Komoly vízisport-fejlesztés indul a déli parton: Balatonmáriafürdő új, nemzetközi szintű vitorlásközpontot építene, amely a helyiek és a turisták mellett a profi sportolóknak is új bázist...
Felejtsd el a külföldi utakat: ez a csodálatos hazai borvidék királyi pincerendszerrel és díjnyertes ízekkel vár
A lassú turisztikai élményekért nem kell messzire utaznod: itthon is akad bőven olyan hely, ahol megpihenhetsz, csak magadra koncentrálhatsz, és igazán átélheted az utazás örömét. Ilyen a Tokaji borvidék, amely számos rejtett kincset és gasztronómiai kalandot kínál. Gyűjts inspirációt a Csodásmagyarország.hu ajánlójából, indulj útnak, fedezd fel az utánozhatatlan tokaji tájat, kóstolj helyi borokat és kulináris különlegességeket, miközben elmerülsz a környék kulturális látnivalóiban.
Tokaj – kalandozás világörökségi tájakon
Ki ne barangolna szívesen világörökségi borvidéken, kóstolna díjnyertes tételeket és merülne el a térség gasztronómiai remekeiben? Tokaj évszázadok óta a magyar borászat egyik ékköve, ahol a kultúra és a gasztronómia mesterien ötvöződik. Nemcsak a pincék, a természeti látnivalók és a dűlőtúrák fognak elvarázsolni tavasszal, hanem az a szerethető kisvárosi hangulat is, amely különlegessé teszi a települést. Itt valóban lelassulhatsz és kiszakadhatsz a hétköznapokból.
Miután megízlelted az elmaradhatatlan tokaji aszút, vesd bele magad a helyi programokba! Látogass el a Rákóczi Pince és Udvarházba, amely egykor a királyok és fejedelmek tulajdonában volt. A 28 méter hosszú, 10 méter széles, 5 méter magas lovagterem a borvidék legnagyobb föld alatti helyisége, ahol a legnemesebb borok társaságában szinte beleélheted magad az egykori arisztokrácia mindennapjaiba. A Tokaji Világörökségi Bormúzeum interaktív kiállításaival pedig még mélyebbre áshatsz a borvidék titkaiban. Innen pedig már csak egy ugrás a bodrogkeresztúri Borecet Manufaktúra, ahol az ecetkészítés hagyományos technológiájával ismerkedhetsz meg. A kalandozást élménykóstolás teszi teljessé: kezdd az ismerkedést a négy százalékos aszú balzsamecettel, amelyben intenzíven visszaköszön a tokaji ízvilág.
Kulináris ínyencségek, amelyben visszaköszönnek a térség jellegzetességei
Tokaj nemcsak a világhírű borairól híres, hanem gazdag gasztronómiájáról is. Ezen a vidéken a tokaji aszú az ételekben is visszaköszön: az aszúval készült libamáj, a gyümölcsös vagy túrós desszertek, valamint a friss saláták és szaftos húsételek aszúbalzsamecettel különleges ízutazást ígérnek. Ha egy kiadós egytálételre vágysz, biztosan nem fogsz csalódni a káposztás paszulyban, amely a vidék egyik jellegzetes étele, és amelyben a füstölt hús, a káposzta és a bab harmonikusan egészítik ki egymást. Ha már káposzta: a mézes töltött káposzta egy pohár aranyló furminttal valódi ízélmény. Desszertnek válassz szatmári szilvalekvárral töltött derelyét vagy palacsintát gönci baracklekvárral.
A hagyományos gasztronómia mellett próbáld ki a helyi újhullámos éttermek kreatív konyháit is! Magyarország egyik legjobb étterme Encsen található, amely mára valódi kulináris zarándokhellyé vált. Mádon, Tarcalon, Tállyán, Sárospatakon és Mezőzomboron is találhatsz néhány kiváló éttermet. Hercegkút földbe vájt, hűvös pincéit is megéri megtekinteni, ahol a híres borokon túl a különlegesen érlelt sváb szalonnát is megkóstolhatod.
Hagyomány és kulturális feltöltődés egy helyen
Tokaj kulturális értékeit ugyancsak érdemes felfedezni. A város egyben a Csodarabbik útjának egyik állomása, amely Magyarország legnagyobb zsidó zarándokútja. A 150 kilométeres útvonal bejárja Tokaj-Hegyalja zsidó emlékhelyeit és épített örökségeit. Az útvonal felvezet az egykori csodarabbik sírjaihoz, megismerkedhetsz a rabbik életével, az egykori zsidó lakosság történelmével, hagyományaival, valamint a vidék lélegzetelállító tájaival.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ha rajongsz a történelemért, a környéken járva semmiképp ne hagyd ki a sárospataki várat! Itt élt a legendás Rákóczi-család, és a hely szinte életre kelti a múltat. A mádi zsinagóga különleges barokk hangulatával ejt rabul, Boldogkő vára pedig páratlan kilátással és igazi középkori élménnyel vár, mindössze 40 perc autózásra Tokajtól. A közeli Tarcal is különleges látnivalót rejt: a bányató fölé magasodó 8,5 méteres Áldó Krisztus-szobrot, ahonnan varázslatos panoráma nyílik a szőlőtáblákra és az Alföldre. A környék kerékpározási, vízitúrázási, valamint sétahajózási lehetőségeket is bőven rejt.
