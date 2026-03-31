Balatonfüred, 2025. május 24.A Balatoni Évadnyitó Kékszalag Port Nagydíjon versenyző hajók Balatonfüred közelében 2025. május 24-én. A versennyel megkezdődött a 90. balatoni vitorlásszezon.MTI/Bodnár Boglárka
Elmarad a Balaton szezonnyitó nagy dobása: lefújták az egyik legnépszerűbb eseményt

2026. március 31. 20:25

Nem tartják meg idén a Balaton egyik legnépszerűbb túraversenyét: a szervezők bejelentették, hogy elmarad a Pünkösdi Regatta. A döntés hátterében elsősorban a tó tartósan alacsony vízállása áll, ami a biztonságos lebonyolítást is veszélyezteti.

A szervező Túravitorlás Sportklub közlése szerint a sekély víz nemcsak a balatoni hajózást nehezíti meg, hanem a kikötési lehetőségeket is jelentősen korlátozza. Ez egy többnapos, sok résztvevőt megmozgató esemény esetében komoly logisztikai problémát jelent, így a verseny megrendezése jelen körülmények között nem lenne biztonságos.

A gazdasági szempontok is közrejátszottak a döntésben: a várhatóan alacsonyabb nevezői létszám mellett a rendezvény fenntartása sem lett volna kifizetődő. A szervezők szerint ezek együtt vezettek oda, hogy végül lefújták az idei eseményt.

A Pünkösdi Regatta a Balaton egyik legkedveltebb hagyományos nagyhajós túraversenye, amelyet minden évben pünkösd hétvégéjén rendeznek meg. A többnapos regatta rendszerint Balatonföldvár és Keszthely között zajlik, és a vitorlásszezon első komolyabb erőpróbájának számít.

Az alacsony vízállás nem először okoz gondot a Balatonon: az elmúlt években is többször panaszkodtak a hajótulajdonosok is arra, hogy egyes kikötőkben már az iszap is akadályozza a közlekedést. Bár tavaly még rekordok születtek a Kékszalag mezőnyében, úgy tűnik, idén a természet felülírta a versenynaptárt.
Címlapkép: Getty Images
