Súlyos tragédia rázta meg a somogyi horgászokat: rejtélyes méregzés miatt tömegével pusztulnak a halak

„Elég volt!” – ezzel a felkiáltással fordult a nyilvánossághoz a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, miután súlyos környezeti kárról kaptak bejelentést. Mély megrendüléssel számoltak be arról, hogy a Kapos folyón kábult, vergődő halakat, valamint jelentős mértékű halpusztulást észleltek.

Április 19-én, vasárnap egy horgász kábult, vergődő halakról és jelentős halpusztulásról tett bejelentést a Dombóvári Városi Horgász Egyesületnél. Ahogy az egyesület Facebook-bejegyzésében írta: "A Kapos folyón a sodrás az apró keszegféléktől kezdve a méretes domolykókon át a másfél kilós süllőkig mindent magával vitt: az élet pusztulása nem válogatott"

Az egyesület a helyszínre vonult, majd a Kapospulától a Méhész-patakig tartó szakasz átvizsgálása után megállapították, hogy a baj forrása a gunarasi befolyó és Döbrököz közötti szakaszon keresendő. Ahogy írták:

Egyértelműen lokális szennyezésről vagy levonuló mérgezésről van szó. A hatósági bejelentés és a bűnügyi helyszínelés megtörtént. A Dombóvári Városi Horgász Egyesület vezetősége természetkárosítás vétsége miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.

A Dombóvári Városi Horgász Egyesület bejegyzésében arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a szennyezéssel vagy annak forrásával kapcsolatban, azonnal keresse fel az egyesület vezetőségét vagy a helyi rendőrkapitányságot.