Fizz Liga
Felejtsd el a külföldi utakat: ez a csodálatos hazai borvidék királyi pincerendszerrel és díjnyertes ízekkel vár
HelloVidék

Felejtsd el a külföldi utakat: ez a csodálatos hazai borvidék királyi pincerendszerrel és díjnyertes ízekkel vár

HelloVidék
2026. április 9. 17:15

A lassú turisztikai élményekért nem kell messzire utaznod: itthon is akad bőven olyan hely, ahol megpihenhetsz, csak magadra koncentrálhatsz, és igazán átélheted az utazás örömét. Ilyen a Tokaji borvidék, amely számos rejtett kincset és gasztronómiai kalandot kínál. Gyűjts inspirációt a Csodásmagyarország.hu ajánlójából, indulj útnak, fedezd fel az utánozhatatlan tokaji tájat, kóstolj helyi borokat és kulináris különlegességeket, miközben elmerülsz a környék kulturális látnivalóiban.

Tokaj – kalandozás világörökségi tájakon

Ki ne barangolna szívesen világörökségi borvidéken, kóstolna díjnyertes tételeket és merülne el a térség gasztronómiai remekeiben? Tokaj évszázadok óta a magyar borászat egyik ékköve, ahol a kultúra és a gasztronómia mesterien ötvöződik. Nemcsak a pincék, a természeti látnivalók és a dűlőtúrák fognak elvarázsolni tavasszal, hanem az a szerethető kisvárosi hangulat is, amely különlegessé teszi a települést. Itt valóban lelassulhatsz és kiszakadhatsz a hétköznapokból.

Miután megízlelted az elmaradhatatlan tokaji aszút, vesd bele magad a helyi programokba! Látogass el a Rákóczi Pince és Udvarházba, amely egykor a királyok és fejedelmek tulajdonában volt. A 28 méter hosszú, 10 méter széles, 5 méter magas lovagterem a borvidék legnagyobb föld alatti helyisége, ahol a legnemesebb borok társaságában szinte beleélheted magad az egykori arisztokrácia mindennapjaiba. A Tokaji Világörökségi Bormúzeum interaktív kiállításaival pedig még mélyebbre áshatsz a borvidék titkaiban. Innen pedig már csak egy ugrás a bodrogkeresztúri Borecet Manufaktúra, ahol az ecetkészítés hagyományos technológiájával ismerkedhetsz meg.  A kalandozást élménykóstolás teszi teljessé: kezdd az ismerkedést a négy százalékos aszú balzsamecettel, amelyben intenzíven visszaköszön a tokaji ízvilág.

Kulináris ínyencségek, amelyben visszaköszönnek a térség jellegzetességei

Tokaj nemcsak a világhírű borairól híres, hanem gazdag gasztronómiájáról is. Ezen a vidéken a tokaji aszú az ételekben is visszaköszön: az aszúval készült libamáj, a gyümölcsös vagy túrós desszertek, valamint a friss saláták és szaftos húsételek aszúbalzsamecettel különleges ízutazást ígérnek. Ha egy kiadós egytálételre vágysz, biztosan nem fogsz csalódni a káposztás paszulyban, amely a vidék egyik jellegzetes étele, és amelyben a füstölt hús, a káposzta és a bab harmonikusan egészítik ki egymást. Ha már káposzta: a mézes töltött káposzta egy pohár aranyló furminttal valódi ízélmény. Desszertnek válassz szatmári szilvalekvárral töltött derelyét vagy palacsintát gönci baracklekvárral.

A hagyományos gasztronómia mellett próbáld ki a helyi újhullámos éttermek kreatív konyháit is! Magyarország egyik legjobb étterme Encsen található, amely mára valódi kulináris zarándokhellyé vált. Mádon, Tarcalon, Tállyán, Sárospatakon és Mezőzomboron is találhatsz néhány kiváló éttermet. Hercegkút földbe vájt, hűvös pincéit is megéri megtekinteni, ahol a híres borokon túl a különlegesen érlelt sváb szalonnát is megkóstolhatod.

Hagyomány és kulturális feltöltődés egy helyen

Tokaj kulturális értékeit ugyancsak érdemes felfedezni. A város egyben a Csodarabbik útjának egyik állomása, amely Magyarország legnagyobb zsidó zarándokútja. A 150 kilométeres útvonal bejárja Tokaj-Hegyalja zsidó emlékhelyeit és épített örökségeit. Az útvonal felvezet az egykori csodarabbik sírjaihoz, megismerkedhetsz a rabbik életével, az egykori zsidó lakosság történelmével, hagyományaival, valamint a vidék lélegzetelállító tájaival.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ha rajongsz a történelemért, a környéken járva semmiképp ne hagyd ki a sárospataki várat! Itt élt a legendás Rákóczi-család, és a hely szinte életre kelti a múltat. A mádi zsinagóga különleges barokk hangulatával ejt rabul, Boldogkő vára pedig páratlan kilátással és igazi középkori élménnyel vár, mindössze 40 perc autózásra Tokajtól. A közeli Tarcal is különleges látnivalót rejt: a bányató fölé magasodó 8,5 méteres Áldó Krisztus-szobrot, ahonnan varázslatos panoráma nyílik a szőlőtáblákra és az Alföldre. A környék kerékpározási, vízitúrázási, valamint sétahajózási lehetőségeket is bőven rejt.

 
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
1
3 napja
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
1 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
2 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
4
3 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
5
2 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:15
Nagyon durva jóslat jött az iráni háború kapcsán: sötét jövőt fest az elemző, tényleg nincs más út?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:01
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
Agrárszektor  |  2026. április 9. 17:29
Olyan dolog épült itthon a föld alá, amire Európában is alig van példa