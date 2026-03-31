Ritka jelenségre figyeltek fel a szakemberek: ez lehet a természet fegyvere az aszály ellen

Átmeneti vizes élőhelyek jöttek létre a Rába hullámterében, Rábapatona és Győr között – számolt be róla az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán. A jelenség nemcsak látványos, hanem a természet szempontjából is kifejezetten hasznos.

A Rába mentén számos természetes mélyedés, egykori medermaradvány és úgynevezett kubikgödör található. Ezek a területek kisebb árhullámok idején is víz alá kerülhetnek, és ilyenkor akár hetekig megmaradó, sekély vízborítás alakul ki bennük. A mostani helyzet február végén jött létre, amikor a rábai és a dunai árhullámok szinte egy időben vonultak le, így egyszerre több helyen is kialakultak ezek az időszakos „tavak” – írta az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán.

Az ilyen átmeneti vizes élőhelyek fontos szerepet töltenek be a folyó menti ökoszisztémában. Szaporodóhelyként szolgálnak különböző kétéltűek számára, táplálkozóhelyet biztosítanak a vízimadaraknak, és hozzájárulnak a növényzet megújulásához is. Nemcsak a természet jár jól velük: a víz lassan beszivárog a talajba, ami segíthet enyhíteni az aszály hatásait a környező mezőgazdasági területeken.

A jelenség ugyan átmeneti, de épp ez adja az értékét: ezek a rövid ideig fennálló élőhelyek is fontos elemei a folyók menti tájnak.