a képviselő-testület a héten rábólint a javaslatra - írta a Sonilne.hu.
A korábbi helyszínek – köztük a Cinege-patak környéke és a Gamászai strand – kikerültek a tervek közül, a szakmai vizsgálatok azonban két új siófoki partszakaszt is alkalmasnak találtak a fejlesztésre. A döntés értelmében az Aranyparton a Hermann Ottó és a Szent László utca közötti, mintegy három kilométeres szakasz, valamint az Ezüstparton a Bimbó utca és az Egry József utca közötti terület jöhet szóba.
A tervek szerint nem pusztán kijelölt fürdőhelyről lenne szó: a beruházás része lenne kettős kapurendszer, fizikai elválasztás a strand többi részétől, kutyazuhanyok, ivókutak, speciális hulladékgyűjtők és vízbe engedett, bójákkal jelölt területek kialakítása is. A költségek helyszínenként nagyjából 6–6,5 millió forintra rúghatnak.
A város ugyanakkor több gyakorlati kérdéssel is szembesül. Az előterjesztés szerint a part menti kerítések és lezárások megszakíthatják a sétányok folytonosságát, így bizonyos szakaszokon a gyalogos forgalmat kerülőutakra kellene terelni. Ez várhatóan vitát is generál a testületi ülésen.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A cél mindenesetre egyértelmű: a döntéssel még a 2026-os strandszezon előtt pont kerülhet egy évek óta húzódó ügy végére. Ha a képviselők támogatják a javaslatot, Siófok a Balaton-part egyik első olyan települése lehet, ahol hivatalosan kijelölt, infrastruktúrával ellátott kutyás strand működik majd.
Súlyos tragédia rázta meg a somogyi horgászokat: rejtélyes méregzés miatt tömegével pusztulnak a halak
„Elég volt!” – ezzel a felkiáltással fordult a nyilvánossághoz a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, miután súlyos környezeti kárról kaptak bejelentést.
Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos...
A bulizók nem is sejtik: elképesztő dolgok zajlanak a gigafesztivál, Ozora több száz hektáros területén
Amikor nincs fesztivál, akkor is folyamatos a munka az Ozorán – csak ezt a látogatók többsége sosem látja. A szervezők most megmutatták, milyen ez az...
Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik,...
Szokatlanul sok bajba került rigófiókáról számoltak be egy Pest megyei madármentő szervezetnél. A szakemberek szerint azonban nem minden esetben kell azonnal „megmenteni” a földön talált...
Meglepően kedvező áron hirdetik az egyik balatoni település, Balatonszárszó egykori ifjúsági táborát.
3 378 934 szavazat érkezett a legszebb magyar településnevekre. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig.
Kiszivárgott a legendás Daubner cukrászda gouda-sajtos pogácsa receptje: így készül lépésről-lépésre
Mitől lesz a pogácsa zsíros, de valahogy mégis könnyű és finom? A minap TikTokon jött szembe velünk a kultikus Daubneres gouda sajtos pogi receptje, hamarjában...
Megkezdődött a Duna idei hajózási szezonja: a városnéző sétahajók mellett több menetrendi és programhajó-járat is újra elérhető – közölte a Mahart-Passnave Kft.
A Balaton partja nemcsak strand: a termelői piacok külön világok. Most egy térképen is böngészhetők a VisitBalaton365 gyűjtésében
Súlyos hiba a vidéki kórház sürgősségi tömbjében: mérgező vegyszer került az ivóvízbe, 11-en ittak is belőle
Bár a szennyezést gyorsan észlelték és a vízellátást lezárták, 11 ember így is ihatott a feltételezetten vegyszerrel szennyezett csapvízből a szombathelyi kórházban.
Nem csak lángost lehet árulni a Balatonnál: a Balaton-felvidék egyik borászata nyári munkára keres lelkes jelentkezőket, akár teljesen kezdőknek is.
A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben.
A spárga ára 2026-ban látványosan emelkedett: 4000-5000 forint körül alakul a kilónkénti ár, aki azonban hajlandó lehajolni érte, „szedd magad” akciókban kedvezőbben juthat hozzá.
Gyökeresen átalakulhat az egri borvidék jövője: a klímaváltozás mindent átírhat a szőlőben és a földeken
Komoly szerkezeti átalakulás előtt áll az Egri borvidék mezőgazdasága: a szakértők szerint a klímaváltozás miatt nemcsak a szőlőfajták, hanem a teljes termesztési struktúra is átalakulhat...
Nincs ivóvíz a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjében. Nem hivatalos információk szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, a betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják.
Szívbemarkoló tragédia: elhagyta fészkét a szigetközi rétisas, miután kivágták a költőhelye körüli erdőt
A rétisas fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1 millió forint egyedenként – ez alapján a két tojás elvesztése akár többmilliós természetvédelmi kárnak is minősülhet.
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
Több évtizedes félbemaradt beruházás nyomán új bevásárlóközpont épül Szekszárd északi részén: végre megépülhet a „Top Center”.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.