Halálos vírus terjed a Dunántúlon: két megyében is riadót fújtak, a kutyák és macskák is veszélyben lehetnek
Újra felbukkant Magyarországon az álveszettségként is ismert Aujeszky-betegség, amely kutyákra és macskákra nézve szinte minden esetben halálos lehet.
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
Tudtátok, hogy a pitypang nemcsak mézsárga virágával hódít? Friss levele és gyökere is kincs – mielőtt lenyírnátok, érdemes alaposabban körbenézni a kertben.
Szőnyegként borítja a hegyoldalakat a tavasz kedvenc csemegéje: most szedd, mielőtt túl késő lesz + Fotók
Aki gyűjtene belőle, annak érdemes sietnie: rövidesen virágba borulnak a lejtők, és ezzel a szedés ideális időszaka is véget ér.
Újabb legendás vidéki vendéglátóhely tűnhet el a térképről: határozatlan időre bezárt szombathelyi a Gól vendéglő. A döntést egy rövid Facebook-bejegyzésben közölték.
Újraindult a csónakázás a miskolctapolcai csónakázótavon: a látogatók ismét kipróbálhatják a vízibiciklis és csónakos szolgáltatásokat.
Néhány nappal a 1,8 milliárd forintból megújult siófoki élményfürdő átadása után hatósági ellenőrzést kellett tartani: a vendégek bőrirritációra, viszketésre panaszkodtak.
Egyre több a galamb Békéscsaba utcáin: a helyiek szerint már tavaly is „invázióról” lehetett beszélni, idén pedig tovább romlott a helyzet. A városvezetés szerint folyamatos...
Drámai fordulat a hazai tórendszernél: szinte teljesen eltűnt a víz, halakat kellett menteni a mederből
Az elmúlt években hihetetlen gyors ütemben tűnik el a víz Szolnokon, a cukorgyári ülepítőtavak mesterségesen kialakított medréből.
Látványos videón mutatták meg a helyiek: ez a zseniális trükk mentheti meg a vidéket a vízkatasztrófától
Látványos videóban mutatta be a Sárréti Vízőrzők Egyesület, hogyan működik a túlterhelt csatornarendszer oldása Szeghalom környékén.
Egykori csárdából lett lélegzetelállító luxusvilla: elképesztő árat kérnek a magyar tenger ikonikus épületéért
Egykori csárdából lett luxusvilla keresi új tulajdonosát a Balatonnál: eladó a balatonalmádi Villa Aurora.
Nem hitt a szemének a horgász: furcsa hal akadt horogra a Dunában, a szakértők is meglepődtek + Fotó
Különös zsákmányt fogott egy horgász a Duna szentendrei szakaszán: a hal első ránézésre sem illett egyetlen ismert fajhoz sem. A szakértők vizsgálata végül megerősítette a...
Alapjaiban szervezik át a nyári bulikat a déli part egyik legismertebb üdülővárosában: új, vízparti koncerthelyszín jöhet létre Balatonlellén.
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
Hévíz híres gyógyító vizű tavának mélyén rejtőző barlangok eddig csupán a szakmai térképeken léteztek – most azonban geodéziai pontossággal mérik fel őket a szakemberek.
Az elhagyatott épületek felfedezése, az ún. urbex az elmúlt években globális jelenséggé nőtte ki magát.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
Hiába próbálkozott éveken át Ják az illegális szemétlerakó felszámolásával, végső megoldásként a HulladékRadar maradt. Végigkísértük a helyzetet, és megmutatjuk azt is, mi történt.
Az elmúlt héten több új állat, köztük egy gyűrűsfarkú maki ikerpár is született a nagykőrösi Richter Safari Parkban, ahol az új jövevényeket a húsvéti hétvégén...
Ne hagyd kárba veszni a húsvéti maradékot: ez a feledésbe merült retró fogás fillérekből megvan, és isteni finom
Igazi retró fogás a tojáspörkölt, amelynek receptjét a nagyszülők szinte fejből tudják. Közeleg a húsvét is, ne hagyjuk, hogy a sok főtt tojás kárba vesszen...
Nincs programod Húsvétra? Április 5-én és 6-án hagyományos ünnepi kavalkád tölti meg élettel a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, nézzétek!
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
